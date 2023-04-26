Для тех, кто хочет жить, но не знает точно как

Пошаговая инструкция для тех, кто хочет жить, при этом под словом жизнь подразумевается полноценность, а не забивания себя и своих чувств с демонстрацией бурной деятельности, совершенно бессмысленной по результату

На днях в одной из групп увидела вопрос (по стилю - очевидно подростка или совсем молодого человека) что депрессия, сил и смысла нет, помогите найти хорошего психолога... И дальше - комментариев 40 на тему того, шел бы ты, напился, киношку посмотрел, бабу бы...

Пошаговая инструкция для тех, кто хочет жить, но не знает, что это означает

Почти все советы - это про алкоголь. Советовали на полном серьезе. Ни один так и не написал парню про специалиста. Потому что все боятся и обесценивают проблему.

Потому что, я более чем уверена, почти у всех отвечающих ему в комментариях, та же самая беда....

Именно по-этому я решила написать пошаговую инструкцию для тех, кто хочет жить, при этом, отдельно отмечу, под словом жизнь подразумевается полноценность, а не забивания себя и своих чувств с демонстрацией бурной деятельности, совершенно бессмысленной по результату.

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Итак:

1. Начни очищаться. От вредных привычек, дурных мыслей, плохих слов.

2. Перестань себя сравнивать с другими - сравнивай с собой вчерашним. Ты или станешь лучше, или поймешь, что деградируешь. И первое, и второе - позволит видеть реальность.

3. Читай. Вылазь из интернета хотя бы на три часа в день.

4. Определи основные твои "хочу" на ближайшее время, напиши способы реализации этого, начни каждый день делать хотя бы шаг к желаемому.

5. Перестань общаться и идиотами, это заразно.

6. Перестань общаться с теми, кто делает тебе ущерб (критикует не обосновано, унижает, острит вне меры, выставляет придурком). Просто перестань общаться.

7. Прими на время свое одиночество. Познакомься с собой. Вспомни то, чем хотел заниматься когда-то и на что никогда не было времени. Вот тебе - освободилось это время, пробуй!

8. Советы спрашивай только у профессионалов.

9. Из 24 часов как минимум 14 часов должны быть заняты делами.

10. Учись всегда. Только не думай, что если ты ты что-то прочитал, то уже разобрался или понял (так многие люди, начитавшиеся книг по психологии, считают, что они уже психологи. Они просто люди, начитавшиеся всяких книг).

11. Начни быть честным с близкими. Это трудно. Пробуй. У тебя не будет получаться. Пробуй снова.

12. Научись отличать общение от манипуляции. Для этого - перестань манипулировать сам. Открыто выражай свои чувства. Говори, что хочешь получать от других. Ртом. Мысли люди читать не умеют. Прими это и научись говорить, а не обижаться.

13. Перестань ругать и винить окружающих. Если не получается у тебя - виноват ты. Прими это и начни работать над своими ошибками.

14. Меньше философии. Все в реальной жизни конкретно. На все есть причины. Чем расплывчевее и обобщеннее ты мыслишь, тем меньше твой реальный результат.

15. Не играй в игры в отношениях.

16. Умей критично относиться к себе и своим действиям. Только через видение своих ошибок и анализ начнутся реальные изменения.

17. Сам не давай советы, когда тебя не просят.

18. Не причиняй добра по неосторожности.

19. Доверяй своему внутреннему голосу.

20. Перестань испытывать вину за то, что ты не такой как другие. Каждому - свое. Чувство вины - диструктивное чувство. Если виноват на самом деле - извинись, если оснований нет - иди дальше и перестань накручивать себя.

21. Твоя жизнь и мнение могут быть критикуемы другими. Прими это как факт и перестань оправдываться.

22. Воля дана тебе, чтобы преодолевать те ситуации, в которых другие уже сдохли бы. Но и лень иногда индикатор того, что пора отдохнуть и послушать внутренний голос.

23. Не бойся перемен. Отнесись к ним как к неожиданному чуду.

24. Научись прощать себя.

25. Не становись моральным уродом - быть свободным и самодостаточным - это не то же самое, что эгоистичным и бесчувственным.

26. Помогай всегда, когда можешь помочь. Но только тогда, когда действительно можешь и когда человек готов принять твою помощь.

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27. Чаще будь на природе - свежий воздух ни кому не вреден, а мысли систематизируются значительно продуктивнее.

28. Не включайте телевизор. Никогда.

29. Чаще улыбайтесь. Научитесь видеть радость в каждом дне. По немного. По чуть-чуть. Бесценный навык.

30. Любите. По настоящему. Все, что есть в вашей жизни - партнера, друзей, родных, работу, профессию, мир, жизнь.... С этого начинается взаимность.опубликовано econet

Автор: Оксана Цыпина

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