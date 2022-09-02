Мужчина добивается вас? НЕ СПЕШИТЕ радоваться

Есть распространённое убеждение, что чем активнее мужчина добивается женщину, тем она важнее для него...

Есть распространённое убеждение, что чем активнее мужчина добивается женщину, тем она важнее для него.

Дескать, если серенады пел под окнами и цветами заваливал подъезд, значит, ценит барышню больше жизни и из кожи вон готов вылезти ради неё. А то с чего бы такие жертвы? Верно же?

Ну… Не совсем.

Дефицит застит глаза

Социальная психология показывает нам, что такое поведение мужчины вполне может быть вызвано совсем другой причиной — дефицитом. Как показывают исследования, дефицит производит на людей прямо-таки отупляющее воздействие.

Во-первых, почему-то ограниченное предложение нам кажется более желательным, чем предложение без границ.

Если мы слышим, что чего-то «мало», мы начинаем это хотеть больше.

Например, уникальное произведение искусства стоит больше, чем такое же по качеству и исполнению, но существующее в нескольких одинаковых копиях.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Во-вторых, если чего-то было раньше много, а теперь мало, то мы начинаем ценить возникший дефицит и готовы заплатить за оставшееся больше.

Например, если мы узнаём, что в ближайшие несколько недель завоза наших любимых конфет не предвидится, мы тут же хотим их накупить побольше (хотя вряд ли съедим).

В-третьих, если чего-то стало меньше из-за повышенного спроса, мы активно хотим себе это «что-то».

Скажем, на распродаже мы можем вести себя агрессивно потому, что понимаем — если не использовать локти, всё раскупят без нас.

Самое интересное здесь вот что — все эти эффекты увеличивают желание обладать, владеть, иметь в собственности. Но почему-то не приводят к увеличению удовольствия от использования.

То есть, мы могли повестись на рекламу и купить продукт, который «на скидке только до завтра, на складе всего тридцать штук, очень быстро разбирают». Но вот если у нас спросят, становится ли этот продукт лучше остальных, мы ответим — нет, не становится.

Нам хотелось им владеть лишь потому, что он был в дефиците. А когда угар дефицита проходит, мы понимаем, что ценность этого продукта — такая же, как и у других (аналогичных, конечно же).

Как видите, всё это применимо и к людям.

Если девушка неприступна — она ограничивает своё «предложение». Если мужчина знает, что у него есть соперник, он понимает, что «спрос» на девушку повышенный.

Но когда этот мужчина «завоёвывает» эту девушку, оказывается, что она — в общем-то, такая же, как и все. И что было важно завоевать, овладеть, но не более.

И мужчина уходит на покорение новых высот.

Поэтому стратегия «Я буду холодна и неприступна как можно дольше» приводит к совершенно обратным результатам — она привлекает только тех мужчин, которым по каким-то причинам нужна победа. Отношения им, как вы понимаете, не нужны совершенно.

Оправдание выбора

Любопытно, что есть и другой процесс — когда выбор совершён без давления. Когда человек приобрёл что-либо лишь потому, что хотел.

Например, в магазине было три более-менее одинаковых чайника. Человек некоторое время думал, потом взял один из них. Просто потому что решил выбрать именно этот, а не потому, что продавец давил дефицитом или чем-то таким.

В этом случае всё совсем наоборот — человек начинает оправдывать свой выбор. Он преувеличивает положительные стороны купленного чайника и преуменьшать положительные моменты остальных приборов.

Почему человек так делает? Потому что ему нужно оправдать свой выбор.

Легко выбирать, когда одно заметно лучше другого — а вот как быть, когда всё более-менее одинаковое? Тяжело…

Вот чтобы не оказаться недотёпой, который взял ерунду, человек и начинает искать всё больше плюсов в текущем выборе и всё больше минусов в отвергнутых альтернативах.

Как видите, всё это применимо и к людям (просто на них нельзя ставить эксперименты по этическим соображениям).

Если мужчина выбрал женщину потому, что она ему нравилась и больше ни по чему, он будет повышать её привлекательность в своих глазах. А привлекательность остальных будет снижать. И будет делать это до тех пор, пока отношения будут прочными.

Другими словами, в таком случае мужчина будет радоваться не владению женщиной, а отношениям с нею. Заметная разница в сравнении с ситуацией дефицита.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Некоторые выводы

Разумеется, люди — не конфеты и не чайники, а отношения не одноразовая покупка. Люди меняются, отношения то же, есть взлёты и спады, переход в другое качество и так далее. Но фундаментальные принципы не меняются, так что деваться некуда — нужно сделать выводы из того, что мы знаем о нашей психике.

Очевидно, что если уж женщина выбирает стратегию дефицита, ей нужно быть дефицитной постоянно. Проще говоря, примерно раз в неделю показывать мужчине, что она ускользает от него.

Как долго в таком режиме выдержит мужчина, пусть даже самый большой любитель обладания? Вопрос, в целом, риторический.

Если же женщина просто сближается с мужчиной, постепенно, шаг за шагом, без скачков и потери головы, высока вероятность построения крепких отношений, в которых мужчина будет активно убеждать себя в обилии положительных моментов в женщине.

Разумеется, всё это работает и в обратную сторону — женщины совершенно так же падки на дефицит, как и мужчины. И совершенно так же, как и мужчины, стремятся оправдать свой выбор. В этой области нет никаких половых отличий, только индивидуальные.

Итого. Стратегия «я — дефицит» приводит к тому, что человека начинают рассматривать как приз, которым надо владеть, но и только. Вряд ли это сильно полезно для здоровья и жизни в целом.

Лучше сближаться медленно и аккуратно, тогда шансы на приятные и прочные отношения значительно возрастают.опубликовано econet.ru.

Автор Павел Зыгмантович

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet