Психология бедности

Психологические причины бедности скорее всего не заинтересует тех, кто сейчас живет за гранью этой самой бедности

Психологические причины бедности скорее всего не заинтересует тех, кто сейчас живет за гранью этой самой бедности.

«Бедность — ножны для привычек» — гласит Китайская пословица.

«Характер — это судьба» — говорят психологи о бедности.

Помимо экономических причин бедности — есть страны с бедной экономикой, есть еще и глубинные эмоциональные причины бедности отдельно взятого человека, кроющиеся в его психике.

6 причин бедности

Вот несколько оснований для психологии бедняка:

Характер человека, такие его черты как недружелюбность, ревнивость, завистливость и простота. А так же глупость, азартность и склонность к риску.

Мышление бедняка, как свод установок и правил ведущих к бедности. Например, «Деньги это не про нас». Может быть усвоено в семье или приобретено в течение жизни.

Неуверенность в себе. Это стержень любой проблемы, а не только нищеты и бедности.

Тотальная экономия. Или нарушение баланса брать отдавать. Человек настолько приучает себя экономить, что доходит до попрошайничества и исследования помоек и мусорных баков.

Чрезмерные траты. Человек берет кредиты на покупки, которые превышают его нормальную потребность. В результате рост долгов приводит к бедности.

Психология Беспомощности. Люди с такой психологией обивают пороги социальных служб, центров занятости и приемных депутатов с такой энергией, что если бы они ту же энергию тратили на поиск возможностей заработать, то преуспели бы однозначно.

Если Вы стоите на пороге бедности и хотите ускорить процесс, то вот Вам 6 простых способов стать бедняком от Татьяны Ошмянской

6 способов сделать себя бедным и несчастным

Часто, когда у нас что-то не получается, мы ищем проблему в окружающем мире, забывая, что причиной многих неудач являемся мы сами. Временами каждый из нас пользуется теми или иными способами остановить себя на пути к собственному успеху.

Иногда эти остановки необходимы, чтобы подумать, сделать правильный выбор или набраться сил для дальнейших шагов, но чаще всего мы тормозим или сбиваем себя с намеченного пути по привычке, без надобности, мешая самим себе получить желаемое.

Порой мы уподобляемся маленькому сказочному ежику Фыр-фыру, который владел аж 6 способами сделать себя бедным и несчастным.



СКАЗКА О БЕДНОМ ЕЖИКЕ Фыр-фыре

Маленький ежик Фыр-фыр жил, как в тумане. Он не видел ничего дальше собственного носа, да и носа своего он тоже не видел и даже не ощущал… и лап не ощущал, и живота своего, и иголок.

Любящие родители говорили ежику, что он мягкий и пушистый, да к тому же ангел… с крылышками. Поэтому Фыр-фыр периодически заползал на пенек и прыгал с него в надежде воспарить над бренностью этого мира со всеми его житейскими заботами и непомерными страстями.

Своих страстных желаний ежик не чувствовал и не понимал, и это был его первый способ сделать себя бедным и несчастным.

СПОСОБ №1. Не чувствовать и не понимать своих желаний

Но, к счастью, в жизни ежика появилась фея. Она задала Фыр-фыру несколько волшебных вопросов, и он, наконец, понял, что хочет, чтобы в его норке всегда было достаточно ароматных грибов, сладких ягод и мягких листьев.

Так у ежика появилась мечта.

— Мечтать вредно! – отчеканил вдруг дятел, увидевший размечтавшегося Фыр-фыра.

— Не в грибах счастье, — продолжал умничать наглый птах, разузнав, о чем именно мечтал ежик.

— Надо быть скромнее! — авторитетно заявил он, когда Фыр-фыр рассказал, сколько грибов, ягод и листьев он хочет иметь.

Ежик не умел воспринимать чужие мнения критично, поэтому он просто поверил, что все действительно так, как говорил дятел. И это был его второй способ сделать себя бедным и несчастным.

СПОСОБ №2. Руководствоваться по жизни чужими взглядами и установками

От слов дятла мечта ежика внезапно померкла. Если бы не добрая фея, то Фыр-фыр до конца своих дней безвольно лежал бы в норке и тяжело вздыхал.

Но фея опять задала ежику несколько своих волшебных вопросов, и он осознал, что для дятла счастье действительно не в грибах, а в мерзких личинках под корой деревьев. Фыр-фыр понял, что мечтать, на самом деле не вредно, а просто дятел этого делать не умел.

Поэтому ежик снова начал думать об изобилии в собственной норке и, ведомый внутренним желанием, радостно побежал на свою первую в жизни грибную охоту…

И вот Фыр-фыр нашел большой красивый боровик и захотел его сорвать.

«Но он же так просто мне не дастся, — вдруг подумал ежик, — он же не захочет быть съеденным, поэтому, если я к нему подойду, то он выпустит иголки и поранит меня, мягкого и пушистого ангела с крылышками».

Фыр-фыр даже не мог себе представить, что это он, а не гриб, способен защищать себя, выпуская острые иголки, поэтому ежик приписал эту совсем не ангельскую способность беззащитному боровику.

И это был его третий способ сделать себя бедным и несчастным.

СПОСОБ №3. Приписывать свои неосознанные качества окружающим

Фыр-фыр в страхе прошел бы мимо желанного боровика, но и на этот раз его выручила фея. Она подарила ежику волшебное зеркало, благодаря которому Фыр-фыр узнал, что он не ангел, а колючий ежик…

Это позволило ежику понять, что боровик, на самом деле, уже давно хотел быть съеденным. Он завлекал к себе тонким ароматом и ждал своего простого грибного счастья.

Ежик же ожидал, что гриб сам полезет к нему в рот или с разбегу запрыгнет к нему на спину и надежно закрепится в иголках. И так как этого не происходило, Фыр-фыр начал ходить вокруг гриба кругами, широко открывать перед ним рот, подставлять спину и зазывно подмигивать, чтобы намекнуть боровику о своих желаниях…

Однако, как бы Фыр-фыр ни старался, гриб неподвижно стоял на месте. Ёжик обиделся и начал недовольно фырчать. Он не понимал, что о своих желаниях нужно заявлять окружающим прямо и открыто. И это был его четвертый способ сделать себя бедным и несчастным.

СПОСОБ №4. Не говорить о своих желаниях окружающим, а ждать, что они сами обо всем догадаются

Фея знала, что, если Фыр-фыр продолжит обижаться, то гриб умыкнет какая-нибудь шустрая белка, а еж останется ни с чем. Поэтому она помогла Фыр-фыру заявить о своем желании.

— Я хочу, чтобы ты вскарабкался ко мне на спину и закрепился в моих иголках, — сказал ежик грибу.

— Но я не умею ни ходить, ни карабкаться, потому что у меня всего лишь одна нога. На ней я могу только стоять и ждать, когда кто-нибудь сам возьмет и утащит меня к себе в норку, — ответил боровик.

Странно, но вместо того, чтобы водрузить гриб себе на спину, ежик начал философствовать о том, как удивителен и многообразен мир: у боровика – одна нога, у феи – две, а у него, у ежика – целых четыре. И это был его пятый способ сделать себя бедным.

СПОСОБ №5. Уклоняться от конкретных действий по реализации своей мечты

Обсудив конечности всех известных ему существ, ежик перешел к обсуждению более глобальных проблем мироздания: отчего ежи не летают, как птицы; почему Земля круглая, но с нее никто не соскальзывает; почему вода мокрая, а огонь горячий и т. д.

Фыр-фыр так увлекся, что забыл, зачем пришел в лес. Хорошо, что фея напомнила! После разговора с ней ежик перегрыз ножку гриба у основания, наколол его на свои иголки и, наконец-то притащил в норку…

Смеркалось. Идти в лес за другим грибом было уже поздно, к тому же Фыр-фыр очень устал. Оставшись дома, он долго смотрел на свою первую добычу, видимо соотнося ее с тем изобилием, которое представлялось ему в мечтах, и в итоге разочарованно сказал:

— Уууууу, слишком мало!!!

Фыр-фыр не смог по достоинству оценить то, чего достиг за этот день, и это был его шестой способ сделать себя бедным и несчастным.

СПОСОБ №6. Обесценивать результаты своего труда

Засыпая, ежик решил, что бегать по лесу в поисках грибов глупо и неэффективно и что добиться изобилия в норке у него никогда не получится…

Фея слышала разочарованный возглас Фыр-фыра, поэтому решила помочь ему преодолеть и это препятствие на пути к мечте. Она послала ежику кошмарный сон, в котором Фыр-фыр вернулся со своей охоты вообще ни с чем…

Проснувшись утром, ежик обнаружил, что спал, крепко вцепившись в свой единственный гриб. Этот боровик вдруг стал казаться ему большим и значимым достижением. Ёжик подумал, что если он смог притащить в норку свой первый гриб, то сможет найти и притащить и второй, и третий…

Фыр-фыр откусил маленький вкусный кусочек от своей добычи и уверенно побежал в лес за следующей… опубликовано econet.

Александр Молярук, Татьяна Ошмянская

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