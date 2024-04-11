Прочтите, если у вас НЕПРОСТЫЕ отношения с мамой

Отношения с матерью бывают непростыми. Что делать взрослым детям давящих, авторитарных матерей и как им перестать соответствовать ожиданиям окружающих?

НЕПРОСТЫЕ ОТНОШЕНИЯ: Что важно знать и уметь?

1. Всегда непросто сказать маме "нет", если ты, как маленький, по-прежнему боишься ее гнева или молчания.

Но можно учиться понимать и отслеживать, когда скатываешься в ощущение «я маленький» и выбираться из этого обратно во взрослое, ресурсное состояние. Это про способность строить границы по отношению к близкому значимому человеку - к маме. Обычные способы с родителями не работают.

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2. Осознавать и отличать ее убеждения от своих.

Понимать, откуда ноги растут у ее убеждений. Ощущать свою свободу от них и право формировать свои правила жизни.

3. Строить отношения с мамой не с позиции ребенка, а с позиции взрослого человека.

Иногда не получается как взрослый со взрослым - потому что мама невзрослая. И никогда уже взрослой не станет.

4. Иногда самое горькое - осознать, что других родителей, другой мамы не будет никогда.

Только вот такая. Принять эту реальность. Перестать тратить силы, надеясь на то, что мама изменится. Следовательно, перестать ее внутри себя обвинять и разочаровываться в ней.

Знать, что такое принятие - точка в прежнем этапе ваших отношений. После этого можно строить другие на какой вам удобно дистанции.

5. Важно иметь завершение прежнего этапа отношений с мамой вместо разрыва.

Разрыв - это когда больно, обидно, страшно, когда вы разъехались и не разговариваете, но внутри себя все время ведете диалог с мамой, что-то доказывая ей, обвиняя ее или оправдываетесь. Завершение этого этапа - это когда вы спокойно и по-другому реагируете на многие вещи. Переход на отношение к самому себе «я взрослый» это и есть сепарация.

6. Разрешить испытывать к маме не только любовь, жалость, вину, но и злость или даже ярость.

Уметь вынести чувства, прежде невыносимые. Обнаружить огромные залежи своих собственных ресурсов. Уметь обращаться с виной и стыдом, с самооценкой и ощущением собственной ценности.

7. С уважением относиться к самому себе.

Ваши отношения с мамой могут включать в себя и близость, если научиться регулировать дистанцию. Тогда можно больше не бояться, что в этой близости подвергнетесь насилию. У взрослого для своей защиты гораздо больше ресурсов, чем у маленького.

8. Уметь опознавать мамину любовь в тех вещах, в которых прежде ее для вас не было.

Автор: Юлия Рублева

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