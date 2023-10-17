Мужчина в депрессии: 8 ШАГОВ к ВЫХОДУ

В жизни каждого мужчины бывают такие секунды, которые длятся минутами и всё это продолжается часами, днями, месяцами, а иногда даже годами

В жизни каждого мужчины бывают такие секунды, которые длятся минутами и всё это продолжается часами, днями, месяцами, а иногда даже годами и причиной всего этого может быть экзистенциальный кризис или кризис среднего возраста.

Мужская депрессия и выходы из нее

Экзистенциальный кризис, как правило, свойственен мужчинам в возрасте от 35-45 лет. В этот период происходит переоценка прошлого опыта, а если говорить точнее, то скорее его недооценка.

Мужчина сравнивает себя со своими сверстниками и понимает, что он в жизни ничего не добился. Причем сравнивает он очень избирательно и не в свою пользу. Мужчина чувствует себя опустошенным, жизнь кажется бессмысленной и возможно он не понимает зачем он вообще живет.

Идеальным вариантом выхода из данной ситуации, является работа со специалистом, который помог бы ему пройти этот путь. Однако, не у всех есть такая возможность, поэтому в данной статье я попробую дать ряд рекомендаций для того, чтобы вернуть мужчину в нормальное состояние.

1. Мужчине нужно вернуть вкус к жизни, чтобы жизнь обрела смысл, чтобы в ней появились эмоции.

Здесь может помочь смена обстановки, может стоит куда-нибудь съездить отдохнуть, забыться.

Мужчину нужно выдернуть из суровой реальности, хотя бы на время, чтобы он на всё посмотрел немного по другому.

2. Для обретения смысла, ему нужны "маленькие победы".

Например, другая, более стабильная работа или заработок, чтобы мужчина почувствовал, что он приносит пользу и от него многое зависит, что он востребован и нужен.

3. Занятие спортом, если это возможно, но не надо стремиться к олимпийским рекордам.

Можно начать с ходьбы, прогулок, бега, мужчине нужно вернуть связь со своим телом, свою мужественность, это придаст ему сил.

4. Можно посмотреть какие-нибудь фильмы по определенной тематике.

Например, фильмы про экзистенциальный кризис, через опыт других людей понять мужчина сможет понять, что выход есть.

5. Находясь в состоянии экзистенциального кризиса, мужчине необходимо развивать свою эмоциональную сферу.

Можно походить на какие-нибудь тренинги способствующие развитию эмоциональности. В крайнем случае, просто проговаривать свои эмоции, переживать их здесь и сейчас.

6. Нужно побольше общаться с другими людьми, старые приятели, друзья, по возможности расширить свой круг общения.

7. Если есть такая возможность, то необходимо побольше развлекаться, а точнее переключаться на что-то другое.

Кино, боулинг, бильярд и т.д.

8. Заняться мужскими делами.

Сделать ремонт в квартире, пойти на охоту, на рыбалку, отремонтировать машину. Это тоже "маленькие победы".

А самое главное, нужно помнить, что лучший помощник в преодолении кризиса среднего возраста, ЭТО ВРЕМЯ, т.к. психике необходимо переструктурировать прошлый опыт, переоценить его и сделать необходимые выводы. опубликовано econet

Автор Сергей Надеждин

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