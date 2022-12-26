 ДАРИТЕ себе 30 МИНУТ в день. И ваша жизнь ИЗМЕНИТСЯ!

Используйте полчаса каждый день для достижения мечты своей жизни. Реальность такова, что успех требует времени. Большой успех требует много времени.

КАК стать успешным



Самая большая причина неудач — отсутствие терпения.

Это, а также неудержимое желание немедленного получения результата и выполнения всех желаний, стоят в основе большинства провалов.

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Реальность такова, что успех требует времени.

Большой успех требует много времени.





Ричард Брэнсон не стал миллионером за одну ночь.

Мадонна не проснулась в одно утро королевой поп-музыки.

Дэвид Бекхэм не превратился в супер футболиста за несколько тренировок.

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Тем не менее, есть способ, который срабатывает для любого человека и в любой ситуации. Большинство людей знают о нем, но никогда не используют.

Зачем?

Ведь гораздо лучше подождать, пока мир сам упадет к их ногам. Однако мир, как правило, не спешит отвечать взаимностью.

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Возьмите на вооружение простой способ, который непременно приведет вас к успеху - «теорию получаса».

Его достоинство заключается в том, что он подходит абсолютно для всех и легко интегрируется в любой график.

Общая идея заключается в том, что вы делаете одно небольшое действие каждый день в течение получаса, а затем, по мере совершенствования, его усложняете.

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Кажется слишком очевидным, не так ли?

Но вы будете удивлены, как много людей говорят о его банальности, никогда не попробовав сделать это. Это может означать, что вы будете уделять полчаса каждый день для чтения.

Ерунда, не правда ли?

Но таким образом, в течение одного года вы прочитаете примерно 24 книги - и это больше, чем большинство людей читают за десять лет!



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Вы можете посвятить полчаса в день изучению иностранного языка или приобретению других полезных навыков.

Получайте углубленные знания по интересующему вас вопросу, получайте недостающий опыт.

Используйте полчаса каждый день для достижения мечты своей жизни.

Занимайтесь тем, что вы откладывали все время на потом из-за нехватки времени.

После некоторого времени следования «теории получаса», например, через полгода, оглянитесь назад и вспомните, с чего вы начинали.

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Вы будете поражены, насколько продвинулись на своем пути за всего 30 минут в день.

Помните, вы уже делаете гораздо больше, чем остальные.опубликовано econet.ru. Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь

Тони Роббинс

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet