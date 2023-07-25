Да, я буду прислушиваться к тебе, но я никогда не буду пытаться исправлять тебя, спасать или улучшать, запрещать тебе чувствовать то, что ты чувствуешь или давать тебе подержанные, заученные ответы.

Да, я буду прислушиваться к тебе, но я никогда не буду пытаться исправлять тебя, спасать или улучшать, запрещать тебе чувствовать то, что ты чувствуешь или давать тебе подержанные, заученные ответы.

Джефф Фостер: Я буду прислушиваться к тебе, но я никогда не буду пытаться исправлять тебя

Я никогда не буду притворяться «тем, кто знает».

Я не буду «просвещенным», «гуру» или каким-то миссионером концептуальной истины, настолько далекой от реального, непосредственного, из первых рук настоящего опыта.

Я не буду потакать твоим историям, и подпитывать умственные выводы и прогнозы, я не буду драматизировать это.

Я не буду указывать тебе на ошибку ради моей мечты о том, кто ты есть на самом деле.

Но, друг, я скажу тебе истину, даже если истина будет спусковым крючком сильной боли.

Я не пощажу нашу любовь от истины. Я встречу тебя в огнях ада.

Я буду держать тебя за руку, я буду ходить с тобой, пока я могу ходить с тобой сегодня, и благословлю тебя, когда мы расстанемся.

Ибо в самых глубочайших тайниках нашего опыта мы близки друг с другом, и мы не можем притворяться.

Любовь — это не сон, любовь — это даже не обещание, это желание сжечь ложь.

Любовь — это мужество встретиться в огне. опубликовано econet

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