Только для женщин: про собственную ценность

У каждой из нас есть своеобразная линейка, которую мы прикладываем ко всем сферам жизни, измеряя свои и чужие пропорции, степень соответствия нормам, сравнивая себя с другими людьми и своими собственными представлениями о том, какая я должна быть.

В своей психотерапевтической практике, да и просто в повседневной жизни я крайне редко встречала по-настоящему уверенных в себе женщин. Не самоуверенных, с раздутым «эго», всем своим видом показывающим «Эй! Обратите на меня внимание! Все люди как люди, а я – богиня!». Этот вариант как раз про низкую самооценку.

Не нужно натягивать на себя чужое платье, чтобы понравиться

А женщин, действительно ценящих себя, следующих своей природе, слушающих свое сердце и интуицию, уважающих свое тело. Возможно, вы встречали или имели счастье общаться с подобной дамой. Такая не будет стремиться привлечь внимание всех вокруг и влюблять в себя каждого. Она не станет включаться в бессмысленную конкуренцию с другими женщинами, и, тем более, мужчинами.

Между следованием советам из журналов или своему внутреннему голосу она выберет второе.

Казаться идеальной, стараться соответствовать, стремиться нравиться большинству, пытаться удержать мужчину – это не для нее. Рядом с ней вы почувствуете глубокое уважение, как и ее личности, так и своей собственной.

Знаете, мы живем в таком мире, где женская природа изнасилована. Я не хочу подробно вдаваться в причины этого явления, но факт остается фактом – большинство женщин чувствуют себя неуютно в собственном теле, не считают себя такой уж большой ценностью, находят в себе недостатки как во внешности, так и во всем остальном. Как много существует концепций, версий какой должна быть идеальная женщина, мать, жена, подруга. Что ни статья, то рекомендации о том, как бы себя подправить, в каком месте ужаться, что запретить себе делать и чувствовать, чтобы другие (да и ты сама) могли оценить степень твоей женственности.

И вот у каждой из нас есть своеобразная линейка, которую мы прикладываем ко всем сферам жизни, измеряя свои и чужие пропорции, степень соответствия нормам, сравнивая себя с другими людьми и своими собственными представлениями о том, какая я должна быть.

Мы, женщины, сами забываем про свою природу. Самое страшное то, что вместо сотрудничества, взаимного уважения к разности каждой из нас, мы ввязываемся в бесконечную конкуренцию друг с другом, поддерживаем общие страхи.

Как следствие этого, в моде – не быть собой, а быть похожей на кого-то.

Мы сами внушаем себе неживые стереотипы.

Например, что стареть – это страшно. Быть не замужем после 30 – фу, позор! Занимать руководящую должность – ты мужик в юбке. Весить больше 50 – 60 – 70 кг – какой ужас! Иметь много сексуальных партнеров – бл..ь, не спать ни с кем – что-то с тобой не так. Список можно продолжать бесконечно. Женщина напуганная, в собственных комплексах, сомневающаяся в себе – это женщина удобная и контролируемая. Поэтому так старательно и повсеместно поддерживается миф о том, что быть такой, какая ты есть – не супер. Это прекрасная почва для манипуляций, как со стороны супруга, семьи, так и общества в целом. Ведь всегда можно напоминать о твоем несовершенстве, давя на чувство вины и стыда.

Обратите внимание на то, как большинство дам старается «заслужить» любовь. И не только партнера, но и окружения. Многие живут с ощущением «что-то со мной не так».

Поверить в то, что я уже хороша и достойна любви, уважения такая, какая есть на сегодняшний день – часто бывает сложной задачей.

В голове, конечно же, у каждой из нас есть мысль, что себя надо любить, тогда полюбят и другие. Самое интересное, что стимулом себя любить является нежелание быть собой во что бы то ни стало, а именно привлечение любви другого объекта. Акцент с себя снова уходит куда-то во вне.

Однако рано или поздно наступает момент, когда ты понимаешь, что больше не можешь терпеть насилия над собой. Не можешь бесконечно себя совершенствовать и втискивать в стандарты и чужие представления об идеале пусть даже значимых для тебя людей. Ты убеждаешься искренне и бесповоротно, что это все не работает и не делает тебя более счастливой. Ты начинаешь ощущать дикий голод по себе самой. Чего бы тебе этого ни стоило,

ты намереваешься вернуть потерянную связь со своей внутренней сутью, интуицией, телом

Ты понимаешь, что собственное счастье - только в твоих руках, и самый близкий и важный человек для тебя в этом мире – ты сама. И судья, и палач, и заботливая мать в одном лице.

Ты принимаешь простое решение – перестать вечно искать в себе недостатки, критиковать себя, сравнивать с другими и терпеть то, что причиняет тебе страдания и заставляет сомневаться в твоей ценности.

Ты становишься неудобной для других, неидеальной

Но если действуешь из своей сути, своего центра – у тебя нет даже сомнений, что поступаешь как-то не так. И тогда окружение твое меняется. Тебя либо принимают, такой, какая ты есть, либо люди, не готовые видеть твою настоящую природу, уходят из твоей жизни.

В этом много свободы и правды. Освобождается пространство не для всех, а для тех, кто близок с тобой по духу, взглядам, ценностям. В таком окружении тебе не нужно натягивать на себя чужое платье, чтобы нравиться. Оставаясь собой, ты чувствуешь соединенность с миром через принятие тебя другими людьми. И в отношении других людей происходят удивительные метаморфозы. Позволяя быть несовершенной себе, ты позволяешь тоже самое тому, кто рядом. Не требуя, не осуждая, не ожидая.

У каждой из нас к самой себе свой путь. Кто-то идет долго и витиевато, кто-то прямо и стремительно. Всякая дорога хороша, ведь мы сами ее себе выбираем.

Но почувствовав лишь один раз в жизни вкус себя самой, собственной ценности, не привязанной к достижениям, глубокого уважения к своей женской сути, ты уже не сможешь забыть этого состояния. Выходя из него, ты будешь тосковать по себе и хотеть вернуться снова. И тогда удивительным образом разворачивается вся твоя жизнь и пространство вокруг. опубликовано econet

Автор Алевтина Грицышина

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