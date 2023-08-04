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Войти, пройти и выйти

Источник: dateshidze.ru 04 августа 2023 6156
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Есть люди, которые пытаются пережить кризис, не переживая кризис. Смягчая, приглушая, обездоливая. Они все время как будто уворачиваются от мяча, который летит им навстречу.

Войти, пройти и выйти

Есть люди, которые никак не могут погрузиться в пучину своего страдания и войти в кризис. Войти, пройти и выйти, наконец. Они знают много способов, чтобы сделать себе "полегче".

Ибо ощущение себя смерти подобно

Рецепты всем известны:

  • Не выспались – двойной экспрессо. 
  • Болит спина – они делают новокаиновую блокаду и продолжают дальше. 
  • Болит голова – пьют таблеточку.
  • Тревожно – курят. 
  • Злость зашкаливает – делают практики. 
  • Если все задолбало, они берут билет и летят на пару дней в Рим или в Турцию на неделю.

В общем, пытаются пережить кризис, не переживая кризис. Смягчая, приглушая, обездоливая. Они все время как будто уворачиваются от мяча, который летит им навстречу.

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И вроде бы это и называется "держать баланс", но только приходят они к финишу с букетом хронических заболеваний и объёмной таблетницей, в которой все ячейки заняты, потому ибо баланс поддерживают снаружи, а не изнутри. Изнутри все как раз сыплется. 

Ещё бывают люди железные. Они ещё в детстве отключают всю внутреннюю чувствительность. Что-то работает как часы, что-то поддерживается химически. Они ходят, выходят, не могут уже физически разогнуться, пахнут потом и табаком. Морщат лоб. Закостеневают. Не могут плакать. Они игнорируют столько всего в себе, что даже мысль об этом вызывает непереносимую боль, кончик которой доходит до сознания желанием немедленно закурить. Ибо ощущение себя смерти подобно. А потом раз, и что-то истончавшее рвётся скоропостижно. Аневризма, например. 

И тогда они уже они входят и не выходят. Мяч прилетает прямо в лоб. 

Есть люди, которым повезло. Их поцеловала судьба, обрушив что-то внезапно.

Снаружи или внутри. 

Один чуть не умер на операционном столе. Видел себя со стороны. 

Другой был брошен, раздавлен, покинут. 

Третий родился без пальцев.

В чем же тут везение? Да в том, что уже невозможно жить, не замечая того, что у тебя внутри. Приходится войти, пройти и выйти. Им приходится проживать этот опыт каждый день. Они ловят мяч голыми руками.

Войти, пройти и выйти

Есть люди обычные.

Они ничего не знают, сопротивляются в меру, и когда приходит их кризис, они проживают его с бОльшими или меньшими потерями.

Без особых знаний и красоты. Просто ловят этот мяч в своё время на своей базе.

Им сложно, но они входят, проходят и выходят. 

А есть люди-специалисты, которые все знают.

Ибо они профессионалы. И про хронь, и про кризисы, и про возможность оказаться в кризисе. И про выход.  Так хорошо знают, что не могут никак туда уже ни войти, ни пройти, ни выйти... Им сложнее всего. Я из таких. 

Может, есть ещё какие-то, но я не знаю.

А вы знаете?

Вы из каких? опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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аглая Датешидзе кризис прожить психология

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