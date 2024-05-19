7 признаков Своего человека

Все влюбленные на первых порах испытывают эйфорию, так работают гормоны любви. Радость от встречи со своим человеком другого рода - радость от того, что этот человек есть на земле.

Недавно меня спросили, как распознать своего человека. Первое, что пришло в голову, - радость. Все влюбленные на первых порах испытывают эйфорию, так работают гормоны любви. Радость от встречи со своим человеком другого рода - радость от того, что этот человек есть на земле.

Как распознать своего человека

Он такой, со всеми своими качествами, способностями и характером, живет в этом мире. Эта радость не столько о себе: "Как мне хорошо рядом с ним", сколько о том, как хорошо, что он вообще существует.

Со своим человеком, конечно, хочется быть в отношениях, но ты не привязан до смерти к этому результату. Тебе хорошо тогда, когда ему хорошо. Даже если невозможно или не получается быть вместе, ты счастлив от того, что его душа живет и находит счастье.

Со своим человеком ты чувствуешь принятие, которого, возможно, никогда не было в твоей жизни. Тебя принимают со всеми потрохами, в злости, в истерике, временами не очень красивым, иногда не очень умным, в стыде и в эгоизме, в общем, живым и несовершенным. Однако свой человек - не терпила, только он может из глубины своей любви сказать, где ты оступаешься, где ты делаешь больно.

Со своим человеком становишься больше, как личность. Развитие происходит по многим направлениям. Со своим человеком полнее раскрываются способности, оформляются собственные цели и планы, происходит профессиональное продвижение, женственность/мужественность раскрываются в полном объеме, расширяется сфера интересов и увлечений. Со своим человеком чувствуешь себя полноценным, завершенным, уверенным.

Со своим человеком спокойно. Это не значит, что люди избавлены от ссор и конфликтов, это значит, что есть ощущение глубокого спокойствия, будто бы душа нашла свой приют. Конфликты же не разъединяют, а развивают личности партнеров и сами отношения.

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Со своим человеком нет традиционных мужско-женских игр даже на этапе сближения. Флирт, кокетство - да, сознательные манипуляции и причинение боли - нет. Общение происходит с ощущением важности и равноценности друг друга. Игры во власть-подчинение возможны только на этапе проработки своих бессознательных сценариев.

Со своим человеком растет осознанность. Тоньше чувствуешь, ярче воспринимаешь жизнь. Больше понимаешь о себе, вскрываешь больное и неосознанное, с понимаем относишься к его и своим травмам. Принятие распространяется и на опыт, и на то тяжелое, что в нем было. В каком-то смысле люди в такой паре исцеляют друг друга.

Встретить своего человека - большое счастье и большое испытание. Чтобы все описанное получать от другого человека, надо научиться это давать. Иначе как бы ты ни хотел этой встречи, ты окажешься неготовым к ней. Эта встреча вскроет твои привычные схемы и модели и предъявит требования пересмотреть свои убеждения. Но счастье, которое несут отношения со своим человеком, стоят этого душевного труда.

Любите и будьте взаимно любимы.опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик

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