КАК помочь ребенку ВЫЗДОРОВЕТЬ

Рисуем силуэт человека (можно как пряничный человечек) - предлагаем ребенку разрисовать человечка "цветом здоровья". Особенно тщательно разрисовываем те местечки, которые болят.
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3. Берем губку для мытья посуды. Окунаем в акварельную краску. Говорим ребенку - губка - это твое тело. Сейчас оно впитало много грязи - давай его почистим. Под водой ребенок моем, выжимает губку.
4. Сочиняем вместе с ребенком рецепт напитка "здоровья счастья и любви" - рисуем кубок, в него "кладем" то , что вместе придумаем. Затем, реальную красивую чашку или бокал наполняем водой- чаем с вареньем и выпиваем, как эликсир.
5. Представляем, что вирус - болезнь - живая и мы хотим с ней познакомиться и договориться. Чистой водичкой понарошку вымываем ее из тела, смотрим с расстояния 1-2 метров.
На что похожа? Чего хочет? Чего решила поселиться в ребенке?
Помогаем установить диалог - можно весь этот процесс зарисовывать. по мере того, как мы будем общаться с болезнью, она будет менять форму. В конце работы - может трансформироваться во что- то неожиданное - силу, радость, здоровье, подарок....
6. Рисуем (воображаем) мир, самый добрый и безопасный.
7. Для детей, кот тревожаться и не могут расслабиться. Создаем (рисуем, придумываем, делаем) сейф - сундук- хранишище, в которое на время сложим страхи, тяжелые мысли и воспоминания. (Можно в виде рисунка, фигурки лего, пластилиновой фигурки, росто в воображении). Это сейф отнесем далеко- далеко, на другую планету, на дно океана, в далекий лес... но ключ от него сохраним - можно отдать маме или на хранение. Так ребенок сможет дистанцироваться от переживаний, хоть на время.
8. Даем ребенку в руки ключ. Ключ - это метафора контроля, силы. Говорим, что это ключ твоей силы (смелости, здоровья....) вместе рисуем дверь и открываем. Ключик держим на видном месте. опубликовано econet
Автор Светлана Ройз
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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