Я потерял желание любить тех, кто не любит меня, и улыбаться тем, кто не хочет улыбаться мне. Я больше не трачу ни минуты на тех, кто врёт или хочет манипулировать.

Я больше не терплю некоторых вещей – не потому, что стал гордым, а просто потому, что я достиг того момента в жизни, когда я больше не хочу тратить время на то, что мне не нравится или причиняет мне боль.

Я верю в мир возможностей

Я не терплю цинизм, избыточную критику и запросы любого рода.

Я потерял желание угодить тем, кому я не нравлюсь, любить тех, кто не любит меня, и улыбаться тем, кто не хочет улыбаться мне.

Я больше не трачу ни минуты на тех, кто врёт или хочет манипулировать.

Я решил не иметь ничего общего с притворством, лицемерием, нечестностью и дешёвой похвалой.

Я не терплю обрывочную эрудицию и академическую заносчивость.

Я не терплю слухов.

Я ненавижу конфликты и сравнения.

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Я верю в мир возможностей, и потому избегаю людей негибких и косных. В дружбе мне не нравятся недостаток преданности и предательство.

Я не лажу с теми, кто не может сделать комплимент или сказать слова поддержки. Преувеличения скучны мне, и мне сложно принять тех, кто не любит животных.

И сверх всего я не терплю никого, кто не заслуживает моего терпения.опубликовано econet

©Хосе Микард Тексейра

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet