Что такое ненависть

Ненавидим мы обычно тех, кого очень сильно любим или любили. Тех, кто был важен для нас и сделал нам очень больно.

Не существует людей, которые никогда не испытывали это чувство. Вы спросите, почему? Потому что не существует идеальных людей. И не существует людей, которые никогда никого не любили. Даже если кто-то говорит, что никогда не испытывал ненависти (а также злости, зависти или ревности), то я склонна им не поверить.

Любовь, вывернутая наизнанку

А там, где есть любовь и привязанность, там всегда где-то рядом бродит, пусть даже совершенно невольно, предательство или ревность, злость от неспособности получить желаемое и ненависть, в которую может превратиться любовь при определенных условиях.

Да-да, ненависть – это обратная сторона любви. Или, если хотите, это любовь, вывернутая наизнанку.

Когда мне о таком впервые сказала одна умудренная опытом женщина, я восприняла это просто как идею, далекую от моей личной истории. Однако, сейчас, наблюдая за людьми и конечно же за собой, я начинаю понимать, как именно это происходит.

Но кого же мы ненавидим? Обычно тех, кого очень сильно любим или любили. Тех, кто был важен для нас и сделал нам очень больно. Тех, кто был предан, а потом предал и покинул. Тех, кто нанес ущерб и затронул самое уязвимое.

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Кому из вас не отзывается хотя бы одна из этих историй?



Я ненавижу мать, которая покинула меня в детстве в тот момент, когда я так в ней нуждалась. Ненавижу настолько, что не могу смотреть на нее и спокойно общаться. Обещаю держать себя в руках, но взрываюсь от первого же сказанного ею неосторожного слова.

Ненавижу, потому что вся нереализованная любовь, течение которой было прервано в наших отношениях, собирается во мне, готовая огромным топором обрушиться на голову нам обеим.



Я ненавижу отца за то, что он разбил мое детское сердце будучи эмоционально холодным, насмешливым или просто отсутствующим. Я очень хотела любить его, но каждый раз, подходя к нему близко, получала насмешки.

И теперь моя ненависть настолько сильна, что я почти ничего не чувствую. Она заморозила меня.

Сделала из меня анатомический препарат за стеклом, который при встрече может только улыбаться и формально отвечать на вопрос "как дела?".

Я никогда не смогу сказать ему о своей ненависти, потому что буду осмеяна и уж конечно не смогу быть услышана должным образом. Никогда... И здесь к ненависти присоединяется чувство безысходности.

Ненавижу подругу, с которой мы были очень близки за то, что мы перестали быть близки и обнаружили свою огромную разность. За то, что она не поддержала меня в тот момент, когда я нуждалась в её в поддержке осталась при своем мнении.

Ненавижу старого друга за то, что он не стал поддерживать мои безумные идеи и пошел своим путем. Ненавижу потому, что очень любила и доверяла и оказалась носом к носу с предательством. Неожиданно, сильно и больно. И настолько же, насколько сильна наша связь, настолько велика и ненависть, отталкивающая при встрече и связывающая в мыслях и воспоминаниях.

Ненавижу мужчину, в которого я была влюблена когда-то за то, что он не был в меня влюблен. За то, что я так желала его, а он выбирал других в то время, как я была открыта для него. Ненавижу за то, что он не оценил моего самого прекрасного, уязвимого и ранимого состояния.

Ненавижу женщину, которой признался в любви и был назвал "лучшим другом". Как такое можно пережить без ненависти и мнимого безразличия, не потеряв человеческое достоинство?

Ненавижу мужчину, которого люблю и который любит меня. Да, я его тоже ненавижу за то, что мое сердце открыто для него. Что он сам этого не подозревая, имеет огромную власть надо мной, потому что он уже очень близко, уже почти внутри сердца. Уже владеет его ключами, явками, паролями и шифрами.

Ненавижу от страха и трепета, который может вызвать во мне любое его движение. А еще ненавижу за то, что он любил кого-то кроме меня. И еще вполне может полюбить. Ненавижу за то, что он живой и свободный.

Ненавижу свою жену за то, что я её так сильно любил, что завел с ней детей. И теперь она манипулирует мной, держа мое сердце в своих руках.

Ненавижу своих детей, которые могут быть несносными и совершенно выводить меня из себя, зная, что потом я беспомощно растаю перед их милой улыбкой.

Ненавижу коллегу, у которого все получается лучше, чем у меня. Книжки пишутся, тренинги организуются, признание приходит. Ненавижу потому, что он уже обладает тем, что я уже так сильно желаю и не могу заполучить. Ненавижу как Сальери ненавидел Моцарта, одновременно восхищаясь его музыкой.

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Ненавижу прекрасных и недоступных женщин на обложках журналов, потому что не могу оторваться от их лиц. И одновременно не могу приблизиться.

Ненавижу учительницу, которая сказала мне правду обо мне при всём классе. Просто так, при всех, оголила мою душу. Ненавижу потому, что она делала это из любви, но я не смогла принять это и оценить.

Ненавижу человека, который воспользовался моей открытостью и беспомощностью, когда я ему сильно доверяла.

Ненавижу всех, кого не могу больше любить. Ненавидела и ненавижу и буду ненавидеть еще многих, потому что моя потребность любить неисчерпаема.

Ненавижу и люблю. Ненавижу, потому что люблю. Ненавижу, потому что не могу больше любить. Ненавижу также сильно, как и люблю.

Ненавижу, потому что любить и держать сердце открытым слишком больно, а ненависть дает мнимую силу и направление. Потому что хочу обнять или убить в одно и то же время.

Ненавижу, потому что не в силах вытерпеть такую близость и такую правду. Ненавижу, потому что хоть как-то хочу (и не могу!) скрыть свою уязвимость перед тем, что делает другой, важный для меня человек.

Ненавижу, потому что никак не могу простить, принять, отпустить и смириться. Ненавижу, потому что мне важно.

Ненавижу, потому что живая.

Тех, кого ненавидишь, обычно не хочется вспоминать и не хочется видеть. Но даже если их не видеть и не разговаривать годами, то они всё равно часто всплывают в памяти.

Всплывают, потому что ненависть сильно привязывает. Сковывает намертво. Связывает невидимыми веревками, которые ты сам же затягиваешь потуже и не готов отпустить. В ненависти много желания обладать.

Это не раз описано в литературе, когда отчаявшись заполучить, начинаешь ненавидеть.

И если вы готовы признаться себе в том, что кого-то ненавидите, то возможно, у вас хватит душевных сил посмотреть, что стоит за этой ненавистью.

Какие чувства прячутся и как это проистекает из любви. И тогда, возможно, есть шанс освободиться и что-то поменять. А возможно, даже, сказать о любви и восстановить её прерванное движение. И это всегда ценно.опубликовано econet

Автор: Аглая Датешидзе

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