Женщины, которым все можно и ничего за это не будет

Желание - это всего лишь энергия, которую надо уметь направить

В моем детстве было принято весьма однозначно реагировать на красивых, успешных и соблазнительных женщин. Особенно если у них все было и за это им ничего не было. Если они получали подарки и внимание от мужчин, также посты и должности, то всем вдруг становилось "понятно" ЧЕМ они это заработали. Ясное дело, что не головой...

Тем, которым все можно - все самое вкусное достается...

Ну чем ещё женщина может заработать большую квартиру, дом, меха и светящиеся глаза проходящих мимо мужчин? Конечно же она ночная кукушка, которая обязательно перекукует всех дневных, умных и приличных. А приличным женщинам надо работать не тем самым местом, а мозгами! Быть исполнительными, работящими, умными. И, дай Бог, все сложится. Дай Бог...

Чем дальше я веду семинары, тем больше встречаю женщин с перенапряженными головами и огромным зажимом в малом тазу. Таким большим, что при малейшей работе с ним слезы льются градом и вспоминаются все прошлые обиды, боль, предательство и обманутые ожидания. Даже не при работе, а при одном упоминании. Я серьёзно!

Когда я прошу участниц поместить внимание в область таза, начинающие женские группы неожиданно для себя оказываются рыдающими на полу. Я даже удивляться перестала. Кстати, я предполагаю, что в мужских группах поначалу будет то же самое. Да, такова печать общества. И все мы с этого начинаем, когда решаем восстановить личную свободу и радость жизни.

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И чем дальше, тем больше уважения у меня вызывают женщины, которые смогли сохранить (а в нашем социуме это не просто!) или заново обрести своё удовольствие и сексуальное желание. Не то неосознанное желание, заканчивающееся *лядством, а здоровое, настоящее, взрослое желание, которое даёт интерес к жизни и особое острое удовольствие. Потому что желание и возбуждение не есть действие.

Желание - это всего лишь энергия, которую надо уметь направить.

И если женщину никто не научил обращаться с энергией, то чтобы не погрязнуть в том самом неприличном слове, придётся все заблокировать. Так делали наши бабушки. Ну, или работать до умопомрачения, закатывая истерики по ночам. Сил-то много. Так делали и делают наши мамы.

Но поскольку энергии много, действия могут быть разные. Например, творчество, флирт, танцы, секс с любимым человеком, помощь людям, умение вдохновлять мужчин, улыбки, песни, сотворение красоты. Ну, и работа, конечно. Но уже, простите, не только через голову, ценность которой весьма велика, но и через другое место.

И ещё через сердце, открытое, свободное, осознавшее свой потенциал и готовое делать выбор.

Сердце рано или поздно включается, ибо желание моментально ставит нас перед выбором.

А тут сразу всплывают темы смыслов, границ, ценностей, привязанности, отношений, ответственности и далее по списку. Все, чего можно избежать, не присваивая свою силу.

Вот кто из читательниц прямо может сказать: Я взрослая, я хочу, я люблю, мне можно, мне приятно? Если нет, то, возможно это повод задуматься? Или хотя бы посмотреть в эту сторону... А иначе тем, которым все можно и ничего за это не будет, все самое вкусное достанется... Я предупреждала! опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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