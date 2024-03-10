ПРИМЕТЫ, КОТОРЫМ СТОИТ ВЕРИТЬ

Перебежала черная кошка дорогу – это к деньгам (важно понять в какой карман, правый или левый). Мести пол вечером – к деньгам, однозначно.Чем больше мусора, тем больше денег.

Я очень суеверная.

Все приметы, что знаю – работают.

И я в них верю.

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Вот, например:

Перебежала черная кошка дорогу – это к деньгам (важно понять в какой карман, правый или левый).

Мести пол вечером – к деньгам, однозначно.

Чем больше мусора, тем больше денег.

Класть ключи на стол – к обогащению.

Ключи везде открывают двери богатству.

Увидел страшный сон – это к богатству. Такому большому, что аж страшно.

Выносить мусор перед дорогой – поездка сложится удачно и обернется материальным пополнением.

Услышать вой собаки – это к деньгам.

Так она зазывает их вам.

Помыть машину – к дождю, думаете вы? Нет, к деньгам.

Упала вилка на пол - придет представительница женского пола и принесет деньги.

Ну а если нож, то мужчина принесет. И немного больше, чем смогла бы донести женщина.

Рассыпали соль - это к достатку. Соль раньше ценилась на вес золота. С тех времен ничего не изменилось.

Разбить посуду – к быстрому обогащению. К бабке не ходи.

Но есть еще одна примета, что работает наоборот. И вы должны о ней знать.

Это, когда открыл шкаф, а любимая вещь оказалась мала (сжалась от стирки, усохла при хранении, сморщилась от старости и т.д) – вот это точно к денежным потерям.

Тут даже гадать не нужно!

Только есть маленькая подсказка.

В этом случае небольшая потеря денег оборачивается большим счастьем от обновки и классной себя. А это, как мы знаем, ни за какие деньги не купишь.

А какие у вас рабочие приметы? Может я что-то упустила?опубликовано econet

Автор Елена Клименкова

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