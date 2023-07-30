Об каких людей чаще РАНЯТСЯ

Об человека, который чувствителен к себе и вовремя говорит "нет", почти невозможно пораниться. Он укажет на границу задолго до того, как будет вынужден сделать резкие движения, бежать, бить или кричать.

Об человека, который чувствителен к себе и вовремя говорит "нет", почти невозможно пораниться. Он укажет на границу задолго до того, как будет вынужден сделать резкие движения, бежать, бить или кричать.

Он остановит тогда, когда все ещё можно повернуть вспять мягкими маневрами и простыми словами. Он будет спокоен и ясен.

Об ясных и честных часто бояться пораниться.

Избегают, сторонятся.

Но их резкость и ясность находится на поверхности.

А значит, не так опасна, раз известна. Заметные не так опасны.

Гораздо проще и страшнее пораниться об кого-то не очень ясного, путающего следы и внешне принимающего. Неожиданно наткнуться в мутной воде на металлическую ржавую конструкцию. Заглотить острый крючок, не заметив его за хлебным мякишем.

Увязнуть в болоте уговоров, нежных взглядов и неоправданных ожиданий, подкреплённых пустыми обещаниями.

Со мной такое происходило сотни раз.

Когда идёшь, идёшь, и вроде бы все хорошо, но ощущение неясности нарастает, а почва уходит из-под ног, а потом неожиданно падаешь в такую личную пропасть, конца и края которой не сыскать.

Хотелось бы в конце написать какое-нибудь заключение, но мудрому и так достаточно. опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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