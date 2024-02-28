ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЕРИТЬ В СЛОВА И БУКВЫ

Чужие слова не есть реальные ситуации и факты, которые имеют отношение к вам. Слова произносят и пишут люди по своему мировоззрению на определенный момент времени, но в основном это все несбыточные чужие мечты. Не натягиваете это на себя!

Истина не где-то рядом, не у этого и не у того... Она внутри вас...

Перестаньте верить в слова и в буквы. Чужие слова не есть реальные ситуации и факты, которые имеют отношение к вам.

Слова произносят и пишут люди по своему мировоззрению на определенный момент времени, но в основном это все несбыточные чужие мечты. Не натягиваете это на себя!

Накрепко закройте свой слух для прямых советов.

Не верьте никому, особенно диалогу своего ума. И мне не верьте. Что толку верить, если вы не понимаете?

И тонкость здесь - что понимать не нужно все и вся, ведь объяснить и понять можно все, суть не в этом!

Ваш процесс понимания начинается не в уме, а в том, как в вас это откликается, бурлит или отражается, когда кто-то говорит, пишет, действует, что вашего в этом, какой кусочек, что цепляет и как это разворачивается через вас?

Вот к этому необходимо научится прислушиваться и очень тонко ощущать!

Только при разворачивании изнутри чего-то вашего, начинается именно ваш процесс понимания, а не сравнение чужого мировоззрения со своим и жжужание вашего ума по этому поводу.

Нам всем нужна не слепая вера, не попытки повторить или скопировать чей-то путь и поиграть в чужие роли духовных или материальных успехов.

Нам необходима своя индивидуальная истина, которая и выстраивает наш путь через внутреннее отражение, раскрываясь в в процессе своих размышлений и действий посредством чужих слов и опыта.

Потом идет понимание этого процесса с переходом в действие, только тут нужен ум в его полном понимании, чтобы не изобретать велосипед, все остальное - это привязки и фанатизм...опубликовано econet

Автор Николай Булгаков

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