Прочтите, если у вас НЕПРОСТЫЕ отношения с мамой

Отношения с матерью бывают непростыми. Что делать взрослым детям давящих, авторитарных матерей и как им перестать соответствовать ожиданиям окружающих?
Но можно учиться понимать и отслеживать, когда скатываешься в ощущение «я маленький» и выбираться из этого обратно во взрослое, ресурсное состояние. Это про способность строить границы по отношению к близкому значимому человеку - к маме. Обычные способы с родителями не работают.
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Понимать, откуда ноги растут у ее убеждений. Ощущать свою свободу от них и право формировать свои правила жизни.
Иногда не получается как взрослый со взрослым - потому что мама невзрослая. И никогда уже взрослой не станет.
Только вот такая. Принять эту реальность. Перестать тратить силы, надеясь на то, что мама изменится. Следовательно, перестать ее внутри себя обвинять и разочаровываться в ней.
Знать, что такое принятие - точка в прежнем этапе ваших отношений. После этого можно строить другие на какой вам удобно дистанции.
Разрыв - это когда больно, обидно, страшно, когда вы разъехались и не разговариваете, но внутри себя все время ведете диалог с мамой, что-то доказывая ей, обвиняя ее или оправдываетесь. Завершение этого этапа - это когда вы спокойно и по-другому реагируете на многие вещи. Переход на отношение к самому себе «я взрослый» это и есть сепарация.
Уметь вынести чувства, прежде невыносимые. Обнаружить огромные залежи своих собственных ресурсов. Уметь обращаться с виной и стыдом, с самооценкой и ощущением собственной ценности.
Ваши отношения с мамой могут включать в себя и близость, если научиться регулировать дистанцию. Тогда можно больше не бояться, что в этой близости подвергнетесь насилию. У взрослого для своей защиты гораздо больше ресурсов, чем у маленького.
Автор: Юлия Рублева
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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