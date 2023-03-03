4 признака взрослого человека, с которым вам придется нянчиться

Черты характера людей, которые давно выросли, но так и не стали взрослыми. Как их инфантильность может испортить отношения...

Психолог описывает черты характера людей, которые давно выросли, но так и не стали взрослыми, а также узнайте как их инфантильность может испортить отношения.

4 вида инфантильности

1. Жаждет опеки

Эти не до конца выросшие люди так и не смогли перейти к уверенной опоре на самих себя. Поэтому они ищут опору в других.

Безотчетно они ждут от партнера опеки, мудрости, постоянного внимания и сопереживания, безусловного принятия и восполнения дефицита тепла.

Они ждут, что кто-то другой (а не они сами) сделает им хорошо.

Очень часто они возлагают (неосознанно, конечно) на партнера роль родителя, который должен быть более зрелым и ресурсным, отзывчивым и выдерживающим чужую эмоциональную неустойчивость, "входящим в положение" и понимающим, угадывать потребности, уступать и решать проблемы.

А когда всего этого не происходит (потому что любимый человек неидеален и у него тоже есть свои ожидания, и ограничения, и детские раны), люди начинают тонуть в обидах, взаимных обвинениях и разочаровываются. Но не в себе, не в своих нежизнеспособных установках, а в близких. Не такие они, какими должны быть.

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Как уже понятно, партнер – не родитель, попытки добиться от него того, что когда-то должны были дать своему ребенку мама и папа, перегружают отношения и приводят к глубокой неудовлетворенности и разочарованию.

Когда же встречаются два ребенка во взрослой "оболочке", нуждающихся в сильной, щедрой, опекающей и все прощающей фигуре рядом, их взаимодействие начинает походить на перебрасывание горящего уголька:

– Ты должен(а) меня понять;

– Нет, ты!

– Я очень устал(а);

– Нет, я больше!

2. Постоянно ждет признания и одобрения

В отношениях незрелые люди не могут представить себе никакой другой формы близости, кроме слияния.

Слияние – это стремление прожить "одну жизнь на двоих", стремление быть единым целым, чтобы получать поддержку, тепло, утешение, успокоение.

Инфантильный человек не может ни согреть себя сам, ни утешить, ни успокоить, ни опереться на свой внутренний стержень и самостоятельность. Другой ему нужен как донор.

У него нет сильного, цельного внутреннего Я, поэтому он эмоционально зависим от людей, которых назначил на роль "сделай_мне_хорошо". Даже если усиленно делает вид, что супернезависим и ни в ком не нуждается.

Он постоянно ждет признания и эмоциональной опоры, иногда магических слов "я без тебя пропаду".

В отношениях ему, как воздух, нужно живое свидетельство и подтверждение его "необыкновенности", нужна подпитка его самооценки.

Самооценка незрелых людей всегда требует поддержки извне. Без другого человека – преданного, включенного, восхищающегося – она падает.

3. Ищет виноватых и предъявляет претензии

Одна из самых ярких характеристик незрелого человека – поиск виноватых и перекладывание ответственности. "Мир плохой и несправедливый", "все кругом идиоты, кроме меня".

В психологии есть такое понятие – внешний локус контроля. Суть его в том, что причину своих достижений и неудач (в первую очередь – неудач) человек видит не в себе, а в других людях или обстоятельствах.

Поэтому он всегда найдет виновного в своих бедах и промахах, всегда найдет объяснение, почему он плохо живет, мало зарабатывает и огрызается в общественном транспорте.

"У меня нет подвигов и социальных успехов – это ты плохая жена. Это ты меня плохо поддерживаешь и вдохновляешь".

"Это ты меня усадил дома и превратил в домашнюю депрессивную клушу. Это из-за тебя я стала такой!"

У незрелых людей вечно море претензий к окружающим и стремление их переделать. Потому что те неправильные, не справляются и "не делают им хорошо".

Сам же незрелый человек особо вкладываться в отношения не хочет. А получать разные "плюшки" (поддержку, повышение самооценки, деньги, решение своих проблем, вкусную еду) – очень даже.

Поэтому он свои вложения преувеличивает, а вложения партнера обесценивает: мол, мало стараешься, недорабатываешь, ты должен/должна больше.

Так они стучат друг другу по голове, пытаясь "выбить" из другого "положенное", что, естественно, не прибавляет отношениям тепла и безопасности, а наоборот - стремительно их разрушает.

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4. Требует, а не сотрудничает

Инфантильный человек не умеет договариваться. Он не отделяет свои стремления и состояния от стремлений и состояний другого.

И ему нужно, чтобы то, что он хочет, было сделано сейчас и сразу.

Искать точки соприкосновения, учитывать и свои, и чужие интересы одновременно он не может.

От невозможности получить желаемое он испытывает огромное бессилие и даже униженность, это рождает злость, поэтому он начинает требовать, обвинять и манипулировать.

"Ты не сделал(а) так, как мне нужно – ты плохой(ая), но я сделаю все, чтобы получить то, что мне нужно, и отомстить тебе".

Семья, состоящая из незрелых людей, часто оказывается "эмоционально слитной".

То есть если папа пришел домой в плохом настроении, то скоро у всех будет плохое настроение, потому что папа свою усталость, отчаяние и злость на всех выльет, а домашние его состояние в себя впитают.

В "слитных" семьях постоянно звучат критика, претензии, "наезды", поскольку люди не отделяют себя от другого ("Если мне плохо, то должно быть плохо всем!") и постоянно "заражаются" эмоциональной атмосферой в семье.

Печальный вывод

Незрелый человек ищет себе крепкую опору в другом, но в 90 случаев из 100 находит такого же невыросшего и дефицитарного. Потому что зрелому человеку (если это не случай умопомрачительной влюбленности) незачем обслуживать его невроз, он настроен на взаимное уважение, равную ответственность и равные вклады.

В здоровых отношениях каждый из партнеров сам наполнен и способен сделать себе хорошо, чувствует и уважает свои и чужие границы, свой и чужой внутренний мир, не зажимает своих вложений, щедро делится тем, что у него есть, и не халтурит.опубликовано econet

Автор Ирина Чеснова

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