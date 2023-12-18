Большинство слов, которые мы произносим в повседневной жизни, влияют на наше будущее. Есть слова, которые притягивают фортуну, а есть те, которые ее отпугивают.

Большинство слов, которые мы произносим в повседневной жизни, влияют на наше будущее. Есть слова, которые притягивают фортуну, а есть те, которые ее отпугивают.

13 слов, которые отпугивают удачу

Если с пренебрежением относиться к тому, что вы говорите, то появление проблем не заставит себя ждать. Слова, которые вредно произносить, не делятся на категории или подтипы. Их просто нужно исключить из своей жизни. Многие экстрасенсы и специалисты по биоэнергетике имеют разные взгляды на то, какие именно слова могут принести беды, однако даже в этом случае есть множество совпадений.

Почему некоторые слова отпугивают удачу

Важно знать, что первопричиной всему служат энергетические волны, которые пронизывают пространство вокруг нас. Они связывают нас с центром изобилия Вселенной, который может даровать нам удачу и все то, о чем мы пожелаем, а может и забрать всё это в один миг.

Один из главных законов мироздания говорит нам, что мысли материальны. Слова — это мысли вслух, ведь мы говорим то, что думаем. Слова намного сильнее, потому что это законченные мысли.

Чтобы притягивать только положительную энергию Вселенной, используйте слова, которые притягивают удачу. Они помогут вам быстрее добиваться своих целей и получать от жизни удовольствие.

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Слова, лишающие вас положительной энергии

Слова, которые отпугивают удачу, необходимо запомнить. Чем меньше вы будете их произносить, тем будет лучше для вас. Они блокируют энергетически потоки, которые нужны для связи с центром изобилия Вселенной.

Первое слово: нет.

Это самый главный противник счастья. Научитесь формулировать свои мысли так, чтобы не использовать это слово слишком часто. В идеале, конечно, нужно никогда его не произносить, но это абсолютно невозможно. Постарайтесь снизить до минимума использования слова «нет». Это самое главное отрицание, которое сильнее всего разрушает ваше положительное биополе.

Второе слово: ненавижу.

Ненависть — страшнейшее зло, которое может быть рождено внутренним миром человека. Ему нет никаких оправданий. Произносить его нельзя ни при каких условиях, даже в шутку. Избавиться от него проще простого, ведь даже если вы в депрессии, если вы разбиты и кто-то сделал вам нечто неприятное, то «ненавижу» говорить не обязательно. Можно другими словами выразить свое негодование.

Третье слово: проклятие.

Не говорите и не желайте никому зла при помощи этого слова. У вас есть реальный шанс сделать чью-то жизнь похожей на ад, но не радуйтесь этому, если вы искали способ наказать врага, потому что такой сглаз возвращается к источнику после того, как сделает свое дело с объектом. В этом случае предостережения высказывают экстрасенсы, которые лучше всех знают, какой огромной темной силой обладает это слово и его производные. Оно понижает вашу защиту от так называемых черных полос.

Четвертое слово: проблема.

На первый взгляд кажется, что это слово безобидно, однако когда вы действительно будете иметь дело с какими-либо проблемами, то постарайтесь не произносить это слово, потому что у него довольно негативная энергетика. Из всего нашего списка данное слово можно назвать самым безопасным. Просто постарайтесь не называть проблемами то, что действительно ими является.

Пятое слово: бедность.

«Бедность» лишает энергетики не только вас, но и помещение, в котором вы находитесь. Если вы не хотите потерять денежную удачу, заменяйте это слово синонимами.

Шестое слово: смерть. Если вы хотите, чтобы вашему здоровью ничто не угрожало, то не произносите вслух это слово. Оно не просто лишает вас энергетики, оно высасывает жизненные силы. Говоря это слово, вы заставляете окружающий мир тускнеть, терять краски и становиться холодным, отстраненным.

Седьмое слово: черт.

Не только верующие люди знают, что такое ругательство привлекает темные силы. Экстрасенсы и провидцы говорят, что «черт» и все его производные слова — это магнит для негатива. Если вы не хотите, чтобы любые ваши дела заканчивались плачевно, а друзья превращались во врагов, то не произносите этого слова никогда.



Восьмое слово: никогда. Никогда не говори «никогда» — эта поговорка имеет огромный смысл. Даже в приятном контексте это слово лишает вас жизненной энергии. Вы уничтожаете позитив внутри себя, когда говорите «никогда». Это словно красный свет светофора, который внезапно загорается при быстром движении автомобиля — вы уже не можете остановить машину, поэтому несетесь на оживленный перекресток.

Девятое слово: невезение.

Тут задействована частица «не», которая сама по себе имеет довольно неприятный характер, однако главный вред для удачи несет в себе сочетание «не везет». Когда вы говорите так о ком-то другом, а не о себе, то у вас не так много поводов для беспокойства, однако если высказали так про себя, то удачи можете и не ждать. Любое подавленное состояние может заставить вас сказать так о себе, но нужно держать себя в руках.

Десятое слово: устал, усталость.

Вы можете действительно устать, но говорить об этом незачем. Это тонкости психологии. Дело в том, что когда вы говорите себе, что вы устали, то вы таким образом акцентируете на этом внимание, поэтому устаете еще больше, забывая о том, что у вас в запасе еще есть силы.

Одиннадцатое слово: дурак.

Это слово с богатой историей. Оно иногда отлично описывает действия того или иного человека, однако это не повод его произносить. Вы думаете, что «дурак» — это нечто безобидное, но не тут то было. Называя так кого-то или себя, вы придаете ущербности себе самим.

Двенадцатое слово: не могу.

Опять эта частица «не». Вы можете всё, потому что вы человек. Вы разумное существо, у которого есть все шансы на победу. Когда вы говорите, что чего-то не можете сделать, то это становится истиной. Говорите, что вы можете всё.

Тринадцатое слово: безнадежно.

Нет ничего безнадежного. Вы управляете своей судьбой, своим будущим, своим настоящим. Если вы чего-то захотите, то безнадежным это не станет никогда.

Согласитесь, что 13 слов — это не так уж и много, учитывая, что некоторые из них можно вообще выбросить, а остальные успешно заменить синонимами. Удача будет всегда с вами, если вы абстрагируетесь от слов, которые мешают вам получать от Вселенной положительные волны.опубликовано econet

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