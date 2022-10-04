Один из способов встретить любовь – особо не искать

Любовь – это живой организм. Она растет, меняется и пляшет под джагу-джагу. Толстеет и худеет. Хворает и выздоравливает. Посещает курсы Excel или Front-end. Спит. Сорит конфетными фантиками. Пьет. Шьет. Штопает.
Любовь – это живой организм. Она растет, меняется и пляшет под джагу-джагу. Толстеет и худеет. Хворает и выздоравливает. Посещает курсы Excel или Front-end. Спит. Сорит конфетными фантиками. Пьет. Шьет. Штопает. Она не та, какой была в самом начале, и никто не знает в каком виде предстанет в самом конце. Чтобы ее сохранить, нужно быть или мега деятельным, или мега мудрецом.
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Нечто подобное мы практиковали с мужем.
В первый год совместной жизни, когда не справились ни с прошлым, вживляющимся в настоящее, ни с обидами, приняли решение разъехаться.
Продолжили жить на одной улице, только он в самом начале, а я в самом конце. Он на восьмом этаже в привычной квартире с красными диванами и коллекцией миньонов, а я на двадцать четвертом, в чужой. В ней отсутствовали балконы, поэтому приходилось сидеть на подоконнике и считать провода, ворон, самолеты.
На четвертом месяце врознь начали оставаться друг у друга на ночь.
На пятом в моем доме прижилась его бритва, одеколон и миньон Боб.
На шестом дружно паковали чемоданы, стаканы для виски, лоскутные покрывала и коллекцию ремней.
Передоговаривались. Вызванивали грузовик.
Пара, с которой дружат мои родители, разводилась и женилась пять раз. Оба темпераментные, чисто итальянцы, они быстро уставали друг от друга и демонстративно паковали саквояжи. Через полгода вымаливали прощение на коленях и бежали в ЗАГС. Так и дожили до глубокой старости, благодаря паузам и дистанции.
Ведь зачастую, чтобы увидеть наличие любви, обросшей претензиями, как сосна мхом, единственный выход – разойтись. Для большей половины пар это конец, так как на расстоянии даже двух троллейбусных остановок выясняется, что от чувств осталась лишь горстка пепла. Для третьей части «дистанцировавшихся» разлука на пользу.
У меня существовала своеобразная лакмусовая бумажка, определяющая наличие притяжения.
Если мы с парнем ссорились и не общались недели две, а у меня при этом ничего не болело, не тянуло и не «сосало под ложечкой» – значит между нами нет связующих звеньев.
Подруга подтвердила мою теорию.
Призналась, что до сих пор болезненно переносит командировки мужа. На третий день начинает нюхать его футболки, а на пятый срывается за ним в Бостон или Ливерпуль.
Так что любовь – это некая магическая субстанция. До конца неизведанная и неизученная. Никто не знает ее код, шифр и порядковый номер в таблице Менделеева. Поэтому
один из способов ее встретить – особо не искать
Одно из средств спасения – ни при каких обстоятельствах не запирать супружескую клетку.опубликовано econet.ru.
Автор Ирина Говоруха
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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