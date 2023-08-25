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Ваш ребенок левша или правша: 10 заданий, которые помогут это точно определить

Источник: ezhikezhik.ru 25 августа 2023 5354
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Хорошо бы точно понимать, какая из рук является главной, потому что дети-левши устроены немного по-другому, чем правши...

Ваш ребенок левша или правша: 10 заданий, которые помогут это точно определить

Часто совсем маленькие дети одинаково хорошо пользуются обеими руками, и бывает трудно понять - какая рука ведущая.

Кроме того, некоторые люди, леворукие от природы, могут хорошо развить и правую руку – и тогда их леворукость становится неочевидной.

Меж тем хорошо бы точно понимать, какая из рук является главной, потому что дети-левши устроены немного по-другому, чем правши.

У них другой способ обработки информации и другие эмоциональные реакции.

Эксперимент

Переплетение пальцев рук

Предложите испытуемому сложить руки в замок. Тест должен выполняться быстро, без подготовки. Считается, что у правшей сверху ложится большой палец правой руки, у левшей — левой.

Ваш ребенок левша или правша: 10 заданий, которые помогут это точно определить

Поза Наполеона

Сложите руки на уровне груди. Принято считать, что у правшей правая кисть лежит сверху на левом предплечье, а у левшей левая кисть лежит сверху, на правом предплечье

Аплодисменты

У правшей при аплодировании более активна правая рука, у левшей – левая. Этот тест считается более информативным у взрослых, а дети чаще аплодируют, радостно хлопая обеими ладошками.

Поезд

Посмотрите вот это видео.

Надо ответить на простой вопрос: в какую сторону движется поезд?

У тех, кому кажется, что поезд едет влево, больше развито правое полушарие (как у левши). Если вправо, то, соответственно, – левое (как у правши).

Узелки

Завяжите несколько узелков на шнурке или веревке, а потом попросите ребенка развязать их. Правша будет развязывать узелки правой рукой, а левой только помогать/придерживать, а левша, соответственно, наоборот, – левой развяжет, а правой будет придерживать.

Прыжки

Проверьте, какой ногой ребенок отталкивается при прыжке: если толчковая нога левая, то это признак левши, если правая, то, наоборот, правши.

Рисование

Возьмите лист бумаги и два карандаша. Дайте ребенку в каждую руку по одному.  И пусть он рисует обеими руками одновременно: круг, квадрат, треугольник.

Наблюдаем: движения, выполняемые ведущей рукой, могут быть более медленными, но более точными.

Линии фигур, нарисованные ведущей рукой, - более четкие, ровные, меньше выражен тремор (дрожание руки), углы не сглажены, точки соединения не расходятся.

Некоторые исследователи рекомендуют выполнять это задание с закрытыми глазами, тогда есть возможность более четко выделить нарушение формы, пропорций геометрической фигуры, которая рисуется неведущей рукой.

Мишень

Попросите ребенка представить перед собой воображаемую мишень. Пусть поднимет руку, как будто у него в руках есть лук и стрелы, закроет один глаз и прицелится. Какой глаз он закрыл?! Если правый, то это признак левши, а если левый, то правши.

Телефон

В комнате зазвонил воображаемый телефон. Какой рукой ребенок возьмет трубку? И к какому уху ее приложит? Если рука левая – он левша, правая – правша.

Крест-накрест

Все просто: нужно сесть на стул/диван/кресло/табуретку и закинуть одну ногу на другую. Нога, которая окажется сверху, – ведущая.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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