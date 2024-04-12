Методика 4 ВОПРОСОВ в ответ на «МНЕ ПЛОХО»

80% напряжения и апатии, тревоги и рассеянности при возникновении тупика или проблемы рассасываются, если это обобщенное описание “мне плохо” распределить по 4 блокам
“Доктор, мне плохо...” Так обычно отвечают мои Клиенты на вопрос: “С чем хотите обратиться и на что жалуетесь?”.
И хотя я не доктор, а психолог гуманитарного толка, я начинаю уточнять, распутывая в сознании человека, который обратился ко мне за помощью, так называемый клубок проблемы или состояния.
Как именно вам плохо: тело, душа, сознание, поведение
Я помогаю человеку уточнить и конкретизировать его обобщенный запрос “мне плохо” или “нет ни на что сил”.
80% напряжения и апатии, тревоги и рассеянности при возникновении тупика или проблемы рассасываются, если это обобщенное описание “мне плохо” распределить по 4 блокам:
Я задаю вопросы, которые соответствуют этим четырем блокам распутывания и раскладывания по полочкам сути проблемы.
Иногда я записываю сам ответы на эти вопросы, иногда прошу делать это самого клиента, и тогда эта методика работает еще эффективнее.
“У меня депрессия...”: методика 4 вопросов
Недавно ко мне обратился молодой человек, который жаловался на депрессию - этот диагноз он поставил себе сам, отсутствие сил учиться и даже мылся он не каждый день.
Я начал использовать свою “методику 4 групп вопросов”, чтобы уточнить и конкретизировать, как проживается апатия именно этим человеком.
Поскольку встреча в кабинете психолога была первой для этого студента, я решил записывать ответы самостоятельно, предварительно объяснив ему что и как я собираюсь делать.
Согласитесь, совсем другая картина вырисовывается, чем при попытке понять как устроено состояние при словах “мне плохо, у меня депрессия”.
Да и что делать с этим состоянием уже понятно, даже неискушенному в психотерапии человеку.
Поэтому, рекомендую использовать мою методику, когда пытаетесь помочь себе или своим родным или знакомым, раскидывая односложные жалобы по этим 4 полочкам и обязательно все подробно записывая.
Методика работает и более широко для описания жизни и изменения ее в необходимом направлении, но это уже совсем другая история. опубликовано econet
Автор Александр Молярук
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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