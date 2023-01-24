ОДНА женская особенность, которая ВСЕ ПОРТИТ

Все, что вы скажете со знаком минус, будет использовано против вас при первом удобном случае...

Есть одна такая женская особенность – выдавать мужчине негативную информацию о себе, с надеждой на то, что он будет переубеждать. Но!

САМА дала...повод

Все, что вы скажете со знаком минус, будет использовано против вас при первом удобном случае.

Я не знаю, как у них работает этот фильтр, но большая часть положительных качеств моментально перечеркнётся и забудется, а ваша фраза, что вы стали истеричкой из-за него, будет навсегда висеть плакатом над вашей головой в виде «Я истеричка».

Истеричка — это, наверное, вообще самый опасный вердикт и самое широкое поле для манипуляций против вас.

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Почему-то мужчины больше всего на свете боятся именно таких особ, даже не подозревая, что, на самом-то деле, каждая из женщин может на какое-то время превратиться в неё.

Пока слово не прозвучало, истеричка в вас как бы не существует. Но, назвав себя так однажды, вы навсегда скинете с себя обличье прекрасной принцессы.

Теперь, начав плакать по сущей мелочи, получите четкое определение вашего состояния и, что дальше? Конечно же впадете в настоящую истерику.

«Я же говорил, что ты истеричка».

Избавиться от этого шикарного звания, увы, можно только сменив мужчину, и, не повторяя такой ошибки впредь.

Представляете, если большинство выводов о вас и окружении будет складываться по вашей собственной указке:

«Милый, мне кажется, я в этих брюках крупновата», даже если он скажет: «Нет, все нормально», получите и распишитесь – табличка «Я толстая».

«Ты скажешь, что я придираюсь, но твои друзья плохо на тебя влияют».

Держите стойкое мнение о том, что вы вечно ко всем придираетесь и, вообще, знатная негативщица, не умеющая выбирать нормальных друзей.

Стать снова дружелюбной оптимисткой будет трудновато.

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Ты считаешь, что твоя подруга поступила неправильно, потому что «Так-то и так-то», в лучшем случае, все твои подруги навсегда станут дурами, а если там примешаны мужчины, то еще и шлюхами. Раз ты дружишь с дурными шлюшками, то, что? Ты сама такая же.

«Мне кажется, моя мама слишком несправедлива к тебе. Она сказала, что ты недостаточно много работаешь, но это не так, Вася, ты же у меня замечательный».

Мама и все ваши родственники будут прокляты по седьмое колено.

«Петя, твоя мама считает, что я плохая хозяйка, но ты же знаешь, что это безосновательно?!».

Петя сейчас скажет: «Да, милая, ты самая лучшая».

Но первый скандал и вы получаете: «Говорила же мне мама, что ты плохая хозяйка».

Что делать? Поможет только тщательное обдумывание своих слов и понимание, к чему может привести безобидная фраза и желание получить опровержение от мужчины.

Если заметили в себе такую привычку, срочно избавляйтесь от неё и учитесь разговаривать с мужчиной по-новому, с четким представлением причинно-следственной связи.

Ежели хотите избавиться от мужчины, то действуйте строго наоборот, он моментально уползёт от неуравновешенной бесхозяйственной пессимистки с плохими подругами и родственниками.

P.S. Запомни, у тебя нет целлюлита, пока ты ему его не показала!опубликовано econet

Автор Алла Корж

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