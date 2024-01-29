ЯБЕДА-КАРЯБЕДА

Ябед не любит никто. Родители как могут отучают детей ябедничать. Но если наших детей обижает кто-то большой и сильный, мы все хотим иметь информацию «из первых рук» и постфактум заламываем руки: «Что же ты мне ничего не сказал?!»

Ябед не любит никто. Родители как могут отучают детей ябедничать. Но если наших детей обижает кто-то большой и сильный, мы все хотим иметь информацию «из первых рук» и постфактум заламываем руки: «Что же ты мне ничего не сказал?!»

Как объяснить ребенку, когда жаловаться не надо, а когда — надо обязательно?

Как сохранить доверительные отношения — и при этом не поощрять ябедничество?

В поисках справедливости

Если ребенку три года или меньше, о ябедничестве говорить вообще бессмысленно:

сообщить маме, что кто-то делает плохо, — это совершенно нормальное поведение малыша.

Оно вызвано чувством нарушенной справедливости.

Комментирует детский психолог Мария Капилина:

«Трехлетний ребенок чувствует, что правильно, а что нет. И когда происходит что-то неправильное и возникает чувство, что справедливость попрана, ребенок обращается к родителям как к некой силе, которой не хватает у ребенка, как к высшей инстанции, которая может восстановить справедливость».

Любой нормальный взрослый, сталкиваясь с несправедливостью, поступает точно так же — стремится ее исправить.

Так что задача родителей не в том, чтобы вдолбить ребенку: «Ябедничать плохо!», а в том, чтобы научить его самостоятельно справляться с неприятной для него ситуацией.

Пособие для начинающих

Учить справляться самостоятельно — не значит просто сказать ребенку: «Разбирайся сам!»

В случае, когда ребенок жалуется на кого-то, специалисты предлагают взрослым такой алгоритм.

1. Вне зависимости от обстоятельств и возраста ребенка — внимательно его выслушать.

Вы должны оценить: сможет ли ребенок справиться сам или требуется немедленное вмешательство взрослых.

2. Если потенциально ребенок может справиться сам, нужно дать ему конкретный совет — как поступить. Главное, что должен усвоить ребенок: когда происходит что-то, что тебе не нравится, нужно сказать тому, кто это делает: «Прекрати!»

3. Если ребенок прибегает к вам через минуту: «А он меня не слушает!» — спросите: «Подумай, ты сделал все, что мог сделать сам? Ты уверен? Тогда пойди, скажи, что, если он не перестанет, ты скажешь взрослым (маме)!»

4. Только когда ребенок сделал все что можно, нужно вмешаться самому. Сначала обязательно дайте слово «обижающей стороне»: «Объясни, что здесь происходит!»

Тогда можно будет оценить справедливость жалобы и найти способ решения конфликта.

Иерей Андрей Близнюк , преподаватель Традиционной православной гимназии (Москва), многодетный отец:

«Вмешиваться — не значит сразу наказывать обидчиков, а просто вместе с ними разобраться и понять, как им нужно было поступить. Из этого и состоит родительская забота — постоянно во все вникать».

Мария Капилина:

«Работа эта кропотливая. Но я вас уверяю: если вы сделаете так пару раз, в третий раз ребенок сам поймет, что надо делать. Вряд ли он захочет просто так курсировать туда-сюда, у детей ведь не так много терпения».

Главное — не отмахиваться от ребенка, даже если он привык беспокоить вас по каждому пустяку.

Во-первых, однажды вы можете пропустить что-то действительно важное.

А во-вторых, так ребенок получает опыт: люди могут друг от друга отмахиваться.

Мария Капилина: «Эта модель поведения хорошо усваивается. Если вы не даете себе труда разобраться в том, с чем прибежал к вам ребенок, а просто хотите, чтобы вас сейчас не беспокоили, и делаете это часто, вы можете дождаться момента, когда ваш подросший ребенок начнет отмахиваться от вас: “Отстань! Что ты ко мне пристала!” — то, на что жалуются родители подростков».

Ябеды домашние

Часто ребенок ябедничает только в семье — на брата или сестру. Тогда причина здесь не в том, что ребенок — ябеда, а в характере отношений между детьми.

Мария Капилина: «Причиной может быть чувство соперничества за родительскую любовь, ревность младшего к старшему или наоборот. Тут надо разобраться, кому чего не хватает и как это урегулировать. Возможно, старшему уделяют достаточно внимания, но он эдакий нарцисс и хочет быть единственным. Но может быть, на него действительно стали меньше обращать внимания в связи с рождением младшего. С младшим все носятся, а старший в подростковом возрасте, его все игнорируют и только ругают за двойки и за прогулы».

Если отношения между детьми нормальные, но кто-то один начинает привлекать родителей как вторую силу в своей борьбе с остальными, то можно говорить:

«Разбирайтесь сами. Поссорились — пока не помиритесь, к нам не подходите».

Не должно быть так, что старший всегда виноват, а младшего всегда прощают.

Мама семерых детей матушка Мария Котрелева (психолог по образованию) в случаях ябедничества оставляет разрешение конфликта за детьми:

«Раньше я пыталась разрешать его “сверху”, но у нас в семье это оказалось непродуктивно — сразу происходит распределение ролей: вечный обидчик, который всегда виноват, и вечный обижаемый, который всегда прав. Дети очень умело это используют, они знают слабые места друг друга, знают, как можно довести другого до взрыва. Обычно в таких конфликтах не бывает однозначно виноватого и однозначно правого. Каждый мог совершить уступку — и не совершил ее. Так что оба должны постараться сделать так, чтобы обоим было хорошо. В противном случае наказываю обоих или даю им какое-то задание. Иногда младшего переключаю на себя: “Да ладно, давай мы с тобой лучше вот чем займемся…” Но никогда не иду ни с кем расправляться — просто потому, что тогда ситуация будет повторяться».

Невротик

Если ребенок слишком часто прибегает к вам с жалобами на всех и вся, требует вашего постоянного участия, то этим он говорит: обратите на меня внимание, пожалейте.

Мария Капилина: «Ребенок сигнализирует: он — бедная жертва, мир вокруг слишком несправедлив. Ему может не хватать чувства безопасности или внимания родителей, но не потому, что родители действительно мало заняты своим ребенком: это может быть невротическим отклонением. Возможно, ребенок слишком чувствителен, чрезмерно реагирует на происходящее. Или в его жизни есть какая-то серьезная проблема, о которой он не знает, как сказать, но из-за которой все время нервничает и дергает родителей по другим, незначительным поводам».

Так что прежде чем раздражаться или стыдить ребенка за жалобы, имеет смысл проконсультироваться со специалистом.

И в любом случае нужно найти способ выразить ему свою любовь и проявить внимание, поощрять его к саморазвитию.

Нужно объяснить ребенку, почему не надо ябедничать, как можно поступить в каждом конкретном случае, но нельзя просто сказать: «Не жалуйся».

Мария Капилина: «Во-первых, могут случиться ситуации, когда можно и пожаловаться. А во-вторых, частичка “не” трудно воспринимается ребенком, он поймет это как отвержение. Нужно обязательно его выслушать, спросить, что случилось, и сказать: “Ты можешь сделать то-то и то-то, постарайся справиться сам. Извини, но я не могу здесь вмешиваться ” . Ребенок увидит, что его хотя бы не оттолкнули. И возможно, он попробует что-то сделать сам».

«Профессионал»

Ябедничество — такое, которое все не любят, — может быть формой агрессии и способом контролировать поведение других.

Такой ребенок просто использует взрослых, чтобы навредить кому-то.

Мария Капилина: «Это тоже может быть реакцией на недостаток любви, но искаженной: ребенок этой любви не добивается, а мстит за ее отсутствие, за отверженность, недооцененность сверстниками. Такому человеку нравится быть в конфликте с другими, выискивать в них плохое или его выдумывать, нравится доставлять другим неприятности и чувствовать свою всесильность».

С таким ребенком нужно индивидуально заниматься и родителям, и специалистам, а также важно правильно реагировать на его «доносы».

О. Андрей Близнюк: «Бывает, что поступки детей не переходят границу дозволенного, у них свои игры, но есть дети, которые не могут найти место в этой игре. Тогда они пытаются утвердиться с помощью взрослых. Это как раз самое неприятное ябедничество, когда дети спекулируют заботой взрослых и используют их власть ради корыстных целей. Я считаю, что в этом случае взрослые в детскую игру вмешиваться не должны».

Мария Котрелева: «Любую жалобу доносом и ябедничеством делают взрослые.

Если ребенок привык к тому, что тот, на кого он стучит, будет тут же наказан, он действительно может превратиться в профессионального ябеду.

Взрослый должен обладать тактом и мудростью, чтобы повести себя правильно и не превратить жалобу в донос.

Ни в коем случае нельзя реагировать банальным образом: он меня стукнул — поэтому я приду и дам ему по шее, причем желательно — при всех!»

Сигнал бедствия

Часто бывают и обратные ситуации: ребенок из боязни прослыть ябедой может умолчать о том, о чем молчать нельзя.

Например, о чем-то опасном, в чем замешены он или его знакомые: опыты со взрывчаткой, хождение по карнизам и т. п.

О. Андрей Близнюк: «Надо детям объяснить, что в таких случаях никто не подумает назвать их ябедами — наоборот, им будут благодарны.

Как правило, участники опасного дела делятся на тех, кто организовывает, и тех, кто участвует потому, что не хочет прослыть трусом, слабаком.

И вот они-то надеются и ждут, что придут взрослые и все это остановят, потому что у них самих сил на это нет.

Дети иногда творят страшные вещи — я свое детство вспоминаю, что мы вытворяли. Порой было спасение, что кто-то “раскалывался”, звал взрослых, и прекращались наши эксперименты».

Сложнее правильно повести себя, когда речь идет не о физической опасности, а о чьем-то безнравственном поведении.

Школьник ворует у одноклассников, группа учеников травит слабого.

Подросток чувствует, что надо сообщить о несправедливости, но боязнь прослыть ябедой его парализует — ему страшно потерять авторитет в коллективе.

Как нужно поступить — зависит от конкретных обстоятельств:

от возраста и физической силы разных сторон, от того, произошел ли случай во дворе или в православной школе.

Отец Андрей: «Если кто-то ворует деньги и мобильники в школе, то ребенок, оказавшийся свидетелем, даже если он младше и слабее, должен набраться мужества и сказать: “Признайся. Если ты не признаешься, то я про тебя расскажу ” .

Это будет не ябедничество, а правильный вызов, противление злу.

Он тут никакой не стукач — он дал возможность вору самому все исправить».

Мария Капилина: «Я сама в школе была в такой ситуации. В нашем классе ученики доводили учителя и мешали учиться всем остальным. Нас, несогласных с этим, было шесть из двадцати пяти.

Мы сказали остальным: “Вы можете сами не ходить на эти уроки, но не мешайте нам учиться”. Попросили раз, другой — они продолжали, им страшно это нравилось. Мы предупредили, что если они будут продолжать — мы пойдем к завучу.

Они не остановились — и мы пошли к завучу. Нас потом разбирали на тайном собрании, обвиняли в том, что мы стукачи. Было очень неприятно и болезненно, память об этом осталась до сих пор.

Но я до сих пор считаю, что мы поступили правильно: это был честный поступок, противостояние безобразию и желание отстоять свои права не участвовать в том, что тебе не нравится.

И если мы хотим научить ребенка быть честным, мы должны ему сказать: если хочешь выступить против других, сначала надо предупредить: “Не смейте так делать, иначе я об этом скажу взрослым. И я не доносчик, просто вы поступаете нечестно, я против того, что вы делаете. Если вы оставляете за собой право продолжать — вы сами вынуждаете меня сказать”».

Если речь идет о травле, вмешательство взрослых требуется всегда. И значит, взрослым нужно обязательно сообщить.

Мудрый педагог не станет афишировать факт «сообщения», чтобы не усугублять положение травимого.

Мария Котрелева: «У нас в школе дети бойкотировали одного ребенка.

Он сказал родителям, а те — классному руководителю.

Учитель нашла в себе мудрость максимально безболезненно разрешить конфликт.

Она говорила с обидчиками в отсутствие травимого ребенка, при этом рассказала им какую-то выдуманную версию того, откуда она все узнала, жалоба ребенка в разговоре не фигурировала.

Учитель обсуждала с виновниками особенности этого ребенка, из-за которых он обижаем, объясняла, что они имеют право его не любить, с ним не дружить, но не имеют права его обижать. Никто в результате не был наказан. Поэтому лично я этот случай как ябедничество не расцениваю».

Если в травле или издевательствах участвует взрослый — никакой ребенок своими силами этого не остановит. Выход один — искать заступничества у других взрослых.

О. Андрей Близнюк: «Тот, кто думает, что он от этого станет стукачом и доносчиком, попадает в совершенно безвыходное положение. Дело доходит до суицидов, как с мальчиком из Санкт-Петербурга. В его травле участвовала учительница.

Ребенка воспитывала бабушка, денег у него было меньше, чем у других, поэтому на нужды класса денег он не приносил.

Учительница за это сделала его вечным дежурным: он всегда должен был убирать класс.

В результате этих унижений мальчик дошел до отчаяния, прыгнул под электричку и погиб.

Его одноклассники, которые не желали участвовать в этой травле, обязаны были рассказать обо всем взрослым. Но никто этого не сделал».

О. Андрей считает, что детей обязательно нужно учить сопротивляться злу неучастием, несогласием: «И они должны знать, что позвать взрослых — это один из вариантов, которым они могут воспользоваться, даже если кто-то назовет их стукачами. Если же они не остановят зло, они становятся его соучастниками».

Конечно, поступая так, ребенок может навлечь на себя неприятности. Но это участь любого, кто выступает против неправды и зла.

Психолог Мария Капилина: «Нужно учить ребенка противостоять несправедливости, но нужно честно его предупредить: ничего приятного от таких ситуаций ждать не приходится».опубликовано econet

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