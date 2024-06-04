Принципиальное различие между НАДО и ХОЧУ

Счастье оборачивается несчастьем потому, что человек желает того, в чем на самом деле нуждается.

Человек, который хочет любить, не думает о последствиях. Его действия продиктованы утилитарным расчетом, ибо таким способом он надеется обрести счастье. Поначалу обретенная радость действительно воспринимается как счастье. Но затем выясняется, что все это было обманом зрения. И человека охватывает печаль. В такую минуту очень трудно бывает понять, почему хорошее обратилось в плохое. А еще труднее – это усвоить.

Потребность – это то, без чего не прожить

Счастье оборачивается несчастьем потому, что человек желает стать счастливым. Желает того, в чем на самом деле нуждается.

Потребность есть святыня. Потребность вырастает в благословение. Благословение есть посвященность.

Желание есть вульгарность. Желание вырастает в непристойность. Непристойность – это уничтожение.

Прислушайтесь к своей душе и начните повторять про себя: "Мне нужно, мне нужно, мне нужно, мне нужно…" Чем больше повторяете, тем привольнее и легче становится на душе, пока не вздохнете облегченно.

А теперь прислушайтесь вновь и повторяйте: "Хочу, хочу, хочу, хочу, хочу… Хочу, хочу, хочу! Черт побери, я хочу, разве не понятно, что у меня могут быть собственные желания!!" Вот и возникла непристойность. Желания порождают непристойность.

Каким бы ни был человек умным и уважаемым, стоит ему попасть под власть стяжательства и алчности, как сразу начинают сыпаться непристойности. Особенно же грязные непристойности можно услышать от творческих личностей, когда они не получают желаемого. Почему? Потому что творчество идет от сердца, и если любовь запрягается перед телегой желаний, то на сердце не может не накопиться груз навоза.

Теперь перейдем к чуть более конкретному упражнению. Вам предстоит прочувствовать различие следующих понятий.

Скажите себе, следя за своими чувствами: "Мне нужна любовь". Прочувствуйте и запомните это ощущение. А теперь скажите: "Я хочу любви". Было различие? Вы заметили, что при слове "хочу" мысль невольно перескочила на секс?

Далее произнесите про себя: "Мне нужно счастье". Чувствуете, как слова вдруг исчезают? Остается некое необъяснимо хорошее и светлое чувство. А теперь скажите: "Я хочу счастья". Что при этом произошло? Родилась мысль, как этого счастья достичь? Или повлажнели глаза? А может, из груди вырвался тяжелый вздох?

Мы шлем поздравительные открытки со словами "желаю счастья", не понимая того, что счастье либо есть, либо его нет. Если мы желаем чего-то в большом количестве, то речь может идти только о радости. С этими же словами мы вручаем подарок имениннику и получаем удовольствие от его радости. Если же он действительно счастлив, мы испытываем разочарование: "Он даже не обрадовался".

Скажите про себя: "Мне нужен секс". Возникло ли святое чувство? Нет? Почему нет? Ведь секс необходим. Необходим настолько, что без него остановилось бы развитие человечества.

Ваша реакция основана на религиозной догме, просуществовавшей не одно тысячелетие, согласно которой плотская любовь – это грех. Догма укореняется в нас своей скрытой энергией настолько, что человек может провозгласить себя вольнодумцем, не сознавая того, что его так называемая свобода – лишь протест против собственной догмы.

Секс для него лишен святости, так как человек не осознает, что Бог дал человеку тело для того, чтобы с помощью этого тела человек сумел возвыситься над животным.

Бог есть дух. Человек – сын Божий, он же творение духа, и его тело также является частичкой Бога, но только в материализованном обличье.

Любящий человек нуждается в сексе и занимается сексом с любовью. А теперь произнесите: "Я хочу секса". Достигла ли Ваша мысль половых органов? Наверняка достигла. Человек, который утверждает, будто он любит кого-то и его любовь столь велика, что он может заниматься сексом сколько угодно и с кем угодно и что это не может замарать его любви, несет несусветный бред. Ему неведомо, что любовь либо есть, либо ее нет. Кто говорит о большой или маленькой любви, тот говорит лишь об обладании.

Произнесите про себя: "Мне нужны деньги". Ну как, возникло священное чувство? Или мой вопрос сбил Вас с толку? О деньгах говорить не принято, а то еще сглазишь. Деньги как зримая форма выражения человеческих бед являются запретной темой. Так что, Вам действительно деньги не нужны? Ведь нужны же! Без денег не проживешь.

Потребность – это то, без чего не прожить.

Следовательно, деньги составляют потребность физического уровня. Если Вы живете по потребностям, то деньги не перерастут для Вас в проблему, и Вы не причините из-за них зла ни себе, ни другим.

А теперь скажите: "Я хочу денег". Какое возникло чувство – словно Вы готовы ограбить банк? Или хотя бы урвать где-то некую сумму? Теперь Вам нужно подавить в себе это чувство, иначе Вас станут называть плохим человеком. Ведь тот, кто заглядывает в чужие кошельки, человек, как известно, плохой.

Можете продолжать в том же духе, и с каждым разом Вы будете все глубже постигать принципиальное различие между потребностью и желанием. Только не вздумайте жалеть себя из-за того, что красивые мечты по Вашей же глупости остались лишь мечтами. Самое время начать высвобождать желания. Ощущаете ли Вы потребность высвободить свои желания либо же Вы вынуждены делать это, поскольку иначе никак нельзя?

Видите, вопрос можно сформулировать и таким образом.опубликовано econet

©Лууле Виилма

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