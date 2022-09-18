ПРАВИЛО ПОЛОТЕНЕЦ

Давать наперёд. Давать больше запроса.

Давать наперёд. Давать больше запроса. Так о близости и заботе говорит теория развития Гордона Ньюфелда.

Но что это значит на практике? Что мы ощущаем, когда нам дают это «наперёд» и «больше»?

Для меня ярким, материализованным примером такой заботы является, хоть это может быть и смешно, количество полотенец в отеле.

Недавно на выходных мы путешествовали по югу страны и останавливались в трёх отелях. В одном не было ни одного полотенца. Вообще! Хорошо, что я взяла свои.

И приглашения от хозяев ты как-то особо не чувствуешь. И теплоты, и уюта и сразу «всё мне не так», даже на фоне других преимуществ: открытого вида на море, закрытых глаз на нашу собаку и удовлетворительной чистоты самого заведения.

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Во втором отеле нам выдали полотенец ровно по количеству проживающих (не считая спрятанную в сумке собаку).

Ну да, запрос удовлетворён по требованию.

Ну да, спасибо! Хорошо, что хоть это есть.

Это как: «Муж, подари мне цветов, давно не дарил же». Муж пошёл и купил. И цветы же вроде, но не радостно, так как сама попросила. И всё предсказуемо.

И всё четко по ячейкам, как яйца в лотке. А если одно разобьётся? И над каждым яйцом нужно трястись, тревожиться, как бы чего не вышло. И полотенца экономить, хотя и нужны они всего на несколько часов.

В третьем отеле в вазочке стояло сразу 4 полотенца в подарочной обёртке. Позже, увидев наше количество, нам принесли ещё кучу упакованных полотенец, которые мы даже не все использовали. И сразу ощущается приглашение существовать в их отеле, по крайней мере, до конца оплаченного срока.

То есть, при прочих равных или немного неравных условиях, я выберу отель, в котором каждый день у меня будут новые полотенца. Много. Без моих напоминаний и просьб. Чем больше, тем лучше, столько, что обмотаться можно всеми этими полотенцами, включая собаку.

Ведь даже при очень щедром предложении наступит момент, когда ну не нужны мне уже эти полотенца, пусть лежат.

Так и с привязанностью: если её мало, ты всегда будешь критиковать, придираться, искать изъяны, но на самом деле просить этих своих «полотенец» — контакта и близости.

Когда же предложение заботы и надёжных отношений постоянное, без напоминаний, выпрашиваний, ожиданий и погони за…, то наступает тот самый покой, в котором расслабляешься и уже не думаешь о полотенцах, но используешь свою энергию по назначению: для развития и созидания.опубликовано econet.ru.

Автор Анна Горулько

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