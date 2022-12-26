 ДАРИТЕ себе 30 МИНУТ в день. И ваша жизнь ИЗМЕНИТСЯ!

Используйте полчаса каждый день для достижения мечты своей жизни. Реальность такова, что успех требует времени. Большой успех требует много времени.
Самая большая причина неудач — отсутствие терпения.
Это, а также неудержимое желание немедленного получения результата и выполнения всех желаний, стоят в основе большинства провалов.
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Реальность такова, что успех требует времени.
Большой успех требует много времени.
Ричард Брэнсон не стал миллионером за одну ночь.
Мадонна не проснулась в одно утро королевой поп-музыки.
Дэвид Бекхэм не превратился в супер футболиста за несколько тренировок.
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Тем не менее, есть способ, который срабатывает для любого человека и в любой ситуации. Большинство людей знают о нем, но никогда не используют.
Зачем?
Ведь гораздо лучше подождать, пока мир сам упадет к их ногам. Однако мир, как правило, не спешит отвечать взаимностью.
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Возьмите на вооружение простой способ, который непременно приведет вас к успеху - «теорию получаса».
Его достоинство заключается в том, что он подходит абсолютно для всех и легко интегрируется в любой график.
Общая идея заключается в том, что вы делаете одно небольшое действие каждый день в течение получаса, а затем, по мере совершенствования, его усложняете.
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Кажется слишком очевидным, не так ли?
Но вы будете удивлены, как много людей говорят о его банальности, никогда не попробовав сделать это. Это может означать, что вы будете уделять полчаса каждый день для чтения.
Ерунда, не правда ли?
Но таким образом, в течение одного года вы прочитаете примерно 24 книги - и это больше, чем большинство людей читают за десять лет!
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Вы можете посвятить полчаса в день изучению иностранного языка или приобретению других полезных навыков.
Получайте углубленные знания по интересующему вас вопросу, получайте недостающий опыт.
Занимайтесь тем, что вы откладывали все время на потом из-за нехватки времени.
После некоторого времени следования «теории получаса», например, через полгода, оглянитесь назад и вспомните, с чего вы начинали.
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Вы будете поражены, насколько продвинулись на своем пути за всего 30 минут в день.
Помните, вы уже делаете гораздо больше, чем остальные.опубликовано econet.ru. Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь
Тони Роббинс
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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