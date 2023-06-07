Техники работы со СТРАХАМИ: Рациональная методика

Я предлагаю вам две методики – левополушарную или рациональную и правополушарную или иррациональную.Как мы уже говорили – сила страха находится на кончике иглы в его темной, неосознаваемой части.

Один человек очень гордился своей прекрасной зеленой лужайкой. Однажды он увидел, что среди травы зацвели одуванчики. Человек не сеял эти одуванчики, и, поэтому, воспринял их как бурьян. Тут же он их вырвал руками. Спустя время одуванчики снова появились. Они маскировались под обычной травой. И как человек только ни пытался избавиться от них, одуванчики продолжали появляться на лужайке и бурно расти. Целыми днями он негодовал и жаловался. В конце концов он даже потерял сон и заболел. Наконец он написал в департамент сельского хозяйства. Он перечислил все методы борьбы с сорняками. А письмо закончил вопросом: «Я испробовал все методы. Посоветуйте, что делать?» Вскоре он получил ответ: «Попробуйте их полюбить».

Притча или анекдот

Итак, сегодня я расскажу - как можно полюбить свои страхи. И, да, вам придется это сделать, т.к. все остальные методы борьбы с ними вы уже перепробовали.

Я предлагаю вам две методики – левополушарную или рациональную и правополушарную или иррациональную.

Как мы уже говорили – сила страха находится на кончике иглы в его темной, неосознаваемой части.

По этой причине все методики работы со страхами направлены на освещение, выявление этой темной, глубинной части.

И подходить к ней можно с разных сторон.

Рациональная методика работы с собственными страхами

1 шаг. Страховой список

В черном-черном городе, по черной-черной улице ехала черная-черная машина, в которой сидел черный-черный человек…

Детская страшилка

Сколько у нас страхов?

Один, два, тысяча?

Давайте сядем и составим Список Страхов.

Просто возьмите и выпишите на листе бумаги список всех своих страхов. Озаглавим его так: «Чего я боюсь?». А дальше – все, что приходит в голову, по очереди. Для начала первые десять, пришедших в голову.

Например:

Несчастного случая

Заболеть раком

Растолстеть

Чего-то нехорошего, что может случиться с моими близкими.

Подвести своих партнеров

Выступать перед людьми

Стать жертвой насилия

Умереть молодым

Публично опозориться

Собак без поводка



Написали?

Быстро получилось?

Вряд ли.

Наверное, долго сидели и думали после первых трех-пяти…

А почему?

Потому что страшно. Не хочется думать о страхах – пугает нас эта тема.

А еще, оказывается, что если пытаешься описать словами свои смутные ощущения, которые наваливаются в каких-то сумеречных состояниях сознания – то, не так уж и легко сразу вспомнить их хотя бы десять штук.

Нам же всегда казалось, что С Т Р А Х – он такой один, такой огромный.

Но, когда вы сосредоточились и очень мужественно записали свои страхи на листок белой бумаги (а лист обязательно должен быть только белым!) – то, вдруг оказалось, что страхов у вас не так уж и много, а, будучи написанными на бумаге – они и не кажутся такими уж страшными, их ужасная сила тает.

Но поставим себе пятерку в нашу «мысленную зачетку» и отправимся дальше совершать наши подвиги.

Шаг 2. Ранжирование страхов

А теперь из общего хаотичного списка страхов составим рейтинг.

Т.е. на первые места поставим самые сильные, самые ужасные страхи, а дальше по убыванию «силы страха».

Я знаю, что вам трудно сделать такое ранжирование для списка из 10 страхов (на самом деле вы ведь достаточно бесстрашны) – поэтому сделаем ранжирование для самых главных пяти страхов.

И назовем эти ТОП-5 СТРАШНАЯ ПЯТЕРКА.

Шаг 3. Проговаривание / Вербализация

А теперь подробно опишите словами каждый из пяти ваших самых сильных страхов. И запишите, зафиксируйте это описание.

Например: «Страх собак. Я очень боюсь проходить мимо собак, выгуливаемых без поводка. Когда-то в детстве на меня прыгнула такая собака, повалила и играя, слегка покусала. С тех пор, когда я вижу собак, даже издалека – у меня все холодеет внутри и мне хочется бежать скорее прочь».



Это очень важный шаг, хотя вам и нелегко его будет сделать, т.к. вы не хотите снова испытать эти неприятные чувства.

Но, когда вы его сделаете, то вы почувствуете уже больше контроля за ситуацией с вашей стороны.

Вы понемногу начинаете «овладевать своими страхами» - рационализируя их.

Шаг 4. Аггравация / Утяжеление

А теперь самый важный шаг – представьте в своем воображении самый худший вариант, который может произойти в случае реализации какого-то из ваших страхов.

Желательно детально, с подробностями.

Получается?

Что вы чувствуете в такой мысленной ситуации реализованного страха?

Вы уже умерли и поэтому ничего не чувствуете? Нет.

А что тогда?

Ужас парализовал ваш мозг и не можете ничего описать? Снова нет.

А почему? Почему же вы не умерли от страха и вас даже не парализовало ужасом?

А потому что ваш страх – это ваш союзник, ваш друг, ваш защитник.

Он вам дан для того, чтобы защитить вас от опасных ситуаций.

Мнимых или реальных. Но только каждый должен пройти свою часть пути.

Страх должен вас напугать, а вы уже должны рационально оценить ситуацию и определить степень угрозы, а главное – подготовиться к ней.

Итак, вы представили себе ужас-ужас-ужас, но при этом не умерли, а, наоборот – понимаете, что не такой уж это ужас-ужас.

Можно ведь как-то приспособиться и к этой ситуации.

Для самых смелых и прошаренных рекомендую использовать комбинацию страхов, ну, типа – быть укушенным собакой и одновременно стать жертвой насилия, публично выступая перед людьми.

Шаг 5. Рациональная проработка

Предупрежден – значит вооружен

Древняя мудрость

Теперь закрепляем результаты нашей работы. Чтобы закрепить перевод страха из иррациональной сферы в рациональную – давайте оценим математическую вероятность того, что наши страхи реализуются в реальной жизни.

Сколько получилось?

Меньше 50%? 10-15%?

А теперь оцените вероятность того, что ваш страх реализуется в самом жестком, самом тяжелом варианте.

А теперь оцените вероятность того, что несколько ваших страхов реализуются одновременно.

При этом помните, что чтобы вывести вероятность наступления двух событий одновременно – нужно перемножить отдельные вероятности каждого из этих событий друг на друга.

Видите, что математическая вероятность наступления вашего «страхового случая» тает у вас на глазах?

Не верите?

Ну, а тому, что страховой бизнес процветает именно потому, что страховые случаи весьма редки, если считать их от количества страхователей – этому то вы можете поверить?

В любом случае, дорогие читатели – поймите, что если вы сами оцениваете вероятность реализации вашего страха меньше, чем в 50% - это означает, что в статистическом смысле скорее всего с вами случится что-то плохое, но точно не то, чего вы так боялись)).

Главное в рациональной проработке страха – воспринимать его как важную информацию от своей Самости.

Попытайтесь понять урок, который дает вам ваш страх, когда вы воспринимаете его как Союзника, охранителя.

Например, в случае с боязнью собак такими уроками могли бы быть:

Если собака чувствует, что ты ее боишься – то вероятность ее нападения вырастает.

Если ты не боишься собак – то они к тебе не пристанут.

На всякий случай носить с собой перцовый баллончик, бегая по близлежащему парку.

Важно понять, что прорабатывая свой страх – начиная с представлений о том, что могло бы произойти при неблагоприятном сценарии и, заканчивая тем, какие уроки, послания несет нам наш страх – мы занимаемся ментальной подготовкой, прорабатывая ресурсы своего подсознания на мета-когнитивном уровне. опубликовано econet

Автор Алексей Фисун

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