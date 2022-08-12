Письмо, которое он прочитает, когда станет взрослым. Расскажите ему забавные истории о том, что случилось с ним за этот год, о трудностях и радостях, о том, что было важного в вашей и его жизни, о ваших мыслях о будущем и так далее.

Раз в год пишите письмо своему ребенку.

И обязательно от руки.

НЕ ленитесь, не печатайте на компьютере.

Письмо, которое он прочитает, когда станет взрослым.

Расскажите ему забавные истории о том, что случилось с ним за этот год, о трудностях и радостях, о том, что было важного в вашей и его жизни, о ваших мыслях о будущем и так далее.

Дополните письмо фотографиями, открытками, записочками, рисунками и другими памятными вещами, которые иначе со временем исчезнут.

И конечно, не забудьте, рассказать, как сильно вы его любите.

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Сложите в папку и забудьте на много лет.

И так каждый год.

Когда он вырастет и повзрослеет, подарите ребенку эту папку.

Она станет для него бесценным хранилищем родительской любви и памяти о детстве.

И в радостные, и в тяжелые минуты она будет для него напоминанием, что ВАША ЛЮБОВЬ оберегает его всегда.опубликовано econet.ru.

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