О чем следует помнить ВСЕГДА, если вы хотите счастья своим детям

Родители - это не друзья и не подружки своим детям. Это родители. Это те, на кого можно опереться. И тогда про ваших детей будут говорить "с внутренней опорой человек".

Задача родителя - выдерживать эмоции ребенка.

Выдерживать, когда ребёнок плачет, злится, гневается, боится, жалуется, обижается и пр.

В этот момент родитель остаётся тем взрослым, который сигнализирует:

ты можешь это делать, я сильный, я выдержу. При этом не игнорируя и не впадая в истерику или обиду.

Если же в момент эмоций ребёнка родитель начинает обижаться, кричать, плакать сам - для ребёнка это знак, что родитель не справляется. Что мне маленькому нельзя так сильно чувствовать. Мне нужно прекратить это испытывать и стать взрослым.

Отсюда мы имеем кучу детей, которые поменялись с родителями местами.

Они стали родителями своих родителей.

Они не позволяют себе чувствовать.

Они рано повзрослели.

И сложно понять, кто там мама, а кто дочка, например.

И тут уже часто родители обижаются, манипулируют и жалуются.

А отсюда неустроенная личная жизнь детей, периодически то самое психологическое бесплодие, о котором сейчас уже многие говорят, или просто дети, которые несут двойную нагрузку и с Рождения часто имеют "детей" в виде своих родителей.

Дорогие родители! Если вы хотите счастья своим детям - ищите взрослых, которые будут помогать вам справляться с вашими эмоциями, проблемами и Пр. Это могут быть друзья, ваши родители, психолог, коллега по работе.

Родители - это не друзья и не подружки своим детям.

Это родители.

Это те, на кого можно опереться.

И тогда про ваших детей будут говорить "с внутренней опорой человек".

Так важно не путать роли. Самое интересное, тогда у всех жизнь налаживается.

А если вы дети, чьи родители уже спутали роли и играют в ваших детей, то это ваша ответственность отдать им их право быть родителем. Вовремя расставить границы, как бы они этому не сопротивлялись. опубликовано econet

Автор Агния Сержантова

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