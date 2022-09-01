Справочная таблица для родителей: ЧТО НОРМАЛЬНО, а ЧТО НЕТ в поведении ребенка?

То, что в левой колонке – не всегда хорошо и приятно. Но наша жизнь состоит не только из радостей и хороших вещей.
Часто дети ставят нас в тупик своим поведением. Какое поведение можно считать нормальным, а на какое нужно обратить особое внимание.
Клинический психолог Ирина Катин-Ярцева составила справочную таблицу для родителей и педагогов, которая существенно облегчит вам жизнь.
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То, что в левой колонке – не всегда хорошо и приятно. Но наша жизнь состоит не только из радостей и хороших вещей.
Есть и жизненные трудности, отличие которых от перечисленных в правой колонке в том, что с ними вы вполне можете справиться самостоятельно.
Проблемы из правой колонки – более серьезные, и требуют помощи.
Не всегда это значит, что с ребенком что-то не в порядке. Часто оказывается, что помощь нужна именно родителям.
опубликовано econet.ru
© Ирина Катин-Ярцева
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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