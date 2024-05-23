ЖЕНСКИЙ МАГНЕТИЗМ: Какие вы сами, такие и рядом с вами

Каждый хочет быть магнитом, притягивая к себе приятные события, но каждый уже является магнитом, притягивая к себе то, что САМО ЛИПНЕТ

По сути своей любого человека можно сравнить с магнитом, внешняя реальность которого, четко отражает его внутренне состояние.

Правда, в норме, у истинного магнита притягиваются противоположные полюса, а подобные отталкиваются, а вот у человека всё наоборот.

В нашу жизнь всегда притягиваются созвучные подобные нам люди. Конечно же, "подобность" не буквальна. Более того, она может быть не просто не очевидной, но и совсем не видной, что и усложняет понимание сути магнетизма во взаимодействии людей.

Каждый хочет быть магнитом, притягивая к себе приятные события, но каждый уже является магнитом, притягивая к себе то, что само липнет.

БОльшая часть населения начинает об этом задумываться, когда вляпывается, как муха, в такое липучее дерьмо, что при попытке взлета отрываются крылья.

Женщины задумываются о своем «неправильном магнетизме», нарвавшись на отношения с «не тем мужчиной», к мужчинам приходят мысли: «что-то здесь не так», когда не удается заработать, и от всех больных в часы страдания уходят молитвы «Боже, чем я это заслужил».

Нашему эго, ну очень не по нраву подобная реальность жизни, ему - настроенному на свою неповторимость и индивидуальность - не по силам согласиться с мыслью о том, что наше окружение нам всегда отражает нас, что всё -таки мудра поговорка "Скажи мне кто твой друг и я скажу-кто ты".

Проще махом обвинить всех своих партнеров: "Козлы одни попадаются".

Ну или в мужском исполнение: "Все бабы -дуры".

Только увы и ах. Очередной "козёл" уже на подходе. И снова повтор. Меняются лишь имена партнеров, а суть их идентична.

Разумность в человеке, проявляется прежде всего в умение принимать себя таким, каким ты есть, и честно обозначать, как свои сильные так и слабые стороны личности.

Принятие есть отправная точка саморазвития. Лишь принимая себя, мы можем честно принять и другого человека, без иллюзий розовых очков, без дорисовывания образа партнера. Принимая его как и сильные, так и слабые стороны, четко осознавая своё созвучие с ним в своей наполненности.

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Какие правила магнетизма?

1. Подобное притягивает подобное. В жизни нет случайных встреч. Каждый встречный нам отражает какое-то качество нас самих. Поэтому можно начать с четкого осознания - какого партнера мы можем притянуть в свою жизнь.

Ты говоришь, что хочешь осознанного мужчину? Насколько ты готова сама быть осознанной?

2. События и людей в свою жизнь мы притягиваем не мыслями (аффирмациями), а своим состоянием (эмоциями, чувствами), которым вы наполняете свое взаимодействие с миром. Ваше внутреннее солнце притягивает подобный свет из пространства мира.

События в ответ на нашу эмоциональную реакцию притягиваются не сразу, а с задержкой.

3. Значимый момент: вы генерируете в пространство свои эмоции и чувства без ожидания отклика пространства - бескорыстно дарите. Дарением вместо торга в желании получить.

Ожидание результата обнуляет ваши эмоции. Если вы станете каждый день отлавливать себя на мысли, что "желаемое сегодня не сбылось", вы станете лишь отдаляться от желаемого, как бы парадоксально это не звучало.

Есть смысл направить свое внимание на наслаждение событиями дня сегодняшнего, на пребывание в состоянии счастья и благодарности.

Ожидание — это тоже эмоциональное состояние, означающее страдание в скрытой форме.

Ожидание означает, что в данный момент человек несчастлив. Он закладывает прямо сейчас семена страдания, которые прорастут в ближайшем будущем.

Поэтому говорят, что ожидание результата губит результат.

Если вы желаете видеть рядом с собой мужчину, дабы он сделал вас счастливой - ваши мысли априори провальные.

К результату стоит идти не для получения счастья, любви, а из состояния любви и счастья.

Тогда вы становитесь МОГУщественной, во всей полноте смысла данного слова. Отпустить ожидания легко, если все ваши помыслы строятся на благодарности, а не на желании "взять"

Чем чище помыслы вашего желания, тем скорее ваше желание исполнится.

Сердце женщины, наполненное энергией любви, - мощный магнит для мужчин.

Сердце женщины, наполненное любовью, излучающее свет радости в мир, становится маяком для созвучного ей мужчины.опубликовано econet

Автор Татьяна Лявенко

иллюстрации кадры из сериала «Mad Men»

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