ЧТО должны родители

Всего 4 простых правила, и ваши отношения с детьми будут намного гармоничнее, чем можно себе представить.

Взрослые любят говорить, что “никто никому ничего не должен…”

Но в случае детско-родительских отношений — это не так.

Вы должны быть для него опорой

Сегодня хочу поговорить о том, что вы, как родители, должны! точно сделать для вашего ребенка.

УМЕТЬ СЛЫШАТЬ И СЛУШАТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА

Вы должны разговаривать с ним на одном языке и быть в состоянии сопереживать тем эмоциям, которые он испытывает.

ПОДДЕРЖИВАТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА

В какие-то тяжелые моменты, в моменты, когда ему плохо, в моменты, когда он чего-то боится вы должны быть для него той опорой, которая ему необходима.

ПОДДЕРЖИВАТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА В ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАХ

Только так он сможет понять и про свои желания, и про то, чем он хочет заниматься, он сможет быть достаточно инициативным, чтобы чего-то достигать в будущем.

ПРОЯВЛЯТЬ СТРОГОСТЬ

Несмотря на эти три предыдущих пункта, родители должны быть строги в принципиальных моментах. Есть вещи, которые точно нельзя делать, и в этом родители должны быть устойчивы, то есть, ребенок должен знать, что в жизни есть определенные ограничения и правила.

Всего 4 простых правила, и ваши отношения с детьми будут намного гармоничнее, чем можно себе представить. А у вас какие правила для ваших детей? опубликовано econet

Автор: Владимир Гарипов

фото © Elizabeth G Photography

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