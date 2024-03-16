Материнская ВИНА, диеты и СТЫД ЗА СВОЕ ТЕЛО: один корень 3 проблем

Если смотреть глубже, это именно те чувства, на которых паразитирует диетическая культура...

Большинство моих клиентов – женщины, и многие из них – матери. У меня нет своих детей и, тем не менее, мне приходится проходить с этими женщинами через ситуации, которые находятся вне моего личного опыта.

Но когда речь заходит о материнской вине, я прекрасно понимаю о чем идет речь.

У меня не такая же ситуация, но точно такие же ЧУВСТВА.

Слава эмпатии! Будучи коучем, я прекрасно умею сочувствовать людям, проходящим через самые разные ситуации хорошие, плохие, ужасные.

Вот, например, некоторые чувства, испытывают мои клиенты в роли матери/друга/члена семьи и которые я тоже испытывала и испытываю:

Вина, стыд, грусть, сожаление, фрустрации, одиночество, паника, чувство потери контроля, несбыточные желания, желания большего (больше времени, денег, общения), чувство осуждения, синдром самозванца, полное истощение, злость, чувство безнадежности, постоянное ощущение себя недостаточно хорошей, чувство, что твои потребности не важны и тебя не слышат, чувство, что всего очень много и ты не справляешься и т.п.

Как так может быть, что я никогда не была матерью, но тем не менее я имею отношение ко всем этим чувствам, составляющим ядро «материнской вины»?

Потому что те же самые чувства часто сопровождают тебя, когда ты - женщина, жена, дочь, друг, кто-то с хронической болезнью или работаешь на себя.

Потому что, если смотреть глубже, это именно те чувства, на которых паразитирует диетическая культура.

Как человек, который в прошлом сидел на диетах, был озабочен здоровьем и имел нарушенные отношения с едой, я прекрасно знаю эти чувства…

Каждое из них это именно то, то я чувствовала в годы моих жестких ограничений, тренировок в наказание и ненависти к телу, постоянных попыток его изменить или спрятать.

Когда мы очищаем, словно лук, слой за слоем, это чувство "материнской вины" и ВМЕСТЕ С НИМ трагичную привлекательность диетической индустрии, то обнаруживаем их ГЛУБОКИЙ общий корень: Ощущение потери контроля и отчаянное желание одобрения, принятия и безусловной любви.

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Когда ты принимаешь правду о своем несовершенстве, живешь и принимаешь свою уязвимость, отказываешься от выматывающей работы по достижению «всего и сразу», только тогда ты по-настоящему освобождаешься от вины, диет и одержимости телом.

Чувствовать себя плохо из-за каждой пропущенной тренировки ребенка;

или из-за обеда фастфудом;

или потому что купила костюм ребенку на маскарад, а не сшила его сама вместе с ним;

или потому что нет сил читать ребенку на ночь –

пыточный список самобичевания может быть бесконечным.

Вы будете пропускать тренировки, ошибаться, выходить из себя, забывать собрать перекусы с собой.

Невозможно быть «идеальной матерью». Ключ к решению проблемы – принять тот факт, что «вы лучшая мать, которой можете быть в данный конкретный момент».

Чувство вины за каждый сладкий пончик, за каждый ужин из фаст фуда, за пропущенную тренировку, на набранный килограмм, за растяжки, за морщины, за газировку, за вечерний попкорн перед телевизором, за неудачу в очередной «программе похудения» - всё это прямой путь к порочному кругу диетических качелей, ограничений, а затем переедания и бесконечных «плохих дней отношений с телом», когда целый день в голове кружится мысль «фу, я толстая».

Нет никакого абсолютного контроля над телом, жизнью и здоровьем.

Приятие факта, что вы живое, дышащее, сложное человеческое существо, состоящее из тела с его инстинктами, из души с её эмоциями и мозгом с его мыслями – является ключом к спокойствию и миру с самим собой.

Ваше тело единственное какое у вас есть и другого не будет.

Заботьтесь о нем, уважайте его и принимайте его таким, какое оно есть сегодня.

Скажите ему, что вы знаете, что оно делает все что может и что вы любите его безусловно.

Это все, что ему от вас нужно (как и ребенку от матери).опубликовано econet

Автор: Linda Tucker

Перевод: Лапина Юлия

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