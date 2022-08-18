27 подсказок любящим родителям

Наши дети каждый день предлагают такие ситуации, с которыми непросто разобраться на ходу. Но и оставлять решение «на потом» тоже нельзя...

Наши дети каждый день предлагают такие ситуации, с которыми непросто разобраться на ходу. Но и оставлять решение «на потом» тоже нельзя: слишком уж зависит от наших действий будущее наших детей.

Будущее в том смысле, станут ли они уверенными и адекватно оценивающими себя взрослыми или будут всю жизнь преодолевать в себе комплексы, полученные в детстве с нашей родительской помощью.

Подсказки родителям

1. Вопрос №1: «Я ращу послушного или успешного?»

2. Когда ребёнок вас не слушается, вспоминайте вопрос №1.

3. Даже самый маленький лучше мамы знает тепло ему или холодно, хочет он есть или уже нет, нравится ему что-то или не нравится.

4. Дети копируют родителей. Нет смысла ругать за недостатки, которые они взяли у вас.

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5. Почаще предоставляйте ребёнку выбор. Например: что (и сколько) поесть, во что играть, где гулять… Так он учится.

6. По возможности, не мешайте получать негативный опыт. Пусть ошибается: опыт лучше нудежа.

7. Лучше страховать ребёнка на опасных «лазилках», чем пугать его возможными опасностями. Вопрос №1, помните?

8. Заботьтесь о ребёнке в том, в чём он не может о себе позаботиться, и не отнимайте у него права делать для себя то, что он уже может.

9. Лучший способ обучения – делать вместе.

10. Делитесь технологиями: как что делается.

11. Когда ребёнку плохо, его надо не учить, а любить: тёплые объятия и ласковые слова – всё, что нужно.

12. То, что вы сильнее, ещё не значит, что вы всегда правы.

13. Отличный способ ограничить время за экраном – многочисленный кружки и секции. Самые лучшие и самые интересные.

14. Первый критерий в выборе няни, воспитателя, учителя, тренера – любовь к детям. Только не путайте с «сюсюканьем».

15. Карманные деньги лучше не дарить, а выдавать в качестве зарплаты за обязанности и бонусов за достижения.

16. Чем больше вы уважаете своего ребёнка, тем больше шансов у него вырасти в уважаемого человека. Вопрос №1.

17. К счастью родители не всегда лажают одновременно. Поэтому тот, кто помнит о вопросе №1, может защитить ребёнка от второго.

18. Вы имеете право чего-то не знать. Вы имеете право ошибаться. Не притворяйтесь непогрешимым – это смешно.

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19. Если кому-то по должности положено (среди прочего) ругать и наказывать вашего ребёнка, не дублируйте его работу. Но хвалите там, где те недохваливают.

20. Учите вопросами. Самостоятельно найденный ответ ценнее готовенького.

21. Вы, кстати, тоже человек: не жертвуйте ради ребёнка. Ваша способность отстоять свои интересы и заботиться о себе – прекрасный пример для подражания! Вопрос №1.

22. Если ребёнок получает ваше внимание, только болея, он будет делать это чаще. Играйте с ним, когда он здоров!

23. «Кнут и пряник» – отличный способ воспитать послушного.

24. Не заставляйте ребёнка реализовывать ваши мечты – лучше реализуйте их сами. Вам не поздно! Правда-правда! Дети скопируют либо то, либо другое.

25. Накосячили? Попросите прощения. У ребёнка. И не превращайте это в очередной сеанс нравоучений.

26. Если обещали наказать за что-то, накажите. Отмена наказания – это обман. А он куда болезненнее, чем то, что вы пообещали сделать.

27. Психотип сильнее воспитания. У кого больше одного ребёнка, тот знает.опубликовано econet.ru. Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.



Автор: Анвар Бакиров

фото ©Magdalena Berny

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