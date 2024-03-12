Больших и малых историй людей, сгоревших слишком быстро и рано – великое множество.

«Свеча ничего не теряет, если от неё зажигаются другие свечи». Сегодня обращусь к метафоре и символизму этого выражения.

Свеча – это источник света и тепла… как и человек, в котором есть идеи, мысли, чувства, желания, являющиеся его светом и теплом.

Объединяйтесь. Делитесь. Помогайте

Когда горит одна свеча, то количество света и тепла, которое она может дать – ограничено. Если человек действует один, опираясь лишь на себя в реализации идей и желаний, то какими бы творческими и полезными они ни были – результат таких действий – ограничен.

Осветить город одной свечой – невозможно, и даже если каким-то невероятным образом свеча сможет гореть настолько интенсивно, чтобы осветить целый город, то она слишком быстро, почти мгновенно – сгорит. Больших и малых историй людей, сгоревших слишком быстро и рано – великое множество.

Действия в одиночку не просто ограничивают, но и делают полноценное достижение цели фактически нереальным, поскольку для эффективности каждый человек должен выполнять свою часть процесса (свой цикл внутри процесса), опираясь на круг собственных компетенций, талантов и способностей.

Чтобы этого добиться – необходимо делиться своим светом и теплом (идеями, мыслями, мечтами) с другими людьми, чтобы они зажигались и могли включаться в общие процессы, при этом, раскрывая наиболее сильные свои стороны.

Как и свеча – человек ничего не теряет, если от его идей – вдохновляются другие, и не только не теряет, но и – приобретает. Приобретает бесценный и один из базовых помогающих ресурсов – объединение.

Когда горит множество свечей – появляется много света и тепла, каждая свеча – дополняет и усиливает действие другой, создавая Синергию, аналогично происходит и при объединении людей. Все самые яркие способности раскрываются и проявляются, когда люди вместе.

Конечно, характер деятельности будет определяться её направленностью и целью, а потому «объединение для разрушения» тоже возможно и таких примеров в истории человечества, увы, хватает. Но даже эти примеры не отменяют факта, что когда люди вместе – они способны на величайшие свершения.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

И для того, чтобы быть объединёнными – людям не обязательно постоянно находиться в одном месте одновременно, те, кто объединён внутренним светом и теплом (общими идеями, мечтами) могут идти в своих направлениях, согласно внутренним смыслам, неся при этом свет другим, давая возможность зажечься всё новым и новым свечам.

Когда я говорю об объединении, то имею в виду не только уровень каких-то глобальных процессов Общества и Мира, на самом деле этот принцип не менее эффективно работает и на локальном уровне каждого отдельного дня и решения бытовых, жизненных вопросов и целей.

Рекомендации мои просты: поверьте, - вы уникальная свеча, в вас есть природный потенциал светить. И если вы уже светите, то для увеличения количества света и тепла

дайте возможность зажечься от вас другим, делитесь и помогайте

Если же вы пока не светите, то оглядитесь вокруг, находите тех, кто светит и зажигайтесь от них. В обоих случаях – вы получите новую энергию, новое общение, сможете проявить и развить наиболее сильные свои стороны, получить наиболее эффективный результат.

Вместе – это уникальное состояние, в котором возможно всё.опубликовано econet

Автор: Сергей Ермаков

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet