Со мной ТАК нельзя

Те, на кого мы гневаемся, нарушители наших границ, помогают нам создавать опору нашей способности любить себя, ценить себя больше.

Те, на кого мы гневаемся, нарушители наших границ, помогают нам создавать опору нашей способности любить себя, ценить себя больше.

Нарушители наших границ

Только не путайте правовое поле и психическое. Вот эта борьба правозащитников и приверженцев теории виктимности — она завершается для тех, кому понятно, что единое состоит из частей. Нарушители должны нести наказание, а переживания должны быть осмыслены. Но когда речь идёт о внутренних процессах, внешние не обсуждаются. И наоборот.

Когда у ребёнка на детской площадке отнимают игрушку, мама вмешивается, и даёт урок ценности его личного имущества. Но постепенно психическое человека усложняется и он становится способен сам убедительно объяснить себе почему «так с ним нельзя».

Сначала физический мир — моё тело, мои вещи, предметы, принадлежат мне, и использовать их нельзя. Затем приходит время эмоциональной и ментальной собственности. Мои чувства, мысли, моя ментальная и эмоциональная энергия принадлежат мне, и эксплуатировать их нельзя.

Если человек не способен признать это сам (и объясняющей мамы рядом больше нет) — Мироздание множит повторами подобные события, привлекая внимание к неприсвоенному куску самоценности. Провоцируя к осмыслению.

— А вот так с тобою можно? … А вот так, всё еще можно?..

Так будет до тех пор пока «всё еще можно». Пока всё еще есть причины чтобы потерпеть, «забить», «не обращать внимания».

Очень расточительно по отношению к себе не обращать внимание на цепочки повторов.опубликовано econet

Автор Елена Кузнецова

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