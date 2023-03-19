5 ТИПОВ МУЖЧИН: как начать с ними отношения и чего ждать

Как себя вести чтобы продолжить общение с каждым из 5 типов мужчин. Какие «подводные камни» ждать в отношениях с ними

Всегда ли мужчина ищет секс на первом свидании без перспектив на отношения? Как себя вести чтобы продолжить общение с каждым из 5 типов мужчин. Какие «подводные камни» ждать в отношениях с ними.

5 типов мужчин готовых к сексу на первом свидании

Тип Первый. «Нужен только секс»

Если мужчина изначально планировал только переспать, то скорее всего, это не потому что он эгоист или маньяк, скорее всего на данном этапе жизни он просто не может позволить себе больше.

Скорее всего, все его время и силы направлены на реализацию какого-то проекта (бизнес, в худшем случае - жены). Заинтересовать такого мужчину можно, показав, что вам нравится проводить с ним время тогда, когда ему удобно и вы готовы не требовать большего.

Если вы выдержите этап его увлеченностью работой, и ощущение безразличия к вам, то, когда он завершит проект, у Вас будет хорошая перспектива стать его женой.

Но нужны ли Вам действительно отношения в ожидании, когда он закончит все дела и начнет наконец-то проводить с вами не только ночи, но и дни?

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Тип второй. «Проверка на доступность»

Редко (но такие есть) мужчины добиваются женщину на первом свидании, чтобы проверить ее доступность. Если, уже на первом же свидании мужчина устраивает проверку, то, скорее всего, выстроить доверительные отношения с ним будет сложно.

Если Вы пройдете первую проверку, то начнутся новые. Готов ли он продолжить отношения после секса на первом свидании, ведь для него это означает то «Вы провалились»? Если ему будет с вами хорошо, то он сам же Вас и оправдает.

Проходите все его «проверки» и так или иначе дело дойдет до свадьбы. Но нужны ли Вам будут отношения с постоянной игрой «завоюй мое доверие»?

Тип третий. «Примерный семьянин»

Мужчина, который ищет спутницу жизни и ищет серьезные отношения. Вопреки всем стереотипам, для такого мужчины секс на первом свидании будет скорее важным дополнением, а не отталкивающим фактом.

Мужчинам важно, чтобы в отношениях или браке секс не был способом манипуляций, ради которого мужчине придется «попотеть» еще до начала процесса, заслужить (вобьешь гвоздь, тогда я соглашусь).

Если Вы покажете, что Вы – женщина, которая не будет использовать секс, чтобы выносить ему мозг, просто потому то вам тоже это нравится, то у вас хорошие шансы стать его супругой.

Из минусов, вы точно уже готовы к серьезным отношениям и не хотите поманипулировать «сексом» )?

Тип четвертый. «Моралист»

Создает впечатление «правильного», воспитанного человека, следующего традициям и не приемлющего секс на первом свидании. Но если женщина поставила себе задачу с ним переспать, то его сопротивление скорее всего будет иметь формальный характер.

И даже после секса на первом свидании возможно продолжать отношения и выйти за него замуж. Минус в том, что он будет припоминать это при каждой ссоре.

Тип пятый. «Куда ты, туда и я»

Этот тип мужчин вообще не представляет, чего можно ожидать на первом свидании. Он занимает пассивную позицию, и во всем полностью полагается на женщину. Он будет очень внимателен и выполнять все ваши просьбы, которые будут ему по силам.

Продолжить отношения с ним можно только одним способом – взять и продолжить.) С ним будет уютно и удобно, но, если Вам нужен мужчина альфа-самец, то это не Ваш вариант.

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Шестой тип дополнительный - «Не готов к сексу на первом свидании»

Этот тип мужчин не допустит ни то что возможность секса на первом свидании, а даже намека на него. Секс на первом свидании будет возможен только если между вами проскочит… нет не искра, минимум шаровая молния. Отношения будут развиваться по одному из выше описанных сценариев.

Статья направлена на переосмысление стереотипа о том, что секс на первом свидании предполагает только разовую встречу, но статья не призывает заниматься сексом на первом свидании.

опубликовано econet

Автор Андриана Буянова

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