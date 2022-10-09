Быть с этим мужчиной или нет: Слушай себя!

Есть женщины, которые выбрали себя, нашли себя и спокойно ждут мужчину с таким же отношением. А есть женщины, которые себя не знают и спешат подсунуть себя другому - чтобы им доказали их ценность снаружи.

Я слушаю разных женщин. Наблюдаю ситуации. Что я вижу. Решение мешает принять эмоциональная тупость.

Вот он говорит, к примеру, "у меня на тебя серьезных планов нет". Это очень повезет, если мужчина так честно говорит. Иногда можно это считать, видя его проявление в поступках.

Чувствуй, слушай, смотри и принимай решение

Так вот. Он сказал или сделал, так впусти в себя его решение.

Пусть оно пройдет всю тебя насквозь. Если ты это умеешь делать, если ты достаточно уязвима, чтобы не защищаться, ты сильна, как женщина.

Тогда следующим шагом будет внутренняя работа. Ты на основании своих чувств примешь решение, быть с этим мужчиной или нет.

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Сколько развернется и уйдет женщин при туманных разговорах о будущем, типа, давай не будем загадывать, я не люблю планировать? На самом деле единицы. Большинство будут внутренне оспаривать решение мужчины, надеясь его победить в будущем. Со временем. Он поймет, что ты классная и стоишь того, чтобы выбрать тебя. И начнет планировать и вести за собой.

Маленькое «но». Ты в самом начале не подчинилась ему. Не приняла его выбор. Нет принятия в такой паре.

Ты положила его решение не в себя, а в карман.

Ты будешь очень стараться. И будешь прекрасна во всем, кроме одного. В том, что ты есть. Ведь ты сама себя обманываешь. Ты будешь знать это глубоко. Вряд ли будешь осознавать. И это станет причиной твоей фоновой неуверенности. И его сомнений на твой счет.

Контакта с тобой не может быть, пока ты сама себя не слышишь. Но ты очень понравишься мужчине, который предпочитает быть на дистанции с женщиной. И неважно, что спят в одной кровати 20 лет. Между ними километры.

Если женщина точно знает, что она хочет, на что согласна, она спокойна. Она готова платить смирением своих желаний, если чувствует, что с этим мужчиной больно.

Чувствующая женщина не будет делить себя пополам на одну, которая хочет замуж и вторую, которая приезжает раз в неделю на ночь, когда он позовет.

Истерики рождаются в момент понимания, что не получается так, как хочется. А есть то, что есть.

Женщина видит, что "дом горит", но убеждает себя, что пожар греет. Он не опасен. И идет туда. Потом плачет. Показывает мне свои ожоги. И... Снова идёт в этот горящий дом.

Она не слышит, что говорит ее мужчина. Реальность слишком неприятна. И тогда она воображаемым маркером исправляет сказанное им, а потом это помещает в себя.

Загораживаясь таким способом от безжалостной правды, женщина лишает себя своей естественной защиты - чувствительности. Она сильная. Она не хочет страдать. И вместо того, чтобы дать себя уронить единожды мужчине, падает и падает сама.

Женщина, принимающая боль, как часть жизни и разрушение, как этап созидания, психически здорова. И тогда боли меньше в отношениях, если на нее согласие есть изначально.

Расчетливая и незрелая женщина живёт преимущественно головой. Она хочет хотя бы кусочек ласки урвать прямо сейчас, но не понимает, что за все придётся платить. И этот кусочек будет стоить дорого. Она хотела схитрить, и обманула в итоге себя.

Что я делаю в своей работе. Соединяю голову с чувствами. У хитрых прекрасно работает ум. "Я возьму его умными разговорами / послушанием / хорошей готовкой / сексом".

Ага. Ты получишь ровно столько же. Например, обеспечение деньгами, совместные поездки, мужскую помощь по дому и секс.

Но это не про выбор друг друга.

Это нормальные договорные отношения, где каждый получает кусочек. Каждый играет прописанную роль. Чуть в сторону отошла, сбилась, заболела, настроение испортилось. Всё.

Конструкция рухнула.

Чувствуй. Слушай его. Смотри, что он делает. Слушай себя.



Те женщины, которые выбрали себя, нашли себя, спокойно ждут мужчину с таким же отношением.

Те женщины, которые себя не знают, не чувствуют, они спешат себя подсунуть другому. Чтобы их выбрали. Чтобы им доказали их ценность снаружи.



Но зарождается всё внутри. опубликовано econet.ru.

Автор Маша Мошковская

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