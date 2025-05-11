Ты ДОЛЖНА лишь СЕБЕ

С того самого детства к женщине прикрепляется долженствование. Ты должна сделать то, ты должна сделать это. Ты должна перестать плакать. Ты должна надеть это платье. Ты должна хорошо учиться.

Когда девочка еще маленькая, она уже часто копирует то, что видит по телевизору, то, что делают бабушка, мама, другие женщины в окружении. Понарошку красит губы, искренне радуется нарядным платьям, крутит волосы на бигуди, строит глазки мальчикам в детском саду и неизменно довольна, если эти мальчики падают под натиском ее взгляда, приносят ей краски, подают стульчик, дерутся из - за нее.

ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ

Это состояние "девочки" фиксируется в сознании многих женщин, как якорь. Все последующие годы жизни, такая женщина будет возвращаться к образу девочки.

Все составляющие ТОГО времени будут спутниками ее существа - наивность, капризы, игривость, моментальные перепады настроения, желание нравиться, обязательная возможность иметь право обидеться и надуть губы, право на прощение, исключительное.

В таком порядке, плюс минус, раздельно или все вместе, чувства формируют самый противоречивый портрет на земле. ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ.

Девочка становится девушкой и снова долги.

Ты должна одеваться скромнее, ты должна в 9 быть дома, ты должна не доверять мальчикам, ты должна познакомить своего парня с папой.

Девушка хочет хоть немного свободы, готова взять ее в кредит, но ее душат.

Потом странно удивляться, что твоя дочь стала распущенной дрянью, если ты ей все запрещал.

Вырастает женщина, с кипой комплексов, которые по разному проявляются. Кто-то тиранит персонал на работе, кто-то орет на детей, кто-то беспробудно пьет. Рамки для женщины, полностью созданные вовне - губительны.

Женщине даровано уникальное чувство - интуиция. Она воспринимает мир фибрами, намеками, запахами, взглядами. Для нее факт не является фактом. Любое событие окружено вопросами.

Она безумно похожа на кошку. Коты долго принюхиваются к чему-то, осторожно подходят, вертят ушами. Они словно подозревают среду в обмане, зато потом становятся безраздельными властителями территории.

Так и женщина. Загони ее в рамки и получишь обратный эффект. Женщина обладает уникальным противоречием, который является фундаментом ее личности.

С одной стороны она избегает контроля, потому что непокорность, пусть даже легкая, дает ей возможность оставаться игривой, а игра ключ к пониманию поведения женщины.



С другой стороны, есть стремление к покорности. Женщина устроена так, что она хочет принадлежать. Прежде всего мужчине. В постели, в жизни. Она хочет отдаваться и чтобы ее брали. Без остатка. Жертвенность, которая приносит неземной кайф. Так если она и так этого хочет, то зачем ты ее мочишь, мужчина?



Современные мужчины считают, что при этом им позволено все. Никаких рамок не существует. Что позволено Юпитеру... дальше вы знаете. Сомнительно, господа. А кем собственно говоря, был придуман этот свод правил.

Физическая сила, стереотип о добытчике, способность повышать голос по поводу и без, это то, что позволяет превращать женщину в овцу и безразличным кнутом пытать ее спину.

Откуда, вдруг, в современных мужчинах возникла такая страсть к садомии. Тихушница, покорная, без своего я (читай - служанка), на которую бесконечно можно орать, угрожать — это идеал? Современная рабыня, изредка получающая подаяния, за хорошее поведение.

То есть снова в школу и снова ТЫ ДОЛЖНА.





Все это приводит к тому, что реально хорошие, талантливые, перспективные, красивые, умные, сексуальные женщины всего боятся.

Боятся, что их не так поймут, что не оценят, боятся осуждения. На работе, дома, в делах, на учебе. Они прикрываются смехом, жестами, фигурами речи.

Создают иллюзию, что все хорошо, а внутри копится неудовлетворенность. Прорастают десятки субличностей, которые тиранят и тиранят - Время идет, а ты такая-сякая, да как ты время проводишь, да у тебя даже мужика нет, да ты смешная в проектах своих. И все.

И прекрасная принцесса из детства потихоньку откладывает скрипку, кисти, снимает красивые туфельки.

Идут годы, и она все более одинока. Мамы и папы уходят, и она им больше ничего не должна. Морщинки предательски режут гладкую кожу. Улыбка уже не так озаряет все вокруг. И все, что она должна, это просто достойно встретить старость. Старость никогда не спросит долгов. Она спокойно будет слушать и созерцать.



Я салютую женщинам. Их отваге и мужеству.

Женщина, даже десятки раз преданная, сломленная, побитая - всегда идет с гордо поднятой головой, прямой тонкой шеей, цокая каблучками, как бы не было со временем тяжело на них ходить.

Она всегда подведет глаза, накрасит губы, наденет сережечки, долго выбирая какие именно. В ее глазах, казалось бы, потухших, всегда будет скрываться еле заметный, уже почти карикатурный лучик надежды.

Что она МОЖЕТ, все, что ХОЧЕТ. И должна лишь себе - "пройти по улице так, чтобы запомниться навсегда".



ПС - разумеется, допущен поэтический пафос, но основная мысль при мне.

Автор Георгий Цицишвили

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet