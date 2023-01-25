РЕЦЕПТ ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ

Примите тот факт, что вы являетесь уникальной личностью со своим местом в мире и своей особой целью. Расширьте свое Осознание и избавьтесь от ошибочной уверенности, мешающей вам освободить ваш безграничный потенциал.
Делимся секретом уверенных в себе людей. 10 простых истин, которые помогут подняться на новые высоты!
2. Расширьте свое Осознание и избавьтесь от ошибочной уверенности, мешающей вам освободить ваш безграничный потенциал.
3. Чтобы освободить ваш безграничный потенциал, выберите цель, составьте план вашей жизни и представьте его своему подсознанию.
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4. Ищите в себе Божественный Разум и Силу, способную решить все ваши проблемы и сделать вашу жизнь такой, какой она должна быть.
5. Визуализируйте и подтверждайте все, что вы хотите сделать или иметь в своем жизненном опыте.
6. Направляйте свое основное внимание на успех, а не на неудачу.
7. Распоряжайтесь временем, не позволяя ему распоряжаться вами.
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8. Избавьтесь от зависимости, чувства вины, страха, беспокойства. Их место должны занять уверенность в себе, любовь, воображение, энтузиазм, чувство юмора и способность к общению.
9. Чтобы помочь себе обрести силу и спокойствие, молитесь. Силу молитвы трудно переоценить.
10. И наконец, помните, что вы наделены способностью выбирать и потенциальной силой осуществить любое свое желание. опубликовано econet
©Энтони Роббинс
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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/
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