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Мудрая притча: Я ДОЛЖЕН БЫЛ ЭТО СДЕЛАТЬ, ИНАЧЕ...

Источник: Econet 07 сентября 2023 5988
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Старый мудрый извозчик вёл повозку, в которой сидела женщина со своим ребёнком. Выпало много снега, и утро было очень холодным. Старик начал замерзать, и женщина в повозке тоже.

Мудрая притча: Я ДОЛЖЕН БЫЛ ЭТО СДЕЛАТЬ, ИНАЧЕ...

Древняя притча о правильном и неправильном понимании жизни.

Старый мудрый извозчик вёл повозку, в которой сидела женщина со своим ребёнком.

Выпало много снега, и утро было очень холодным.

На небе не было солнца, было облачно.

Старик начал замерзать, и женщина в повозке тоже.

Он увидел, что она постепенно становится синей и теряет сознание.

Тогда он взял ребёнка, вытолкнул женщину из повозки и уехал прочь.

Мудрая притча: Я ДОЛЖЕН БЫЛ ЭТО СДЕЛАТЬ, ИНАЧЕ...

Женщина была шокирована.

Она пустилась бежать, кричать, вопить, проклинать...

А через полкилометра этого сумасшедшего марафона, старик остановил повозку, посадил её и сказал:

«Теперь всё в порядке. Я должен был сделать это, иначе вы умерли бы».

Так и мы «замерзаем» , а Господь нас раз - из повозочки полуокоченевших, и, глядишь, румянец духовный на щечках появился!опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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притча жизнь вдохновение

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