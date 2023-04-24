Признаки НЕПРОЖИТОЙ ТРАВМЫ

Травма – это то, что всегда неожиданно, больно, страшно и вызывает состояние беспомощности. Травма всегда делит мир на «до» и «после». Травма всегда оставляет следы. Даже годы спустя

Гром среди ясного неба у каждого свой.

Каждый себе по ноге выбирает ботинки.

Кому-то жара в Антарктиде и в засуху водопой.

Кому-то наносят глубокие раны в мороженом льдинки.



Просто предел переносимости у каждого разный.

Травма – это то, что всегда неожиданно, больно, страшно и вызывает состояние беспомощности. Травма всегда делит мир на «до» и «после». Травма всегда оставляет следы. Даже годы спустя.

Во время самого происшествия (насилия, унижения, катастрофы, разрыва отношений, физической травмы, кровавого или жестокого зрелища, произошедшего с другими) могут появиться признаки оцепенения.

Признаки НЕПРОЖИТЫХ травм

Само событие напоминает замедленную съемку. Тело становится обездвиженным, куда-то пропадают воля, активность, чувствительность. Все как во сне, где ты хочешь бежать или кричать, но ноги не слушаются и звук не выходит. Остается только, как бы со стороны наблюдать за происходящим. Так проявляется ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАСЩЕПЛЕНИЕ.

Позже, когда все закончится, когда ситуация снова станет безопасной, шквал эмоций накрывает с головой, возвращая понимание того, насколько ужасно было то, что произошло.

ПЕРВОЕ, С ЧЕМ СТАЛКИВАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК, ПЕРЕЖИВШИЙ ТРАВМУ, ЭТО ГОРЕ.

Оплакать придется многое – утрату безопасности, отношений или здоровья. Потерять веру в мир, в собственное могущество, в то, что всегда есть те, кто придет на помощь… Я не знаю большего горя, чем это.

Если рядом не оказалось тех, кто поймет, поддержит, позаботится, поможет вернуть веру в мир и людей, горе может остаться постоянным спутником. Даже многие годы спустя, даже когда само событие уже стерлось из памяти, в жизни человека остается ничем не объяснимая тоска и безысходность.

Они как тень всегда рядом. Даже когда светит солнце, даже в самые счастливые моменты. Они тихонько шепчут: «Все бессмысленно».

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БЕССИЛИЕ, ПЕРЕЖИТОЕ В МОМЕНТ ТРАВМЫ МОЖЕТ ПРИЧУДЛИВЫМ ОБРАЗОМ ВЫВЕРНУТЬСЯ В ЧУВСТВО ВИНЫ за то, что не смог справиться, не предусмотрел, был слишком пассивен, впал в оцепенение… Как будто бы человек просто взял и не захотел сражаться.

К слову, сторонников таких губительных идей вокруг находится много. Обвинить и уйти ведь легче, чем проявлять заботу и тепло.

ТРАВМА МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ, ПОЛОМАТЬ ХОРОШЕЕ САМООТНОШЕНИЕ. Сам себе человек становится отвратителен, неценен. И тогда, подобно Гадкому утенку, он выбирает отчаянное одиночество, замыкается в себе.

Он перестает видеть другие возможности, потому что потеряна вера в себя, в людей, в дружбу и порядочность, в возможность получить помощь и поддержку. Появляется желание вычеркнуть себя из жизни, пропадает стремление к людям.





ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НАПОМИНАЕТ АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ, низвергая с вершин восторгов и маниакальной активности в пучину отчаянья и гнева за считанные секунды, практически на ровном месте.

После таких «приключений» хочется отползти к себе в нору, и остаться там на пару-тройку дней. В более тяжелых вариантах человек сталкивается с сильнейшей тревогой, паническими атаками, желанием все контролировать.

Так же могут возникать потеря памяти и забывчивость, невнимательность, рассеянность, вязкость мышления.

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В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ НАРУШАЕТСЯ СПОСОБНОСТЬ ЛЮБИТЬ, ДОВЕРЯТЬ, ВЫСТРАИВАТЬ ДРУЖЕСКИЕ И РОМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.

Кроме того, что рана в душе нещадно саднит, в игру включается и тело, награждая бессонницей или кошмарами, нарушением сердечного ритма и постоянным мышечным напряжением, с годами напоминающим панцирь черепахи.

Могут появиться психосоматические заболевания или депрессии.

С каждым из нас может случиться беда. Иногда мы с ней справляемся, иногда – нет.

Прочитав этот текст, прислушайтесь к себе. Попробуйте услышать, понять, остались ли неприятные истории в далеком прошлом или продолжают тихо плестись за вами темными тенями?опубликовано econet

©Наталья Емшанова

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