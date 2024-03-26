Почему он НЕ женится: 12 причин

Женщина ждет, терпит, надеется на лучшее. Терпения у всех хватает по-разному, у кого-то 3 года, у кого-то 6 лет и больше.

В последнее время приходят клиентки с темой «Почему он на мне не женится?».

Что происходит в их жизни?

Женщина живет с мужчиной в так называемом гражданском браке, и ждет предложения руки и сердца. Однако, мужчина не спешит встать на колено и протянуть женщине коробочку с обручальным кольцом, как она представляет это событие в своих фантазиях.

Женщина ждет, терпит, надеется на лучшее. Терпения у всех хватает по-разному, у кого-то 3 года, у кого-то 6 лет и больше.

Периодически женщина устраивает истерики, когда градус напряжения зашкаливает. Тогда происходит взрыв и «фарш по стенам» летит, сметая все на своем пути.

Обида, раздражение, гнев, и даже ярость выплескиваются на партнера с огромной силой. У партнера включаются психологические защиты, и в ответ женщине может «прилететь» все что угодно, например «пошла ты…».

Далее все разбегаются по углам – это в лучшем случае. В худшем, все просто разбегаются… на какое-то время. Потом страсти утихают, появляется «голод» по общению, сексу, теплу и т.д. – у каждого он свой.

И тогда вновь начинается сближение, разговоры про то, кто на что обиделся, выяснение, кто прав, кто виноват, обещания все исправить и надежды на будущее.

И снова женщина ждет, терпит, надеется… А потом опять взрыв… бдыжжжж!!!!!

Некоторые, не дождавшись, все же уходят. Одним это дается более легко, другим тяжелее.

Однажды ко мне приходил мужчина, от которого ушла женщина именно по причине того, что он не хотел делать ей предложение о замужестве. Ушла после продолжительного совместного проживания более 10 лет. Ушла неожиданно, «под покровом ночи».

Он пришел домой после работы, а там… пустые шкафы. Мужчина бросился на ее поиски, будучи уверен, что она уехала к маме. Но неожиданно оказалось, что у мамы ее нет, пропала, исчезла в неизвестном направлении.

Вот тут то у него и случился шок. Такого поворота мужчина не ожидал. Через некоторое время у него началась депрессия, и он пришел ко мне на прием.

И, поскольку, сейчас вновь активизировалась эта тема в консультировании, я решила ее поисследовать, не претендуя на какие-то глобальные «научные изыскания». Моя цель была – просто понаблюдать за поведением Женщин и Мужчин, которые НЕ женятся на этих Женщинах.

И вот, получилась статья – ответ на вопрос женщин «Почему он на мне не женится?»

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Причины нежелания жениться

1. Первая причина: «Он тебя не выбрал»

Мужчине с женщиной удобно, она его устраивает во многих отношениях, но он ее не выбрал как СВОЮ женщину.

Каждый раз, занимаясь с ней сексом, в глубине души он надеется и мечтает, что есть кто-то лучше. Поэтому он и не спешит предлагать ей себя в качестве законного супруга.

2. Вторая причина: «Ты не выбрала его»

Мужчина выбрал женщину, но у него есть опасения, что она НЕ выбрала его. В поведении женщины есть что-то, что заставляет его сомневаться в ее верности.

Тем более, если у мужчины за плечами существует неудачный опыт прошлых отношений, где его предавали или отвергали.

Ему нужны гарантии.

Но женщина не можешь дать ему гарантии – она же НЕ выбрала его СВОИМ мужчиной!

Как это может отражаться в ее поведении? Она позволяет себе флиртовать с другими мужчинами, привлекает к себе внимание, и мужчина это замечает. И поэтому – не жениться, проявляя заботу о себе!!!

3. Третья причина: «Ты для него больше МАМА, чем женщина»

Некоторые мужчины выбирают себе в «сожительницы» женщин, на которых возлагают все функции мамы. С ней хорошо, тепло, уютно, есть, с кем провести время, что-то обсудить, но постоянно тянет к другим женщинам.

Такие мужчины так и говорят, что хотят гулять, а связывать себя узами брака в их планы не входит.

При этом после каждого «загула» такой мужчина возвращается под крыло своей «мамочки», и она его принимает.

Эти отношения больше похожи на детско-родительские, чем на отношения мужчины и женщины. Жениться на «маме» можно, конечно, но не все хотят.

Почему женщина принимает на себя роль «мамы»? Здесь много факторов.

Возможно, она бессознательно копирует родительский сценарий, в котором ее мама в отношениях с отцом выбирала роль заботливой или контролирующей «мамочки».

Возможно, у нее настолько низкая самооценка, что она боится быть брошенной, и старается изо всех сил показать свою нужность.

Возможно, она недополучила безусловной любви от родителей, и у нее есть стойкое убеждение, что любовь необходимо заслужить.

И вот она «служит» и «прислуживает», словно поступила в «услужение» к мужчине или просто на «службу».

И если рассматривать последнюю ситуацию с точки зрения игры слов, то кто она этому мужчине на самом деле?

Служанка. Все помнят, что на служанках (прислуга, слуга) НЕ женятся.

4. Четвертая причина: «Вечная любовница»

Есть такая категория женщин – «вечная любовница». На этих женщинах и правда никто не женится. Нередко у таких женщин в роду есть семейные истории, где мамы, бабушки, прабабушки или тети, будучи в любовницах, рожали детей вне брака.

И тогда подобная форма отношений «записана» в семейной системе, как норма. Бессознательно эта форма отношений передается из поколения в поколение.

«Вечная любовница» внутри себя – это маленькая девочка, хотя внешне она может казаться «железной леди». Она нередко устраивает мужчине скандалы, истерики, постоянно требует к себе внимания, обижается, «тянет одеяло на себя».

«Маленькая девочка» ничего не может дать мужчине, кроме своего тела. Ее душа остается законсервированной в том детском возрасте, где она недополучила тепла и любви. Поэтому строить взрослые отношения с мужчиной она не умеет, только детско-родительские.

В своей практике я встречала мужчин, которые живут с «маленькими девочками», терпят их капризы и претензии. Ждут ласки, нежности и любви, но получают лишь секс, да и то редко.

Мужчина в таких отношениях истощается, устает, часто пребывает в раздражении, и ничего не хочет. И самое главное, чего он не хочет – жениться!

5. Пятая причина: «Вечный любовник»

«Вечный любовник» не только ни на ком не женится, он даже не задерживается ни с кем дольше какого-то времени.

Да, у него могут быть дети, и даже несколько детей от разных женщин, но он одновременно принадлежит ВСЕМ и НИКОМУ.

«Вечный любовник» – это мужчина, который «застрял» в каком-то, чаще подростковом, романтическом периоде жизни.

Ему важно быть романтическим героем, получать внимание, признание от как можно большего числа женщин. Чем больше у него побед на любовном фронте, чем более устойчивым о себя чувствует, как мужчина.

Он может быть вполне смелым и целеустремленным в своей профессиональной самореализации, но у него есть страх потери свободы и пространства в отношениях с противоположным полом.

Однажды ко мне на консультацию приходил мужчина и рассказывал, что напряжение в отношениях между ним и партнершей появилось тот момент, когда он увидел, что женщина начала заполнять его пространство – сначала она заняла одну полку в шкафу, потом вторую, а затем ее вещи распространились на всю квартиру.

Это была его квартира, в которой изначально он жил один.

Он до сих пор один, хотя ему уже далеко за…, и он – «вечный любовник».

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

6. Шестая причина: «Он тебя не потянет»

Я нередко слышу от современных молодых девушек, что «мужчина должен».

Как-то ко мне на прием приходила молодая дама в возрасте 20 лет с претензиями на партнера. Претензии касались финансов. Она говорила, что ее парень должен, должен и должен…

Например, он должен ее водить по ресторанам, возить за свои деньги на курорты, покупать ей дорогую одежду, дарить золото и бриллианты и т.п.

А он, «такой-сякой», этого всего не делает! «Мне нужен настоящий мужчина!», говорила она с возмущением.

Я спросила, сколько лет этому «олигарху», кто так посмел с ней обращаться. Оказалось, что «олигарх»живет с мамой и папой, учится в институте, и ему 22 года.

И вот, ждет такая молодая женщина предложения руки и сердца от своего «недоолигарха», а он не торопится, чем еще больше распаляет ее недовольство и злость.

Ну что тут можно сказать? Наверно, только словами из Библии «ищите и обрящете»…

Наверно, у каждой женщины есть два варианта – вы можете выйти замуж за «лейтенанта» и вместе с ним стать «генеральской женой» через несколько лет, «скитаясь по гарнизонам», или вы можете найти себе уже готового «генерала» с деньгами или хорошей пенсией, но уже немного потрепанного жизнью и предыдущей женой (или женами).

7. Седьмая причина: «ГИПЕР-ответственность»

Мужчина обладает гипер-супер-ответственностью, что является, в отличие от ответственности, не ресурсным для него качеством. Гипер-супер-ответственность так же, как и сверхзадача, лишает человека сил, обрезает «крылья».

Мужчина понимает, что если он женится, то ему нужно будет нести ответственность за семью.

Но чувство гипер-ответственности не дает ему расслабиться и получить удовольствие от предвкушения семейной жизни. Когда он думает об этом, внутреннее напряжение растет, как на дрожжах.

В чем может быть причина такой гипер-ответственности?

Это могут быть слишком требовательные родители, которые ему с детства транслировали, что он должен быть самым лучшим. Они оценивали каждый его шаг, акцентировали каждый промах, больно критиковали.

И тогда он усвоил, что для избежания болезненных оценок нужно много стараться и быть ЛУЧШИМ.

Его принцип – “или ВСЕ, или НИЧЕГО”.

И сейчас, пока у него не будет машины, квартиры, денег в достаточном количестве, он не может себе позволить такую роскошь, как женитьба. Так он и сидит в этом “ИЛИ”, как в болоте.

Как-то приходила клиентка и с удивлением рассказывала, что не успела через Интернет познакомиться с мужчиной, как он уже предлагает ей жениться.

И уже готовит чемодан для переезда к ней на квартиру.

При этом за душой нет ни гроша.

Оказалось потом, алкоголик. Вот, у кого полный триумф безответственности!

8. Восьмая причина «Нарушение системного порядка»

Иногда на прием приходят молодые беременные женщины с жалобами на партнера, что, невзирая на ее беременность, мужчина не желает вступать в законный брак.

Как вы думаете, когда женщина готова к зачатию?

Этот вопрос я не раз задавала своим клиенткам. Ответы были разные, но в основном женщины говорили про защищенность, безопасность и принадлежность:

когда вышла замуж;

когда вышла удачно замуж (удачно – это про то, что муж может финансово обеспечить);

когда чувствует себя в безопасности (безопасность – это про то, что есть поддержка, и это не обязательно поддержка партнера, это могут быть родители или друзья);

когда хочет ребенка, она готова стать мамой;

и т.п.

Моя подруга перинатальный психолог Наталия Сычева давно работает с беременными женщинами, и на этот вопрос отвечает «безапелляционно»: «Женщина готова к зачатию в тот момент, когда она вступает в сексуальные отношения!».

Это про то, что зачатие может наступить и вне брака, когда женщина НЕ замужем, и даже не думает о замужестве.

Другими словами, женщина может забеременеть, просто вступая в сексуальные отношения. И мужчина, который участвует в этом процессе, называемом «просто секс», совсем НЕ готов жениться!

Если вспомнить совсем давние времена, то в сексуальные отношения люди вступали только после заключения брака, т.к. знали, к чему это ведет.

А если коснуться не настолько далекого периода, а всего лишь жизни наших родителей, то и в их бурную молодость сексуальные отношения вне брака активно скрывались, так как тоже не приветствовались общественной моралью.

Соответственно, получается, что раньше был другой порядок вступления в брак. Сначала люди встречались, узнавали друг друга, осознавали, насколько им важно быть вместе, какова их значимость друг для друга. Далее мужчина делал предложение, а потом был секс.

Возможно, и сейчас этот порядок у кого-то существует и сохраняется. Но далеко не у всех.

В настоящее время чаще бывает так – люди сначала занимаются сексом, а потом определяют важность другого для себя.

Сознание уже давно поменялось – сексуальная революция случилась, в вот подсознание все еще тормозит – женщины все так же хотят защиты, принадлежности, значимости. Хотят замуж.

Но если исходить из правил старого порядка, то получается, что сначала надо получить «защиту, принадлежность, значимость», и только потом идти в секс.

У меня есть клиентка, у которой все именно так и произошло.

Сначала был секс, потом зачатие, а потом она захотела замуж.

Мужчина испугался.

Он еще ее НЕ выбрал, НЕ определил ее важность и значимость для себя, не готов был ни морально, ни материально. Брак не состоялся.

9. Девятая причина «Перенос чувств»

Бывает так, что люди живут не друг с другом, а с фантомами своих родителей. Мужчина живет с фантомом матери, женщина живет с фантомом отца.

На практике это выглядит так – она от него вечно чего-то требует, обижается, устраивает истерики; он, в свою очередь, от нее тоже постоянно чего-то требует, тоже обижается и впадает в агрессию.

Друг с другом они не в контакте. Они в контакте со своими «родителями», вернее со своими представлениями о них.

Он хочет от нее «идеальную маму», она хочет от него «идеального папу». И оба стремятся переделать друг друга в своих «идеальных родителей», которых в жизни не было ни у него, ни у нее.

Если говорить в терминах гештальт-терапии, то такое явление называется «Перенос». Человек переносит свои чувства с одного человека на другого. То, что предназначено маме (папе) направляется на партнера.

Время идет, никто из них не меняется, и тогда мужчина решает, что жениться на «такой» (несовершенной, неидеальной «маме») он не будет.

Это партнерство похоже больше на союз двух недолюбленных детей, которые требуют друг от друга то, чего не имеет ни тот, ни другой. Каждый готов только брать, но не давать.

Если метафорически представить эту картину, то я вижу, как два «голодных ребенка» стоят друг напротив друга и орут. И отсюда риторический вопрос: “А была ли мамка-то”?

10. Десятая причина «Недоверие»

«Я ему не доверяю», «Я ей не доверяю», говорят партнеры друг о друге.

На этот счет кто-то сказал:

«Снять с себя одежду и заняться сексом очень просто, все люди так делают. Но открыть свою душу кому-то, поделиться настроением, мыслями, страхами, надеждами, мечтами… Вот это значит по-настоящему обнажиться».

Это не все могут. У многих страхи мешают быть с партнером в психологической близости.

У одной моей клиентки к мужчине много недоверия, страхов. И при этом она находится в глубоко со-зависимых отношениях. Ей и с ним плохо, и без него тоже плохо.

В этих отношениях она словно потеряла себя, растворившись в мужчине. Она не может открыто проявлять свои желания, страх быть покинутой сковывает ее и заставляет подчиняться целям партнера.

При этом женщина очень хочет замуж, а он – не женится!

На вопрос, «Почему ты на мне не женишься», мужчина ее критикует и обесценивает, награждая разными нелицеприятными эпитетами. «Вот когда ты станешь такой-то, вот тогда я подумаю», каждый раз говорит он.

Что удерживает пару вместе, спросите вы?

Разные формы “голода” – по общению, телесному контакту, по признанию и т.д.

Нередко люди, которые в детстве недополучили телесного контакта, испытывают сильную тягу, и тогда секс является для них важной формой утоления такого голода.

Однажды консультировала женщину, у которой было очень много сексуальных контактов, но никто на ней так и не женился. Она быстро знакомилась, быстро вступала в интимные отношения, а потом быстро все заканчивалось.

Если посмотреть на ее историю, то становится понятно, от чего у нее такая тяга, такой голод по телесному контакту.

Ребенка отняли от груди практически сразу после рождения, редко брали на руки, мало обнимали, мало ласкали, мало любили. И теперь, будучи взрослой женщиной, она получает «любовь» вот таким способом – через секс.

Страх быть брошенной, отвергнутой, толкает ее на интимную близость.

Но подлинной близости ни с кем у нее так и не случилось. И про всех мужчин она говорит, что «никому нельзя доверять». И вот он, внутренний конфликт – телом она «доверяет», а душой нет.

11. Одиннадцатая причина «Мамин сын, Папина дочь»

Мамин сын – это тот мужчина (с точки зрения системной терапии по Б.Хеллингеру), который в определенном возрасте не перешел в поле отца, а остался в поле матери.

Причины этому могут быть разные. Например, мать растила сына одна, сын не знал отца, и других мужчин в окружении не было.

Или отец был алкоголик, в контакте со своей зависимостью, а не с сыном.

Или отец бросил мать, ушел к другой женщине, и мать сказала сыну, что отец предатель. Могут быть и другие причины.

Во всех случаях, сын недополучает мужского внимания. Если мать плохо отзывается об отце, сын из-за сильной лояльности к матери, может отказаться от мужского в себе.

И тогда он воспитывается и растет по женскому типу. Это означает, что он идентифицируется больше с женскими качествами матери, а мужские качества отца он отвергает.

Такой мужчина, будучи взрослым, часто не обладает ответственностью, являющейся больше мужским качеством.

Он боится мужчин и не уважает женщин. Как правило, если он встречает женщину, у которой много женского, то их союз не складывается.

Более-менее складываются у маминого сына отношения с папиными дочками, у которых много мужского, т.к. папина дочь, в отличие от маминого сына, как раз получила максимум внимания от папы и минимум от мамы.

Она как раз отвергает в себе женское, а мужское принимает, испытывая сильную лояльность к отцу.

В таких парах (мамин сын, папина дочь) нередки скандалы, борьба за лидерство и за место в паре.

Папина дочь так и норовит занять место мужчины, но при этом ей не нравится находиться на этом месте. Взяв ответственность, она потом начинает ею тяготиться и пытается всячески вернуть партнеру.

А мужчина сопротивляется и тоже не спешит брать ответственность. В том числе и за предложение руки и сердца. В таких парах нередки случаи, когда женщина делает предложение мужчине!

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

12. Двенадцатая причина: «Он просто тебя НЕ любит»

Сейчас много говорят о браках по расчету. О том, что такие браки считаются наиболее стабильными, потому что каждый знает, что хочет от другого.

Лично я не очень в это верю, честно говоря. Любой расчет может оказаться неверным.

Мне видится, что все намного проще. Он просто ее не любит, вот и не женится. Нет чувств, нет близости.

Любви вам и хороших браков!опубликовано econet

Автор Ольга Григорьева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet