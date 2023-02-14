Материнская вина

Есть мнение, что месяцев, эдак, до 18-ти отроду все основные травмы уже на нас повлияли.

Травмы, нанесенные ребенку - вещь неизбежная.

Травмы формируют нашу личность наравне с позитивным опытом, причем не всегда в «худшую сторону». И, причем, гораздо раньше, чем многие из нас думают.

Есть мнение, что месяцев, эдак, до 18-ти отроду все основные травмы уже на нас повлияли.

Стоит ли без конца оплакивать психологические травмы своего ребенка

Итак, травмы неизбежны. Это часть реальности!

Если Вы готовы к тому, чтобы жить в реальности, будьте готовы к тому, чтобы периодически травмироваться и травмировать.

Если задаться целью «не наносить травмы» – это все равно, что задаться целью «не жить».

Кстати, даже сама по себе цель «ненанесение травм» травмирует ребенка. Наверняка Вам знакомо такое понятие как «гиперопека», и что из этого выходит.

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Тогда в чем «фокус»? А он не в том, чтобы НЕ ТРАВМИРОВАТЬ, а в том, чтобы травму помочь ПРОЖИВАТЬ так, чтобы она не управляла ребенком последующую его жизнь.

Это как?

Дело в том, что сильный след в душе ребенка оставляет не столько сама травма, сколько отсутствие рядом сопереживающего другого.

Другого, который может рассказать ребенку: что происходит, что тот сейчас переживает, назвать его чувства, свериться с ним: так ли он чувствует, поговорить с ребенком, обсудить без цензуры и оценки все его страхи и переживания, принять их без условий.

И тогда, несмотря на то, что травматичный опыт никуда не уходит, у ребенка появляется еще один опыт.

Травма, можно сказать, «дарит» ему, через близкого человека рядом, опыт принятости, опыт близости, опыт поддержанности, опыт принятия того, что ситуация переносима, что он, человек, способен эту ситуацию пережить и выжить.

Это путь, которым вчерашняя «травма» превращается в сегодняшний «ресурс».

Ребенок обретает силу. Рана перестает кровоточить, она зарубцовывается. Она никуда не исчезает, но она уже не болит, и эта боль не управляет ребенком оставшуюся жизнь.

А теперь смотрите.

Правда жизни такова, что нет волшебной палочки, которой можно было бы взмахнуть и травмы бы «как не бывало».

Допустим, она уже случилась.

И, допустим, вы к этому руку приложили.

И допустим, что не пережили вы тогда травму вместе с ребенком так «как надо бы».

Не пережили по разным причинам: по причине того, что сами травмированы, что не заметили его травму, не знали что делать даже если заметили, не считали нужным, не сопереживали его травме в принципе, ибо сами ее наносили.

Причин много и у каждого – свои в разных ситуациях.

Но теперь, когда Вам открылось то, к чему вы «руку приложили», Вы можете не тратить силы на оплакивание старого, вы можете «приложить руку» к чему-то новому.

Реальность такова, что прошлый негативный опыт невозможно… «испарить», свершенное не может стать несвершенным. Зато старый негативный опыт, можно ОБЕССИЛИТЬ, лишить силы, путем привнесение нового – позитивного.

Обессиленный опыт становится управляемым. И участие родителя в этом смысле, просто непереоценимо!

В психологии есть такое понятие «интериоризация». Оно описывает переход из внешнего во внутреннее.

Человек всю жизнь интериоризирует жизненный опыт. В детстве - более активно, во взрослом возрасте – менее. Но все равно интериоризирует.

Говоря слово «опыт», я не имею в виду только набор информации, перечень ситуаций и умственных выводов.

Я говорю больше об опыте прочувствования, опыте осознания себя в разных ситуациях, опыте, формирующем «внутреннее знание» о себе и о мире.

«Знание» не головой, а часто неосознанное «знание».

И если раньше «с родительской помощью» ребенок «выращивал» в себе «неудачника», «недостойного любви», «неважного» и т. п., то теперь с помощью тех же родителей и других людей он имеет возможность «вырастить» в себе «достойного любви», «принимаемого», «одобряемого» и т. д.

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Как это сделать?

Посредством других отношений.

Родителю нужно по-другому строить отношения со своим ребенком. Более близкие, открытые отношения. И это никогда не поздно.

Но это предполагает определенные риски. Ведь все мы заботимся о своих детях, но не все мы готовы к открытости со своими детьми.

Готовы ли мы стать иногда уязвимыми для своих детей? Иногда растерянными, не слишком умными? Ведь через нашу уязвимость взрослого они узнают, что можно быть большим, сильным и уязвимым одновременно.

Наши переживания легализуют их переживания. Создают внутреннее знание, что можно быть взрослым, "уважаемым" человеком и при этом в чем-то неидеальным.

Но самое главное знание, которое может подарить родитель ребенку - это ЗНАНИЕ О ТОМ, ЧТО ОН МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ.

Его мама может стать другой. Его папа может измениться. —> Он сам - может измениться. Всегда, как только выберет меняться. Так, как сделаете вы, как только закончите оплакивать свою неидеальность.

Для того, чтобы быть в состоянии по-другому строить отношения со своим ребенком, конечно, необходимо сначала позаботиться о себе самом. Для того, чтобы уметь «быть с другим», необходимо уметь «быть с собой».

Внутри любого родителя живет их собственный внутренний травмированный ребенок. И ему нужна помощь - прежде всего!

Возможно, если бы наши собственные родители помогли нам в свое время "вырастить" внутреннее знание о том, что быть небезупречным родителем - это нормально и ДОСТАТОЧНО ХОРОШО, то сейчас наше чувство вины перед детьми не парализовало бы нас, заставляя снова и снова "посыпать голову пеплом", вместо того, чтобы сосредоточиться на нуждах своего ребенка.

По сути, что происходит в кабинете психолога? Вот то самое. Там создаются отношения, опыт которых человек интериоризирует – «присваивает» себе.

Он чувствует, что принимаем другим человеком - и учится принимать себя сам, он видит, что сидящий напротив понимает его - и начинает понимать себя сам.

Со временем, этот новый опыт будет настолько присвоен клиентом, что он сможет больше себя принимать, уважать, ценить.

Но когда это делает собственный родитель – НИКАКОЙ ПСИХОЛОГ НЕ НУЖЕН.

Правда, иногда психолог нужен самому родителю, для того, чтобы "полечить" своего внутреннего травмированного ребенка, который живет в самом родителе. Но это тема для другого разговора.опубликовано econet

Автор Жанна Беликова

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