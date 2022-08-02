30 советов по воспитанию сыновей

Что нужно делать (и чего не делать), чтобы вырастить настоящего мужчину, ответственного отца семейства.

Что нужно делать (и чего не делать), чтобы вырастить настоящего мужчину, ответственного отца семейства.

Лайфхак для родителей мальчика

1. Все делать для того, чтобы у сына был полноценный отец. Если у женщины никак не получается совместная жизнь с мужчиной, но он не обременен серьезными нравственными пороками и вредными привычками, всецело способствовать интенсивным контактам сына с отцом и его родственниками.

2. Беречь авторитет окружающих мужчин, не подрывать его почем зря пренебрежительными репликами и грубыми окриками, особенно по незначительным поводам.

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3. Всячески поощрять общение с истинными мужчинами чести, по-настоящему уважающими себя.

4. С сыном разговаривать по-взрослому, уважительно, исходя из понимания, что перед вами — полноценный человек, только мало проживший.

5. Не отмахиваться досадливо от вопросов, относиться к ним серьезно и по возможности обстоятельно на них отвечать. Исходить из того, что у мальчишек не бывает наивных или преждевременных вопросов, бывают некомпетентные, невразумительные, высокомерные ответы.

6. Выслушивать сына внимательно, но и не поощрять излишнюю болтливость.

7. Не сюсюкать. Не опекать сына чрезмерно.

8. С каждым годом поручать как можно больше операций по самообслуживанию, а потом и во благо семьи (начиная в младенчестве с завязывания шнурков и заправки своей постели и кончая в отрочестве ремонтом мебели, электробытовых приборов и другой техники).

9. Не пресекать деловую инициативу, даже если это грозит некоторым ущербом (например, разбитой чашкой).

10. Не отгонять мальчика от занимающихся каким-нибудь делом мужчин (отца, дедушки, старшего брата и т.д.), наоборот, по возможности приобщать к простым операциям в домашнем хозяйстве и в работе с техникой.

11. Следить за соблюдением баланса между похвалами и критическими замечаниями.

12. Не охать при виде у сына (внука) царапин, ссадин, ушибов и прочих мелких травм, не ругать за них, а спокойно обработать рану, приговаривая что-нибудь вроде «до свадьбы заживет».

13. С 6–7 летнего возраста отучать спешить к сиденьям в общественном транспорте, наоборот, уступать места женщинам и пожилым пассажирам, в том числе маме.

14. Еще в дошкольном возрасте начинать вводить сына в курс своих дел и проблем, вызывая сочувствие и сопереживание. Вырастет ли из парня хороший отец, можно судить и по тому, какой он сын.

15. Каждый день с младенчества — физзарядка с постепенным усложнением, сначала в квартире, потом по возможности на улице. Освобождать от уроков физкультуры в школе лишь при явной угрозе здоровью. До школы научить плавать, ходить на лыжах, ездить на двухколесном велосипеде, играть в волейбол в кружок или другую игру с мячом.

16. Всецело поощрять правдивость: в случае честного признания в совершенном проступке наказание сводить до минимума или до нуля, приучая к мысли: честность выгоднее обмана.

17. С малых лет культивировать деловитость, жизнь по расписанию; нарушение режима — по уважительным причинам. Учить рассчитывать время с небольшим запасом, чтобы выходить из дома вовремя (настоящий мужчина прибывает в нужное место точно в срок и не опаздывает).

18. Приучать к правилу: не давши слово крепись, а давши — держись. Здесь особенно важен личный пример: все обещания, данные сыну, строго выполнять.

19. Не высмеивать, не оскорблять, не унижать сына; никогда не употреблять эпитеты и реплики типа «идиот», «тупица», «олух», «подонок», «щенок», «глуп еще», «молоко на губах не обсохло» и т.п. Они обладают способностью западать в память на всю жизнь.

20. В то же время прививать терпимость к людям, их поведению, мнениям, особенно к ошибкам, промахам и недостаткам. Сдержанно, но твердо останавливать насмешливое, заносчивое, высокомерное проявление отношения к людям. Снисходительность — очень мужское качество.

21. С 6–7 лет включать в обсуждения общесемейных вопросов (расстановка мебели в квартире, очередность крупных покупок, организация летнего отдыха и т.д.).

22. Как можно раньше начать выявлять деловые и творческие наклонности, но не навязывать свой выбор занятий насильно; не пугаться переключения с одного рода занятий на другой: многие не сразу находят свое призвание.

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23. Накупить побольше разнообразных инструментов, простейших механизмов, приспособлений, деталей и материалов для ремонтных работ и поделок, осваивать вместе с сыном все эти инструменты и устройства.

24. Показывать пример умения управлять собой: делаю то, что не хочется, но надо; не делаю того, что хочется, но вредно.

25. Не попрекать походя, по мелочным поводам крышей своего дома, содержанием, едой, одеждой и т.д. Такой разговор может иметь место только в исключительных случаях, должен быть начат серьезным тоном без излишних эмоций.

26. Способствовать активному общению сына со сверстниками, зарекомендовавшими себя с положительной стороны и ничем серьезным себя не скомпрометировавшими. Приветствовать визиты его друзей в дом.

27. Поощрять туристские походы, поездки в спортивно-оздоровительные лагеря, оставлять дома лишь при явных признаках болезни.

28. Приветствовать любую возможность честно заработать, если это не вредит учебе.

29. Начать приучать ухаживать за женщинами с малого возраста (за мамой, сестрой, тетей, одноклассницей, соседкой и т.д.), например, подавать шарф, тапочки, пальто, брать у них сумки по дороге от автобуса, вместе с сыном выбирать подарки женщинам, поощрять изготовление подарков своими руками и пр.

30. Не чинить препятствий, не отговаривать сына в его желании кому-то помочь, что-то подарить, кого-то выручить, вообще уделить внимание какому-нибудь человеку, даже если это потребует чем-то поступиться, пожертвовать своим. Оказать помощь человеку в трудную минуту, подставить плечо — одно из главных мужских качеств.опубликовано econet.ru.

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