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Женщина, которой можно все

- А можно я съем пирожное?

- Можно.

- Так ведь вечер уже?

- Ешь.

- А можно я не буду мыть посуду?

- Не мой.

- Так ведь всегда же мыла и спать не ложилась, пока на кухне не приберу.

- Так, когда это было!

- А можно я полежу на диване?

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- Можно.

- Так ведь уроки у детей нужно проверить?

- Зачем? Это ведь их жизнь.

- А можно я завтра не пойду на работу?

- Можно.

- А что там скажут?

- А почему тебя это волнует?

- Можно я на выходные не поеду к родителям?

- Можно.

- Так ведь старенькие уже. Продукты нужно привезти.

- Ну придумай что-то.

- А можно я в субботу пойду на класс танцев?

- Можно.

- А потом в магазин. Ну хотя бы посмотреть?

- Можно.

- А можно я скажу Наташке, что он все-таки стерва?

- Можно. Но что тебе это даст?

- А можно…

- Сколько тебе лет, деточка?

- 40.

- Теперь тебе все можно!

Автор Елена Клименкова

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