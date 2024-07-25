Человек редко доволен, даже к погоде у нас есть претензии: то мало солнца, то снега, то дождя.
Много ли «халявных» возможностей даёт нам жизнь?
Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, – это само собой положено порядком вещей!
Т.е. люди часто не воспринимают природные блага как ресурсы.
Человек редко доволен, даже к погоде у нас есть претензии: то мало солнца, то снега, то дождя.
А вы знали, что в некоторых странах есть налог на дождь?
А он есть!
То что, нам реально достается бесплатно, можно буквально по пальцам пересчитать: воздух, солнечный свет, время…
А ещё пинки-и-подножки.
Да, да, это тоже ценный (причём, халявный) ресурс.
О нём-то мы и поговорим в статье.
Мир дарит каждому человеку любовь, ведёт к свету и совершенству – если мы умеем это видеть и взаимодействовать с этим.
Но в шорах неведения и психологической безграмотности «реальность» продолжает направлять, но уже всяческими неприятностями – не из злобы, не для наказания, а чтобы почти любой ценой всё-таки побудить нас выжить и саморазвиться.
Метафорически выбрать жизнь в вечном человеческом конфликте жизнь-смерть.
Процесс можно обозначить как «Бьёт, значит, любит» в масштабах Вселенной.
Не потому, что не может иначе выразить Любовь, а в виду того, что человек настолько отгородился от Любви в прямом смысле, что позаботиться и принести пользу (достучаться) вселенная может только таким способом на данном этапе его жизни.
Почему Ради чего так устроено?
Процесс укладывается в безобразно простую формулу:
неосознанность (и психологическая безграмотность) = страдание.
Иными словами, в душе человеческой есть место либо осознанности, либо страданию, и поэтому, чем меньше осознаёте, тем больше страдаете, потому что вас всё равно тащит вверх – такова уж людская природа.
Тащит через осознание или сначала через страдание в осознание, а уже потом через осознание вверх.
Мы сотворили прогресс, комфорт, цивилизацию, а получили страшное оружие, невиданные прежде болезни и социальные угрозы.
Почему?
Потому что средний уровень осознанности человечества не повысился, а, следовательно, боль, нужда и страдание усилились, чтобы скомпенсировать блага-облегчения современного общества.
Это всё потому, что когда человеку с низкой осознанностью слишком легко, он просто не может развиваться, а наоборот деградирует.
Что делать?
Повысить осознанность!!! А для этого…
Прекратить искать причины несчастий снаружи (даже если они представляются, ну, очень уж, объективными);
Например, страх публичных выступлений, тема весьма распространённая.
Осознайте, какие мысли и ощущения внутри вас, когда вы сами присутствуете на чьём-то выступлении (смотрите его на видео).
Будьте искренни с собой, зафиксируйте на бумаге свои открытия.
Всякий раз, идя на чьё-то выступление, задавайте себе вопрос: о чём я сейчас думаю, что чувствую…
Это и есть – повышение осознанности.
Это простое действие позволяет существенно снизить ваш страх выступления.
Почему?
Вы поймете, что не все слушатели (как вам казалось раньше) только и ждут, что вы ошибетесь, оценивают вас негативно и осуждают.
Это первый шаг.
Далее, вспомните, когда и после чего у вас появился страх выступлений.
С воспоминанием обратитесь к психологу, чтобы проработать тему полностью. опубликовано econet
Автор Марика Бения
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий