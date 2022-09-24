10 вещей, которые НЕЛЬЗЯ ПРОЩАТЬ в начале отношений

В самом начале отношений люди часто пытаются произвести друг на друга хорошее впечатление, а порой ...

В самом начале отношений люди часто пытаются произвести друг на друга хорошее впечатление, а порой из кожи вон лезут, чтобы пустить пыль в глаза.

Да и вообще на эмоциях, влюбленности, бабочках и розовых очках, кажется, что на многие вещи можно легко закрыть глаза, а там, потом, со временем, все будет отлично, радужно и вообще «я его перевоспитаю и переделаю под себя».

Но ведь давно известно, что «со мной он станет человеком» — одно из самых главных заблуждений человечества.

И все же женщины снова и снова продолжают наступать на те же грабли, закрывая глаза на вполне серьезные первые звоночки, тогда как на самом деле пока не поздно, надо делать ноги.

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1. Подай, принеси

Несмотря на все достижения цивилизации, женщины по-прежнему воспринимаются многими как бесплатная рабочая сила.

Идея жениться ради того, чтобы кто-то, наконец, взялся утюжить рубашки, стирать носки, вымыл полы и позаботился о горячем ужине из семи блюд, популярнее, чем многие полагают.

Хуже всего обстоят дела в ситуации, когда дома у мужчины все делала мать, он никогда не жил один и понятия не имеет о том, откуда что берется, кто, что и из чего готовит и куда исчезает грязная посуда.

Если женщина априори воспринимается в качестве домашней хозяйки и мужчина искренне полагает, что это ее истинное и единственное предназначение, то лучше узнать об этом заранее, до того, как в том анекдоте: «ну, а теперь ты мой».

Отличный маркер — сообщить мужчине о том, что вы не умеете или ненавидите готовить.

2. Я мужчина — я решаю

Можно не признавать идеи равенства полов — личное дело каждого, конечно, — и каждая семья по-своему вправе решать, как именно они будут выстраивать отношения, кто будет зарабатывать, кто будет заниматься хозяйством, кто детьми и прочее.

И женщину может вполне устраивать тот факт, что все решения принимаются мужчиной, а многие даже мечтают о том, чтобы кто-то пришел и все взял на себя.

Но даже понятие патриархата не должно отрицать элементарного уважения, попыток прислушиваться другу к другу, советоваться и принимать во внимание интересы партнера.

Именно это и подразумевают под собой партнерские отношения — а в норме они должны быть именно партнерскими, вне зависимости от взглядов.

А если кулаком по столу и «как я сказал — так и будет», то это уже абьюз.

3. Повышать голос и срываться на крик

Наше общество в целом нелегко назвать тактичным и высококультурным.

Понятно, что все мы не такие, разговариваем высоким штилем и «будьте любезны», однако в общественных местах, да и за тонкими соседскими стенами почему-то чаще, чем следовало бы, мы слышим разговоры на повышенных тонах и крики из серии «как же ты меня задолбала!» (Простите.)

Когда на вас кричат — это ненормально, и точка. Вне зависимости от контекста.

4. Неуважение к окружающим

Говорят, если хотите узнать, как мужчина будет относиться к вам, посмотрите, как он относится к собственной матери.

Однако понятие это гораздо шире — достаточно посмотреть, как человек относится к людям в целом и к женщинам в частности.

Расизм, сексистские шуточки, дискриминация любого рода, нетерпимость и прочие «прелести» — повод серьезно задуматься.

Не бывает так, что к окружающим человек относится пренебрежительно и только к вам — уважение на веки вечные.

Если мужчина кричит проезжающей мимо женщине «куда прешь, овца!», имеет ли особое значение, что через секунду он с улыбкой интересуется у вас «как ты, солнышко?»

Сколько времени потребуется на то, чтобы из солнышка превратиться в овцу, как думаете?

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5. Вас не воспринимают всерьез

Бывает, что, несмотря на всю любовь, один человек смотрит на другого свысока. И этим другим, как правило, оказывается женщина.

Такое вот знакомое многим снисходительное «ой, эти ваши женские штучки, женские дела, бирюльки, хиханьки, ой, что там у тебя за работа, кто это вообще читает, тебе, может, еще за это и деньги платят, ха-ха-ха».

Да уж, конечно, не ракеты запускаем, куда нам, глупеньким.

6. Чрезмерный контроль

Доверие так же, как и личное пространство, очень важная составляющая любых отношений.

Патологическая ревность, тотальный контроль и желание всегда быть в курсе того, где вы, с кем и зачем — серьезный повод задуматься о том, стоит ли продолжать эти отношения.

Потому что там недалеко до проверки телефона, почты и социальных сетей, выбора того, что вам носить, в результате чего «вон то, слишком короткое, обтягивающее и декольтированное» окажется на помойке.

7. Раздражительность и несдержанность

Опять же необязательно по отношению к вам, достаточно обращать внимание на то, как человек общается с другими людьми.

Если его раздражают «понаехавшие», водители, стоящие рядом в очереди, если он орет, а за то, что ему нечаянно наступили на ногу, он готов дать в глаз, готовьтесь — рано или поздно получите и вы.

8. Жадность

Неразумное потребление, а именно патологическая жадность.

Как правило, такие вещи скрывать никто и не пытается, потому что патологически жадные люди не способны даже пускать пыль в глаза и уже на первом свидании будут рассказывать о том, что нечего тратиться на воду, когда можно прийти домой и попить из-под крана.

Думаю, не стоит объяснять, как может раскрыться это качество, когда вы, к примеру, будете в декрете и хотя бы на время окажетесь финансово зависимы от мужчины.

9. Безответственность

Например, человек считает нормальным не отвечать на звонки и никогда не перезванивать на непринятые вызовы.

Или пообещал, не сделал и не посчитал нужным объясниться и извиниться. Ну не сделал и не сделал. Подумаешь.

Только вряд ли стоит строить с этим человеком серьезные отношения и планировать совместных детей.

10. Полное расхождение во взглядах

Конечно, если на выборах вы будете голосовать за разных кандидатов в президенты, то это вряд ли разрушит вашу семейную жизнь, но есть множество вещей, где схожесть взглядов и единство мировоззрения очень важны.

Например, взгляды на воспитание детей: вы приверженец традиционной медицины, а он лечится гомеопатией и считает вакцинацию злом, вы вегетарианка, а он — за сосиски с шестимесячного возраста.

Или все те же гендерные терки: мужчина считает, что женщина должна сидеть дома и заниматься детьми, а вы вообще рожать не планируете.

Разберитесь с этим на берегу — до начала шторма.опубликовано econet.ru.

Автор Анна Петрова

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