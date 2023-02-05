Если вы упали - это значит, вас кто-то толкнул. Хотя это странно звучит - никого рядом не было. А в голове - был. Тяжелое душевное состояние, эмоциональные конфликты, тревога и тоска - за этим ведь всегда кто-то стоит. Совершенно конкретный человек

Если вы упали — значит, вас кто-то толкнул. Хотя это странно звучит - никого рядом не было. А в голове - был.

У всего есть причина

Тяжелое душевное состояние, эмоциональные конфликты, тревога и тоска - за этим ведь всегда кто-то стоит. Совершенно конкретный человек.

И Юнг недаром обмолвился, мол, большая ошибка отрицать влияние на человека автономной силы. Иногда травмы, падения, аварии и болезни - это следствие влияния другого человека. Не обязательно прямого.

У Куприна в рассказе "Олеся" описано, как девушка-знахарка предложила герою просто идти. Он шел, шел, да и упал. Встал, пошел - и снова упал. А она смеялась - она сзади шла, нога в ногу, и имитировала падение. А он - падал без причины.

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Нет, причина все же была! Писатель Горький смотрел прохожему в спину, мысленно приказывал упасть - и человек падал. А Горький радовался и хвалился своей "мысленной силой" перед спутниками...

Доктор Бернард Лоуэн, знаменитый кардиолог, недаром сказал, что все его пациенты - жертвы эмоциональных конфликтов. Их кто-то довел до болезни. Сознательно или несознательно - неважно, но довел. И обычно это так называемый эмоционально-значимый человек, родственник или знакомый, коллега, друг - хотя другом трудно назвать такого персонажа.

Так что не стоит себя винить в паранойе и суеверии - у любой травмы, аварии, несчастного случая или болезни есть причина. И часто эта причина - другие люди.

Сартр недаром сказал: "ад - это другие люди"...

И, когда мы падаем, кто-то смеется. Если намеренно нас толкает.

И кто это - на этот вопрос Юнг тоже ответил. Мы всегда знаем, кто желает нам зла. Но признаваться в этом даже себе как-то неудобно, неловко...

А иногда причина - лишение любви. Близкий и важный человек нас отверг и разлюбил, обидел, уязвил - и тоже толкнул. И так это было неожиданно и больно, что мы упали и расшиблись. Или в аварию попали. Или палец порезали сильно...

Много причин для беды и травмы, но эмоциональная причина - самая сильная. Другой человек...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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