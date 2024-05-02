Мама, которая не отпускает…

Гиперопекающая мать назначает ребенка исполнителем своей мечты. Готова все силы положить на то, чтобы у него все получилось. Она окружает его плотным кольцом заботы, которое рано или поздно начнет душить, но ребенку бывает очень сложно распознать угрозу в мамином излишнем внимании.

Гиперопекающая мать постоянно заботится о ребенке, но в конечном счете ее забота направлена не на него.

Она – популярный персонаж юмористических рассказов, шаржей и фотопроектов: видимо, чрезмерная опека здорово «насолила» молодому поколению. Ее типичные фразы у всех на слуху: что бы ты без меня делал(а), ты без меня двух дней не проживешь, не справишься, дай я сама.

Мы живем в век процветающей гиперопеки над детьми

Или чуть мягче: никто тебя не будет любить так, как я; боюсь, у тебя не получится – ты ведь у меня такой слабый, чуткий, тонкий…

Или совсем мягко: ты достоин большего; ты один такой хороший; бедный мой, как тебе трудно…

Гиперопекающие мамы всеми силами, осознанно или подсознательно, не пускают ребенка в мир, не позволяют ему отделиться и зажить своей жизнью.

Почему?

Потому что ребенок – главное дело всей их жизни, и когда проект «Ребенок» завершится – мамина жизнь фактически утратит смысл.

Что происходит? По сути, мама помещает все свои ожидания, надежды, не сбывшиеся планы в ребенка. Назначает его исполнителем ее мечты. Готова все силы положить на то, чтобы у него все получилось. Она окружает его плотным кольцом заботы, которое рано или поздно начнет душить, но ребенку бывает очень сложно распознать угрозу в мамином излишнем внимании.

Почему мама такая? Самые распространенные причины:

Мама была дочерью слабых родителей, старшей сестрой, привыкла с детства опекать, нянчить, отвечать за других. Она живет с установкой, что она имеет право жить, только заботясь о близких.

Излишняя тревожность : ребенок поздний, долгожданный, ранее мама пережила трагедию, потерю первенца и т.д.

Мама соревнуется с собственной матерью, копирует ее поведение, доказывает, что она тоже достаточно заботливая и любящая.

Последствия:

Для одних детей — неуверенность в себе, хроническая ведомость, тревожность, нежелание принимать решения и совершать самостоятельные шаги.

Для других – вечный бунт, жизнь в борьбе за право считаться взрослым, горы «наломаных дров», девиантное поведение и вредные зависимости. Для мамы, в случае отделения ребенка, – утрата смысла жизни.

И увы, все именно так страшно. Трудно найти ситуацию, когда случай с «чрезмерной» мамой для ребенка полезен.

Пожалуй, только младенцу гиперопека не во вред: мать угадывает его потребности, следует за желаниями. Дальше ситуация усложняется, и в самом печальном случае ребенку приходится выбирать: либо общаться с мамой, либо жить полноценной жизнью.

Как не стать такой мамой? Прежде всего, не стоит стремиться положить всю жизнь на старания быть хорошей матерью: формула «чем больше, тем лучше» в вопросах заботы не срабатывает.

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Не стремитесь выполнять функцию идеальной матери: над вами нет никакого «большого брата».

Как строить отношения со своей мамой? И единого ответа, конечно же, нет. Зато есть два универсальных полезных совета:

Будьте готовы отказаться от той части себя, которая была маминым проектом. Также будьте готовы, что мама не сможет этого принять.

Найдите ресурс, чтобы выйти из сладкого оцепенения, обрести уверенность и зажить собственной жизнью. Рано или поздно это придется сделать.

По мнению Людмилы Петрановской, мы живем в век процветающей гиперопеки над детьми: каждый из нас так или иначе сталкивался с «чрезмерной» мамой, а может и был ею хотя бы несколько месяцев. Нам всем будет полезно посмотреть эту лекцию целиком, а затем проанализировать наши стратегии поведения. опубликовано econet

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